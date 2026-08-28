Mazlum Abdi Danışmanlığa Atandı

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, feshedilen terör örgütü YPG liderlerinden Ferhat Abdi Şahin'i danışman olarak atadı.

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın haberinde "Cumhurbaşkanı Ahmed Şara 2026 tarihli ve 164 sayılı kararnameyle Mustafa Halil Abdi'yi (Mazlum Abdi) Cumhurbaşkanlığı nezdinde danışman olarak atamıştır." ifadeleri yer aldı.

SDG/YPG'NİN FESHEDİLDİĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

Mazlum Abdi, 25 Ağustos 2026 tarihinde Şam Halk Sarayı'nda yaptığı açıklama ile terör örgütü SDG/YPG'nin feshedildiğini açıklayarak Suriye Ordusu'na tam entegrasyonun sağlandığını söylemişti.

Abdi, “Bugün Suriye Demokratik Güçleri'nin misyonunun sona erdiğini duyuruyor ve bağımsız bir askeri güç olarak feshedildiklerini tüm sorumluluk bilinciyle ilan ediyoruz” demişti.

SÜREÇ 10 MART MUTABAKATIYLA BAŞLADI

Şam yönetimi ile SDG/YPG arasındaki entegrasyon süreci, Suriye'deki Baas rejiminin 8 Aralık 2024'te sona ermesinin ardından gündeme geldi. Dönemin geçici Cumhurbaşkanı Ahmed Şara yönetimi ile SDG arasında yapılan görüşmeler sonucunda 10 Mart 2025'te mutabakat imzalandı. Anlaşma, SDG'ye bağlı güçlerin kurulmakta olan yeni Suriye ordusuna entegre edilmesini öngörüyordu.

SAVUNMA BAKANLIĞINA KATILACAK

İlk aşamada mutabakata uyulmadığı gerekçesiyle taraflar arasında gerilim yaşanırken, Suriye ordusunun düzenlediği operasyonun ardından yeni bir anlaşmaya varıldı. Mutabakat kapsamında SDG'ye bağlı tüm güçlerin Suriye Savunma Bakanlığı bünyesine katılması ve enerji kaynaklarının Şam yönetiminin kontrolüne geçmesi öngörüldü.