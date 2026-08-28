İstanbul'da İETT otobüsü kaza yaptı: 1 ölü, 17 yaralı - Son Dakika
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İstanbul'da İETT otobüsü kaza yaptı: 1 ölü, 17 yaralı

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İstanbul Zeytinburnu'nda Kennedy Caddesi üzerinde seyreden İETT otobüsü, Kazlıçeşme mevkisinde kontrolden çıkarak bir sitenin bahçe duvarına çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2'si ağır 17 kişi yaralandı.

İETT otobüsü İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde seyir halindeyken bir sitenin bahçe duvarına çarptı. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda ekip yönlendirilirken, olayda 6 yaralının olduğu bildirildi. Kaza, Zeytinburnu'ndaki Kennedy Caddesi üzerinde meydana geldi.

KAZLIÇEŞME'DE SİTE DUVARINA ÇARPTI

Edinilen bilgilere göre Kennedy Caddesi'nde Bakırköy istikametine doğru ilerleyen İETT otobüsü, Kazlıçeşme mevkisine geldiği sırada bir sitenin bahçe duvarına çarptı. Otobüsün duvara çarpmasının ardından çevredekiler durumu yetkililere bildirdi. Kazanın ardından yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler bölgeye ulaşarak müdahaleye başladı.

KAZADA ÖLÜ VE YARALILAR VAR

İlk belirlemelere göre kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 17 kişi yaralandı. Sağlık ekipleri kazada yaralananlara müdahale ederken, itfaiye ekipleri de olay yerindeki çalışmalara katıldı. Polis ekipleri ise kazanın meydana geldiği bölgede gerekli güvenlik önlemleri aldı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Kazaya ilişkin İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "28.08.2026 Cuma günü saat 17.00 sıralarında Zeytinburnu İlçesi Kazlıçeşme Mahallesi Kennedy Caddesi üzerinde seyir halinde bulunan İETT otobüsü duvara çarpmıştır. Olayın ardından olay yerine sağlık, itfaiye ve emniyet ekipleri sevk edilmiştir. Olayda ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetmiş, 2’si ağır 17 kişi de yaralanmıştır. Yaralılar çevrede bulunan hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınmıştır. Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır" ifadeleri yer aldı.

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Son Dakika Güncel İstanbul'da İETT otobüsü kaza yaptı: 1 ölü, 17 yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Özgür Yılmaz Özgür Yılmaz:
    Belediye cehapeli olduğu sürece herşey olur. 3 3 Yanıtla
  • kamer tekeş kamer tekeş:
    hayvan gibi gazliyolar,normal (!) 4 2 Yanıtla
  • karasefa29@gmail.com [email protected]:
    İETT otobüs şoförlerini psikoteknikten geçirmeli, bunlar uyuyorlar galiba araç kullanırken kaza yaptığı yere bakarmısınız. 2 2 Yanıtla
  • Hakki Devran Hakki Devran:
    İmamoğlu yüzündendir:) 0 2 Yanıtla
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