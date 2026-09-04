Silivri'deki facia göz göre göre gelmiş! Gözcü yok, dümende bir günlük kaptan - Son Dakika
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Silivri'deki facia göz göre göre gelmiş! Gözcü yok, dümende bir günlük kaptan

Silivri\'deki facia göz göre göre gelmiş! Gözcü yok, dümende bir günlük kaptan
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Silivri açıklarında iki geminin çarpışması sonucu batan Tuğberk İmamoğlu'ndaki 10 denizciyi arama çalışmaları sürüyor. İlk bilirkişi raporunda, ALSU tankerinde köprüüstünde gözcü bulunmadığı, gemiye bir gün önce katılan 3. kaptanın ilk seyir vardiyasında tek başına olduğu ve kaptanın kaza sırasında kamarasında uyuduğu belirlendi.

Silivri'nin yaklaşık 18 deniz mili güneyinde meydana gelen gemi kazasına ilişkin adli ve idari soruşturma devam ediyor. Kazanın ardından hazırlanan ilk bilirkişi raporu, çarpışma öncesinde ALSU tankerindeki vardiya düzenine ilişkin dikkat çeken tespitleri ortaya koydu.

Önceki gün saat 03.00 sıralarında Kocaeli'den Aliağa'ya giden ALSU isimli tanker ile İskenderun Limanı'ndan Karadeniz Ereğli'ye seyreden Tuğberk İmamoğlu isimli kuru yük gemisi çarpıştı. Çarpışmanın ardından Tuğberk İmamoğlu derin sulara gömüldü.

Gemideki 10 denizciden henüz haber alınamazken, ALSU'daki 10 personelden aşçı dışındaki 9 kişi gözaltına alındı. Gemide jandarma eşliğinde muhafaza altında tutulan şüphelilerden 6'sı adliyeye sevk edildi.

İLK SEYİR VARDİYASINDA TEK BAŞINAYDI

Başsavcılık tarafından görevlendirilen uzman bilirkişi heyetinin hazırladığı ilk rapora göre, ALSU'nun köprüüstünde gözcü bulunmuyordu. Kaza sırasında vardiyada 3. kaptan Murat Evciman tek başınaydı.

Evciman'ın ifadesinde, gemiye kazadan yalnızca bir gün önce katıldığını ve 00.00-04.00 arasındaki vardiyanın bu gemideki ilk seyir vardiyası olduğunu söylediği aktarıldı.

Silivri'deki facia göz göre göre gelmiş! Gözcü yok, dümende bir günlük kaptan

Bilirkişi heyeti, geminin manevra kabiliyetini, personelini ve cihazlarını henüz yeterince tanımayan bir zabitin yoğun trafik ayrım sahasında tek başına bırakılmasını önemli bir zaaf olarak değerlendirdi.

KAZA SIRASINDA KAPTAN KAMARASINDA UYUYORDU

Rapordaki bir diğer dikkat çeken tespit ise geminin kaptanına ilişkin oldu. Kazanın meydana geldiği saat 03.13 sıralarında köprüüstünde Evciman dışında gözcü, stajyer veya dümenci bulunmadığı belirlendi.

Vardiyası bulunan gözcü stajyer Yunus Türker ile diğer personelin kamara ve güvertede istirahatte olduğu kaydedildi.

ALSU'nun kaptanı Ahmet Erarslan'ın da çarpışma sırasında kamarasında uyuduğu belirlendi. Çarpışmanın yarattığı sarsıntıyla uyanan Erarslan'ın 7-10 dakika sonra köprüüstüne çıkabildiği belirtildi.

Erarslan ifadesinde, "Açık denizde gözcü bulundurmama yetkisinin kendisinde olduğunu" söyledi. Bilirkişi heyeti ise bu uygulamanın geminin Emniyet Yönetim Sistemi (SMS) kurallarına aykırı olduğunu kaydetti.

Silivri'deki facia göz göre göre gelmiş! Gözcü yok, dümende bir günlük kaptan

BATAN GEMİNİN TAKİP CİHAZI ARIZALI ÇIKTI

Soruşturma kapsamında Tuğberk İmamoğlu'nun takip cihazının da arızalı olduğu belirlendi. Yaklaşık 800 ila 1100 metre derinlikte bulunan batık ile olay öncesindeki telsiz, radar ve seyir kayıtlarına yönelik teknik incelemeler devam ediyor.

KAYIP 10 DENİZCİ İÇİN ARAMA SÜRÜYOR

Batan Tuğberk İmamoğlu'nda bulunan 10 kişilik mürettebatı bulmak için geniş çaplı arama kurtarma çalışmaları gece boyunca devam etti.

Çalışmalara Deniz Kuvvetleri'ne ait su altı arama gemisinin yanı sıra Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti, AFAD ve Kızılay koordinesinde 18 yüzer unsur, 5 helikopter, 2 İHA ve 1 arama kurtarma uçağı katılıyor.

Operasyon, Silivri Kaymakamlığı ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan kriz merkezinden takip ediliyor. Kayıp denizcilerin limanda bekleyen ailelerine de çalışmalar hakkında düzenli bilgi veriliyor.

Silivri'deki facia göz göre göre gelmiş! Gözcü yok, dümende bir günlük kaptan

ALSU'NUN SU ALTINDA KALAN BÖLÜMLERİ İNCELENİYOR

Kazayı hasarsız atlattığı belirtilen ve Silivri sahilinden yaklaşık 2 kilometre açığa çekilen ALSU'da bilirkişi incelemesi başlatıldı. Balıkadamlar, geminin su altında kalan bölümlerinde hasar olup olmadığını belirlemek amacıyla dalış yaptı.

Tuğberk İmamoğlu'nun battığı bölgede ise deniz yüzeyinde kirlilik tespit edildi. Ekipler, kirliliğin kaynağını ve yayılımını belirlemek, olası çevre ve sağlık risklerine karşı önlem almak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: İHA

Marmara Denizi, İstanbul, Güncel, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Marmara Denizi Silivri'deki facia göz göre göre gelmiş! Gözcü yok, dümende bir günlük kaptan - Son Dakika

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