Tutuklanan devlet hastanesi doktorunun hesabından çıkan paraya bakın

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi’nde görev yapan ortopedi uzmanı S.E., hastaların ameliyatlarını kendisinin yapması karşılığında para talep ettiği iddiasıyla tutuklandı. Doktorun banka EFT kayıtları üzerinden yapılan incelemede, 51 ayrı işlem kapsamında toplam 2 milyon 649 bin 500 lira haksız menfaat sağlandığı tespit edildi. Hastanede muayene olan ve ameliyat masrafları SGK tarafından karşılanan 51 hastadan ayrıca para istendiği belirlendi.

HESAP HAREKETLERİ VURGUNUN BOYUTUNU GÖZLER ÖNE SERDİ

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, Ortopedi Uzmanı S.E.'nin banka hesapları mercek altına alındı. 1 Ağustos 2025 ile 30 Nisan 2026 tarihleri arasındaki banka kayıtlarını inceleyen uzmanlar, doktorun şahsi hesabına aktarılan devasa bir para trafiğiyle karşılaştı. İncelemelerde, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kapsamında olan ve tüm ameliyat giderleri hastane veznesine yatırılan 51 ayrı hastanın, doktorun kişisel hesabına 22 bin TL ile 195 bin TL arasında değişen tutarlarda EFT yaptığı belgelendi. Banka kayıtlarına giren 2 milyon 649 bin 500 liralık haksız kazancın haricinde, hastalardan elden ve nakit olarak alındığı değerlendirilen tutarların ise bu milyarlık meblağa dahil olmadığı kayıtlara geçti.

İNCELEMEYİ 45 BİN LİRALIK HESAP HAREKETİ BAŞLATTI

Skandalın fitilini, 19 Mart tarihinde İ.G. isimli bir hastanın şikayeti ateşledi. Doktor S.E.'nin, gerçekleştireceği ameliyat öncesinde hastadan kendi şahsi hesabına 45 bin lira göndermesini istemesi üzerine başlatılan adli takip, geriye dönük banka incelemeleriyle dev bir vurgunu açığa çıkardı. Soruşturma dosyasındaki iddialara göre şüpheli doktorun, şahsi hesabına ödeme yapmayı reddeden hastalara "Ödeme yapmazsanız ameliyatınızı ben değil, asistan hekimler gerçekleştirir" şeklinde baskı kurarak hastaları parayı banka kanalıyla transfer etmeye mecbur bıraktığı anlaşıldı.

BİNKLERCE LİRALIK İRTİKAP SUÇUNDAN TUTUKLANDI

Yapılan banka analizleri ve 30 mağdurun ifadeleri doğrultusunda gözaltına alınan Ortopedi Uzmanı S.E., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Banka hesap dökümleri ve deliller ışığında sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüpheli, kamu görevini kötüye kullanarak baskı yoluyla haksız kazanç sağlama anlamına gelen "icbar suretiyle irtikap" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.