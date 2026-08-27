Suriye’de 47 yıl sonra yeni dönem! Şara bizzat test etti

Yıllar süren uluslararası yaptırımların ardından küresel finans sistemiyle entegre olmaya çalışan Suriye'de sembolik önemi yüksek tarihi bir gelişme yaşandı. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed eş- Şara, başkent Şam'da bir restoranda Visa kartı ile ödeme yaparak ülkenin dijital finans dünyasına dönüşünü kamuoyuna duyurdu.

ESKİ ŞAM'DA ELEKTRONİK ÖDEME DÖNEMİ

Suriye televizyonu tarafından paylaşılan görüntülere göre Cumhurbaşkanı Ahmed eş-Şara, Eski Şam bölgesinde bulunan bir restoranda hesabı uluslararası bir Visa kart kullanarak gerçekleştirdi. Suriye Merkez Bankası Başkanı Safvat Raslan'ın da eşlik ettiği işlem, ülkenin küresel ödeme ağlarıyla yeniden buluşmasında kritik bir kilometre taşı olarak değerlendirildi.

Gelişmenin ardından açıklama yapan dijital ödeme devi Visa, Suriye Merkez Bankası, Fransabank ve Paymera iş birliğiyle ülkede canlı uluslararası kart işleminin başarıyla test edildiğini doğruladı. Şirket, bu adımın ülkeyi ziyaret edecek yabancıların ödeme yapmasını kolaylaştıracağını ve Suriye'nin küresel dijital ekonomiye katılımını hızlandıracağını belirtti.

YAPTIRIMLAR KALTKI, EKONOMİDE YENİ SAYFA AÇILDI

Finansal sistemdeki bu tarihi adımlar, ABD Hazine Bakanlığı'nın Suriye'yi 1979 yılından bu yana yer aldığı "terörü destekleyen devletler" listesinden çıkardığını duyurmasının hemen ardından geldi. ABD yönetiminin yaptırımları esnetme taahhüdünün bir parçası olan bu kararla birlikte Suriye ekonomisinde yeni bir dönem başladı.

Çarşamba günü düzenlenen 63. Şam Uluslararası Fuarı'nın açılışında değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Şara, yaptırımların kalkmasıyla Suriye'nin kapsamlı bir yeniden inşa ve kalkınma evresine girdiğini vurguladı. Şara, ülkesinin geçmişte olduğu gibi Doğu ile Batı arasında bir ticaret koridoru, köprü ve bölgesel bir ekonomik merkez olma konumunu yeniden kazanmasını hedeflediklerini dile getirdi.