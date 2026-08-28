Özgür Özel vatandaşı azarladı: Lanet olsun - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Özgür Özel vatandaşı azarladı: Lanet olsun

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'de çeşitli ziyaret ve açılışlara katılan Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in İzmit programında gergin anlar yaşandı. Fethiye Caddesi'nde yürüdüğü sırada bir vatandaşın kolunu tutup çekiştirmesine tepki gösteren Özel’in, "Lanet olsun... Lanet olsun..." ifadelerini kullandığı görüldü.

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Kocaeli programı kapsamında Karamürsel, Derince ve İzmit ilçelerinde çeşitli ziyaretlerde bulundu. Özel'in İzmit'teki programında ise beklenmedik bir gerginlik yaşandı.

VATANDAŞLARLA BİRLİKTE YÜRÜDÜ

Programının son durağında İzmit'te kalabalık bir grup tarafından karşılanan Özel, vatandaşlarla birlikte Fethiye Caddesi'nden Belsa Plaza'ya doğru yürüdü.

Yürüyüş sırasında vatandaşları selamlayan ve fotoğraf çektiren Özel, bu sırada kolunu tutarak kendisini çekiştiren bir vatandaşla karşılaştı.

"LANET OLSUN..."

Vatandaşın ısrarcı tavrına sinirlenen Özel’in, sert tepki göstererek "Lanet olsun... Lanet olsun..." ifadelerini kullandığı görüldü

Yaşanan kısa süreli gerginliğin ardından çevredekiler ve korumaların araya girmesiyle Özel yürüyüşüne devam etti.

Yeni Parti, Özgür Özel, Politika, Fethiye, Kocaeli, Gündem, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kocaeli Özgür Özel vatandaşı azarladı: Lanet olsun - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Diyarbakır’da boşanma aşamasındaki eşini öldüren koca tutuklandı Diyarbakır'da boşanma aşamasındaki eşini öldüren koca tutuklandı
İsrail’de Netanyahu ile aşırı sağcı bakan Ben-Gvir arasında sosyal medyada ’ortak liste’ tartışması İsrail'de Netanyahu ile aşırı sağcı bakan Ben-Gvir arasında sosyal medyada 'ortak liste' tartışması
Mazlum Abdi Danışmanlığa Atandı Mazlum Abdi Danışmanlığa Atandı
İsrail Suriye’de saldırılarını sıklaştırdı 24 saatte ikinci kez hedef aldı İsrail Suriye’de saldırılarını sıklaştırdı! 24 saatte ikinci kez hedef aldı
Bingöl’de hafif ticari araç 600 metrelik uçuruma yuvarlandı: 4 ölü, 5 yaralı Bingöl'de hafif ticari araç 600 metrelik uçuruma yuvarlandı: 4 ölü, 5 yaralı
İki ülke arasında ipler geriliyor Trump bu kez haritayı değiştirdi İki ülke arasında ipler geriliyor! Trump bu kez haritayı değiştirdi
Sağanak İstanbul’u vurdu Peş peşe zincirleme kazalar Sağanak İstanbul’u vurdu! Peş peşe zincirleme kazalar
Fatih Tekke istifa etti, yönetimden gece yarısı jet açıklama geldi Fatih Tekke istifa etti, yönetimden gece yarısı jet açıklama geldi
Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi Arda Turan Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Arda Turan

21:44
Rusya, Kiev’deki kritik tesisi vurdu Gökyüzünden ateş yağdı
Rusya, Kiev'deki kritik tesisi vurdu! Gökyüzünden ateş yağdı
21:23
Fidan hocanın Instagram’dan kazandığı para dudak uçuklattı
Fidan hocanın Instagram'dan kazandığı para dudak uçuklattı
21:14
İstanbul’da iki tramvay kafa kafaya çarpıştı: 9 yaralı
İstanbul'da iki tramvay kafa kafaya çarpıştı: 9 yaralı
20:57
Cezaevindeki komedyen Deniz Göktaş için peş peşe farklı kararlar
Cezaevindeki komedyen Deniz Göktaş için peş peşe farklı kararlar
20:01
Muğla’nın Fethiye ilçesinde orman yangını
Muğla'nın Fethiye ilçesinde orman yangını
19:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İslam dünyasına “ittifak“ çağrısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İslam dünyasına "ittifak" çağrısı
18:53
Fidan hoca gözaltına alındı
Fidan hoca gözaltına alındı
18:44
Suriye’de cumhurbaşkanı danışmanı olarak atanan Mazlum Abdi’den hastane ziyareti
Suriye'de cumhurbaşkanı danışmanı olarak atanan Mazlum Abdi'den hastane ziyareti
18:00
Fed Başkanı Warsh’ın açıklamasından sonra altın tepetaklak oldu
Fed Başkanı Warsh'ın açıklamasından sonra altın tepetaklak oldu
17:50
Mehmet Akif Ersoy’a tahliye vadedip rüşvet istediler 4 kişi suçüstü yakalandı
Mehmet Akif Ersoy'a tahliye vadedip rüşvet istediler! 4 kişi suçüstü yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.08.2026 23:00:15. #7.13#
SON DAKİKA: Özgür Özel vatandaşı azarladı: Lanet olsun - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement