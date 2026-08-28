Fed Başkanı Warsh'ın açıklamasından sonra altın tepetaklak oldu - Son Dakika
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Fed Başkanı Warsh'ın açıklamasından sonra altın tepetaklak oldu

Fed Başkanı Warsh\'ın açıklamasından sonra altın tepetaklak oldu
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ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Kevin Warsh, enflasyonun hala çok yüksek seyrettiğini belirterek faizde artış sinyali verdi. Warsh'ın açıklamasının ardından altında düşüş yüzde 1'i geçti.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Kevin Warsh, dayanıklı ekonomi ve büyüyen yapay zeka yatırımlarına rağmen enflasyonun hâlâ çok yüksek seyrettiğini söyledi.

"ENFLASYON HALA ENDİŞE VERİCİ DÜZEYDE

Warsh, mevcut ekonomik tabloyu ve para politikasını değerlendirdi. İşgücü piyasalarının istikrarlı kaldığını ve üretimin güçlü olduğunu belirten Warsh, buna karşın enflasyon oranının hâlâ endişe verici düzeyde olduğuna dikkat çekti.

Başkan, Fed'in tercih ettiği enflasyon göstergesinin son 12 ayda yüzde 3,7 seviyesinde gerçekleştiğini vurguladı. Altı aylık değişimin ise yüzde 4,1 ile daha da yüksek gerçekleştiğini ve merkez bankasının katı yüzde 2'lik hedefinin oldukça üzerinde kaldığını sözlerine ekledi.

"ANLAMLI ŞEKİLDE İYİLEŞMEDİ

Warsh, politika yapıcıların ana enflasyonun hedeflerine doğru yeterli hızda ve açık bir şekilde ilerlediğinden emin olmaları gerektiğini vurguladı. "Bu yaz açıklanan kişisel tüketim harcamaları ve tüketici fiyat endeksi verileri beklenenden daha iyi gelmiş olsa da, bana temel eğilimlerin anlamlı bir şekilde iyileştiğini göstermiyor," dedi.

Durum böyle olmadığı takdirde, merkez bankasının fiyat istikrarını sağlamak için hâlâ yapacak işi olduğu konusunda uyarıda bulunurken, faiz artırımı sinyali verdi.

İstihdam tarafında ise, yüzde 4,1 ile tarihsel olarak düşük işsizlik oranına atıfta bulunarak işgücü piyasalarını tam istihdam ile uyumlu olarak nitelendirdi.

Başkan ayrıca yapay zekanın genel ekonomi üzerindeki dönüştürücü potansiyeline de değindi. Bu genel amaçlı teknolojideki ilerlemenin, uzmanların sadece iki yıl önce tahmin ettiğinden çok daha hızlı gerçekleştiğini ifade etti.

Yapay zekanın yeni bir üretim faktörü haline gelebileceğini belirten Warsh, merkez bankasının bu gelişmeleri yakından ve dikkatle takip ettiğini söyledi.

AÇIKLAMA SONRASI ALTIN DÜŞTÜ

Açıklama sonrasında düşüş yüzde 1'i geçerken ons altın 4.544 dolar seviyesine indi. Gram altın yüzde 0,6 düşüşle 7.076 TL oldu. Spot gümüş ise yüzde 0,4 düşüşle 68,90 dolardan alıcı buluyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Abd Merkez Bankası Fed Başkanı Warsh'ın açıklamasından sonra altın tepetaklak oldu - Son Dakika

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