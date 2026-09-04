Tel Aviv'in uykularını kaçıran senaryo! Suriye de Mekke İttifakı'na katılabilir - Son Dakika
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Tel Aviv'in uykularını kaçıran senaryo! Suriye de Mekke İttifakı'na katılabilir

Tel Aviv\'in uykularını kaçıran senaryo! Suriye de Mekke İttifakı\'na katılabilir
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İsrail basını, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalandığı belirtilen Mekke Savunma İttifakı'nı mercek altına aldı. Suriye'nin de ittifaka katılma ihtimalinin İsrail açısından ciddi bir tehdit oluşturabileceği değerlendirilirken, olası üyeliğin Şam'a askeri caydırıcılık sağlayacağı ve bölgedeki dengeleri değiştirebileceği belirtildi.

Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde 7 Ağustos'ta Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalandığı belirtilen savunma anlaşması İsrail basınının gündemine taşındı.

İsrail basınındaki haberde, bölgedeki çatışmaların ardından bazı ülkelerin yeni döneme yönelik güvenlik ve savunma adımları attığı değerlendirmesi yapıldı.

BİR ÜLKEYE SALDIRI ÜÇÜNE YAPILMIŞ SAYILACAK

Haberde anlaşmanın en dikkat çekici maddelerinden birinin, üç ülkeden herhangi birine yönelik saldırının diğer taraflara da yapılmış sayılmasını öngördüğü belirtildi.

Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın ise anlaşmanın herhangi bir ülkeyi doğrudan hedef almadığını, temel amacının savunma ve caydırıcılık olduğunu vurguladığı aktarıldı.

İSRAİL'İN GÖZÜ SURİYE'DE

İsrail basınının üzerinde özellikle durduğu konu ise Suriye'nin anlaşmaya katılma ihtimali oldu.

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'nin 19 Ağustos'taki Pakistan ziyareti sırasında Şam yönetiminin anlaşmaya katılma ihtimalini değerlendirdiğini söylediği belirtildi.

Haberde, bu açıklamanın ardından İsrailli güvenlik yetkililerinin Suriye'nin olası katılımının yaratabileceği senaryoları değerlendirdiği öne sürüldü.

SURİYE İÇİN CAYDIRICILIK VURGUSU

İsrail basınındaki değerlendirmede, Suriye'nin üçlü anlaşmaya dahil olmasının Şam yönetimine askeri ve siyasi açıdan önemli bir caydırıcılık sağlayabileceği savunuldu.

Haberde, "Bu aşamada Şam'da ne karar verileceği bilinmiyor ancak Suriye'nin üçlü anlaşmaya katılmasının olası sonuçları hakkında sorular gündeme getiriliyor" ifadelerine yer verildi.

Suriye'nin olası üyeliğinin özellikle İsrail'in Suriye topraklarına yönelik askeri faaliyetleri açısından yeni bir denklem oluşturabileceği değerlendirmesi yapıldı.

"EN BÜYÜK KAZANAN TÜRKİYE OLABİLİR"

Haberde dikkat çeken bir başka değerlendirme ise Türkiye'nin ittifaktaki konumuna ilişkin oldu. Suriye'nin de anlaşmaya dahil olması halinde İsrail'in kaybeden taraf olacağı, Türkiye'nin ise Pakistan ve Suudi Arabistan'a kıyasla daha fazla kazanım elde edebileceği ileri sürüldü.

Suriyeli bazı uzmanların da Şam'ın ittifaka katılmasını desteklediği ve bunun ülkeye güçlü bir askeri destek sağlayabileceğini düşündüğü aktarıldı.

İSRAİL'E TÜRKİYE UYARISI

İsrail basınındaki haberde son olarak Türkiye'nin ittifaktaki konumunun Suriye konusunda belirleyici olabileceğine dikkat çekildi.

İsrail yönetiminin, Türkiye ile gerilimin arttığı bir dönemde bölgesel tansiyonu daha da yükseltecek açıklama ve adımlardan kaçınması gerektiği değerlendirmesine yer verildi.

Suudi Arabistan, Pakistan, Tel Aviv, Türkiye, Suriye, İsrail, Mekke, Dünya, Şam, Son Dakika

Son Dakika Suriye Tel Aviv'in uykularını kaçıran senaryo! Suriye de Mekke İttifakı'na katılabilir - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Deniz Kisa Deniz Kisa:
    Israil cokkkkk korkmustur 0 0 Yanıtla
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