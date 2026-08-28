Suriye'de cumhurbaşkanı danışmanı olarak atanan Mazlum Abdi'den hastane ziyareti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Suriye'de cumhurbaşkanı danışmanı olarak atanan Mazlum Abdi'den hastane ziyareti

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriye'de kendini feshetme kararı alan terör örgütü SDG/YPG'nin elebaşlarından Mazlum Abdi, yeni döneme hızlı başladı. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara tarafından cumhurbaşkanı danışmanı olarak atanan Abdi, Şam'da bir hastanede tedavi gören bir siyasetçiyi ziyaret etti.

Suriye yönetimiyle 29 Ocak'ta ateşkes ve kademeli entegrasyon konusunda mutabakata varan terör örgütü YPG, geçtiğimiz günlerde bünyesindeki askeri yapıyı lağvettiğini açıkladı. Örgüt elebaşısı Mazlum Abdi yaptığı açıklamada, YPG'nin yetkisinin sonlandırıldığını ve özerk bir askeri güç olarak dağıtıldığını duyurdu.

MAZLUM ABDİ, CUMHURBAŞKANI DANIŞMANI OLDU

Terör örgütünün kendini feshetmesinin ardından Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'dan dikkat çeken bir adım geldi, Şara, Mazlum Abdi'yi cumhurbaşkanı danışmanı olarak atadı.

HASTANEYİ ZİYARET ETTİ

Mazlum Abdi de yeni görevine hızlı başladı. Abdi, Şam'da bir hastanede tedavi gören bir siyasetçiyi ziyaret etti.

Hastane, Güncel, Suriye, Dünya, Terör, Şara, Şam, YPG, Son Dakika

Son Dakika YPG Suriye'de cumhurbaşkanı danışmanı olarak atanan Mazlum Abdi'den hastane ziyareti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • veysel yılmaz veysel yılmaz:
    İsrail’e karşı bölgedeki bütün güçlerin birlik olması gerekir. 10 0 Yanıtla
  • Mevlüt Çetin Mevlüt Çetin:
    merak etmeyin hepsi israi çalışıyor 1 8 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Diyarbakır’da boşanma aşamasındaki eşini öldüren koca tutuklandı Diyarbakır'da boşanma aşamasındaki eşini öldüren koca tutuklandı
MAG’a siber saldırı: 8,7 milyon müşteri verisi ele geçirildi MAG'a siber saldırı: 8,7 milyon müşteri verisi ele geçirildi
Uygulama noktalarını ifşa eden şüphelilere operasyon: 7 gözaltı Uygulama noktalarını ifşa eden şüphelilere operasyon: 7 gözaltı
Ereğli’de 73 yaşındaki kadın balkonda ölü bulundu Ereğli'de 73 yaşındaki kadın balkonda ölü bulundu
Bartın’da 3 kişiyi kurtarmak için denize giren emekli imam hayatını kaybetti Bartın'da 3 kişiyi kurtarmak için denize giren emekli imam hayatını kaybetti
AK Parti’de 4 il başkanı görevden alındı AK Parti'de 4 il başkanı görevden alındı
Yaz mevsiminin bitmesine günler kala tatilciler dönüş yoluna çıktı Yaz mevsiminin bitmesine günler kala tatilciler dönüş yoluna çıktı
Zabıtalar, engelli adamı tekme tokat dövdü Zabıtalar, engelli adamı tekme tokat dövdü
Fenerbahçe transferi bitirdi: Oppong, cuma günü İstanbul’a geliyor Fenerbahçe transferi bitirdi: Oppong, cuma günü İstanbul'a geliyor

19:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İslam dünyasına “ittifak“ çağrısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İslam dünyasına "ittifak" çağrısı
18:53
Fidan hoca gözaltına alındı
Fidan hoca gözaltına alındı
18:00
Fed Başkanı Warsh’ın açıklamasından sonra altın tepetaklak oldu
Fed Başkanı Warsh'ın açıklamasından sonra altın tepetaklak oldu
17:50
Mehmet Akif Ersoy’a tahliye vadedip rüşvet istediler 4 kişi suçüstü yakalandı
Mehmet Akif Ersoy'a tahliye vadedip rüşvet istediler! 4 kişi suçüstü yakalandı
17:42
Geri dönüyor Oosterwolde transferi iptal oldu
Geri dönüyor! Oosterwolde transferi iptal oldu
17:26
İstanbul’da İETT otobüsü kaza yaptı: 2 ölü, 16 yaralı
İstanbul'da İETT otobüsü kaza yaptı: 2 ölü, 16 yaralı
17:09
Galatasaray taraftarından Dursun Özbek’e hayatının şoku
Galatasaray taraftarından Dursun Özbek'e hayatının şoku
17:03
“Kılıçdaroğlu baba ne yapıyor“ sorusunu Özgür Özel’den bomba yanıt
"Kılıçdaroğlu baba ne yapıyor?" sorusunu Özgür Özel'den bomba yanıt
15:58
AK Parti’den erken seçim çıkışı İşte Erdoğan’ın yeniden adaylığı için üzerinde durulan formül
AK Parti'den erken seçim çıkışı! İşte Erdoğan'ın yeniden adaylığı için üzerinde durulan formül
15:53
Manifest grubunun menajeri Tolga Akış tutuklandı İşte ilk ifadesi
Manifest grubunun menajeri Tolga Akış tutuklandı! İşte ilk ifadesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.08.2026 20:08:10. #7.13#
SON DAKİKA: Suriye'de cumhurbaşkanı danışmanı olarak atanan Mazlum Abdi'den hastane ziyareti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement