Fatih Tekke İstifa Sürecini Değerlendirdi - Son Dakika
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Fatih Tekke İstifa Sürecini Değerlendirdi

Fatih Tekke İstifa Sürecini Değerlendirdi
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Tekke, istifa kararında duygusal anlar yaşadığını belirterek, 'Şimdi önümüze bakma zamanı' dedi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekken, Ferencvaros maçının ardından istifa etmesi ve bu kararının yönetim tarafından kabul edilmemesinin ardından yaptığı ilk açıklamada, "Şimdi önümüze bakma zamanı" dedi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Ferencvaros karşısında alınan mağlubiyetin ardından yaşanan süreçle ilgili açıklamalarda bulundu. Maç sonunda yaşadığı duygusal yoğunluk içerisinde kendi inisiyatifiyle istifa kararı aldığını belirten Tekke, Başkan Ertuğrul Doğan, yönetim kurulu, futbolcular ve teknik ekibine teşekkür etti.

"Tamamen kendi inisiyatifimle bir karar aldım"

Dün akşam alınan mağlubiyetin ardından duygusal yoğunluk içerisinde bir karar aldığını belirten Fatih Tekke, "Maç sonunda yaşadığımız duygusal yoğunluk içerisinde tamamen kendi inisiyatifimle bir karar aldım. Trabzonspor'a ve bu büyük camiaya karşı taşıdığım sorumluluğun farkındayım" ifadelerini kullandı.

"Çok güçlü ve değerli bir oyuncu grubuna sahibiz"

Başkan Ertuğrul Doğan'ın kendisine verdiği destekten dolayı teşekkür eden Tekke, takımına olan güvenini yineleyerek, "Dünden bu yana bana olan güvenini ve desteğini hissettiren Başkanımız Sayın Ertuğrul Doğan'a, Yönetim Kurulumuza, oyuncularıma ve teknik ekibime ayrıca teşekkür ediyorum. Biz, çok güçlü ve çok değerli bir oyuncu grubuna sahibiz. Dün de ifade ettiğim gibi; çok iyi bir takım olacağız" dedi.

Eksiklerin tamamlanacağını ve takımın her geçen gün daha da güçleneceğini vurgulayan Tekke, Trabzonspor'a yakışan mücadeleyi ortaya koyacaklarını kaydetti.

"Şimdi önümüze bakma zamanı"

Önlerinde lig ve Avrupa'da önemli hedeflerin bulunduğunu belirten Fatih Tekke, "Bu takımın gücüne, oyuncularımın karakterine ve hep birlikte başarabileceklerimize inanıyorum. Şimdi dün akşamın üzerine bir çizgi çekip önümüze bakma zamanı" diye konuştu.

"Birlikte ayağa kalkma zamanı"

Trabzonspor için mücadeleye aynı kararlılıkla devam edeceklerini ifade eden Tekke, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Birlikte mücadele etme, birlikte ayağa kalkma ve hep birlikte yaşayacağımız zaferlere kenetlenme zamanı. Trabzonspor için mücadelemize aynı inanç, aynı kararlılık ve aynı sorumluluk duygusuyla devam edeceğiz."

Kaynak: İHA

Fatih Tekke, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fatih Tekke İstifa Sürecini Değerlendirdi - Son Dakika

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