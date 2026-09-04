Nijerya'nın petrol zengini Rivers eyaletinde ölü sayısı 43'e yükseldi

Nijerya'nın petrol zengini Rivers eyaletinde, petrol hırsızlığı girişimi sırasında zehirli gaz soluyarak hayatını kaybedenlerin sayısı 43'e yükseldi.

Ulusal basında yer alan haberlerde, eyaletin Okrika Yerel Yönetim Bölgesi'ndeki Okari İskelesi'nde meydana gelen olayda hayatını kaybedenlerin sayısının 43'e çıktığı belirtildi.

Rivers Eyaleti Polis Sözcüsü Agabe Blessing Karbalo, olaya ilişkin yaptığı açıklamada, hayatını kaybeden ve zehirlenen kişilerin petrol hırsızlığı girişiminde bulunduğunu kaydetti.

Karbalo, "Olayın ciddiyetini ortaya çıkarmak için soruşturmalar devam ediyor." ifadesini kullandı.

Okrika Yerel Yönetim Bölgesi'ndeki Okari İskelesi'nde dün gece saatlerinde çok sayıda genç petrol hırsızlığı girişiminde bulunduğu sırada zehirli gaz sızıntısı meydana gelmişti.

Olayda en az 37 kişinin hayatını kaybettiği, baygınlık geçiren bazı kişilerin ise nehre düşerek kaybolduğu belirtilmişti. Zehirlenmeden kurtulan bazı kişilerin ise solunum güçlüğü nedeniyle hastaneye kaldırıldığı bildirilmişti.