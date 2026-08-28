İstanbul'da İETT otobüsü kaza yaptı: 1 ölü, 17 yaralı

İETT otobüsü İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde seyir halindeyken bir sitenin bahçe duvarına çarptı. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda ekip yönlendirilirken, olayda 6 yaralının olduğu bildirildi. Kaza, Zeytinburnu'ndaki Kennedy Caddesi üzerinde meydana geldi.

KAZLIÇEŞME'DE SİTE DUVARINA ÇARPTI

Edinilen bilgilere göre Kennedy Caddesi'nde Bakırköy istikametine doğru ilerleyen İETT otobüsü, Kazlıçeşme mevkisine geldiği sırada bir sitenin bahçe duvarına çarptı. Otobüsün duvara çarpmasının ardından çevredekiler durumu yetkililere bildirdi. Kazanın ardından yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler bölgeye ulaşarak müdahaleye başladı.

KAZADA ÖLÜ VE YARALILAR VAR

İlk belirlemelere göre kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 17 kişi yaralandı. Sağlık ekipleri kazada yaralananlara müdahale ederken, itfaiye ekipleri de olay yerindeki çalışmalara katıldı. Polis ekipleri ise kazanın meydana geldiği bölgede gerekli güvenlik önlemleri aldı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Kazaya ilişkin İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "28.08.2026 Cuma günü saat 17.00 sıralarında Zeytinburnu İlçesi Kazlıçeşme Mahallesi Kennedy Caddesi üzerinde seyir halinde bulunan İETT otobüsü duvara çarpmıştır. Olayın ardından olay yerine sağlık, itfaiye ve emniyet ekipleri sevk edilmiştir. Olayda ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetmiş, 2’si ağır 17 kişi de yaralanmıştır. Yaralılar çevrede bulunan hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınmıştır. Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır" ifadeleri yer aldı.