Hollanda’da Türk çalışanın başına gelenler pes dedirtti - Son Dakika
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Hollanda’da Türk çalışanın başına gelenler pes dedirtti

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Hollanda'da beyaz yakalı olarak çalışan bir Türk kadın, iş yerinde Ukraynalı bir meslektaşı tarafından maruz bırakıldığı ırkçı söylemleri ve şirket yönetiminin olay karşısındaki duyarsızlığını sosyal medya üzerinden anlattı. Mağdur çalışan, İnsan Kaynakları departmanının ihmali nedeniyle delillerin yok olduğunu ve olayın üstünün örtüldüğünü iddia etti.

Hollanda’da çalışan Türk bir kadın, Ukraynalı meslektaşının ırkçı saldırısına maruz kaldığını ifade etti.

"TÜRK KÜLTÜRÜNÜN AŞAĞI OLDUĞUNU SÖYLEDİ"

Yaşadığı süreci anlatan Türk çalışan, olayın doğrudan kültürüne yönelik bir saldırıyla başladığını belirtti. Ukraynalı meslektaşının, "Türk kültürünün aşağı bir kültür" olduğunu söylediğini ifade eden çalışan, "Onu iki kere uyarmama rağmen bu hakaretleri üç defa tekrarladı. Ben de hemen insan kaynaklarına şikayet ettim" dedi.

İNSAN KAYNAKLARINDAN 4 HAFTALIK GECİKME

Şikayetinin ardından İnsan Kaynakları (HR) departmanından bir yetkilinin kendisiyle görüştüğünü ve karşı tarafla da konuşacaklarına dair söz verdiğini belirten kadın, aradan geçen "tam 4 hafta boyunca hiçbir aksiyon alınmadığını" vurguladı. Durumun sürüncemede bırakılması üzerine ikinci kez şikayet oluşturmak zorunda kaldığını söyledi.

KAMERA KAYITLARI SİLİNDİ, İNKAR EDEN ÇALIŞANA SADECE 'SÖZLÜ UYARI'

İkinci şikayetin ardından İnsan Kaynakları yetkilisiyle yüzleşen Ukraynalı çalışanın tüm söylediklerini inkar ettiğini belirten Türk kadın, gerçeğin ortaya çıkması için güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesini talep etti. Ancak HR yetkilisinin "Görüntüler 7 gün sonra siliniyor" yanıtıyla karşılaştı.

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Son Dakika Yaşam Hollanda’da Türk çalışanın başına gelenler pes dedirtti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Mesut Erdoğan Mesut Erdoğan:
    Ukraynalı bu bayana bakarak Türk kültürü hakkında yorum yapmış, doğru olma ihtimali var 5 0 Yanıtla
  • mossi mossi :
    dövmeli beyaz yaka 4 0 Yanıtla
  • Mustafa gültekin Mustafa gültekin:
    bu mu beyaz yakalı :) 4 0 Yanıtla
  • Ertugrul Karadag Ertugrul Karadag:
    Tamamen kurgu amaç kendini sergilemek haber yaptırmak ti yaptı takipçi sayısı uçacak simdi 3 0 Yanıtla
  • muttalip tecir muttalip tecir:
    Türke hiç benzemiyorsun 2 0 Yanıtla
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