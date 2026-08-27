Suriye’de 47 yıl sonra yeni dönem! Şara bizzat test etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Suriye’de 47 yıl sonra yeni dönem! Şara bizzat test etti

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed eş-Şara, Şam’daki bir restoranda hesabı Visa kartıyla ödeyerek ülkede uluslararası kart sisteminin yeniden kullanılmaya başlanmasını sembolik bir işlemle duyurdu.

Yıllar süren uluslararası yaptırımların ardından küresel finans sistemiyle entegre olmaya çalışan Suriye'de sembolik önemi yüksek tarihi bir gelişme yaşandı. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed eş- Şara, başkent Şam'da bir restoranda Visa kartı ile ödeme yaparak ülkenin dijital finans dünyasına dönüşünü kamuoyuna duyurdu.

ESKİ ŞAM'DA ELEKTRONİK ÖDEME DÖNEMİ

Suriye televizyonu tarafından paylaşılan görüntülere göre Cumhurbaşkanı Ahmed eş-Şara, Eski Şam bölgesinde bulunan bir restoranda hesabı uluslararası bir Visa kart kullanarak gerçekleştirdi. Suriye Merkez Bankası Başkanı Safvat Raslan'ın da eşlik ettiği işlem, ülkenin küresel ödeme ağlarıyla yeniden buluşmasında kritik bir kilometre taşı olarak değerlendirildi.

Gelişmenin ardından açıklama yapan dijital ödeme devi Visa, Suriye Merkez Bankası, Fransabank ve Paymera iş birliğiyle ülkede canlı uluslararası kart işleminin başarıyla test edildiğini doğruladı. Şirket, bu adımın ülkeyi ziyaret edecek yabancıların ödeme yapmasını kolaylaştıracağını ve Suriye'nin küresel dijital ekonomiye katılımını hızlandıracağını belirtti.

YAPTIRIMLAR KALTKI, EKONOMİDE YENİ SAYFA AÇILDI

Finansal sistemdeki bu tarihi adımlar, ABD Hazine Bakanlığı'nın Suriye'yi 1979 yılından bu yana yer aldığı "terörü destekleyen devletler" listesinden çıkardığını duyurmasının hemen ardından geldi. ABD yönetiminin yaptırımları esnetme taahhüdünün bir parçası olan bu kararla birlikte Suriye ekonomisinde yeni bir dönem başladı.

Çarşamba günü düzenlenen 63. Şam Uluslararası Fuarı'nın açılışında değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Şara, yaptırımların kalkmasıyla Suriye'nin kapsamlı bir yeniden inşa ve kalkınma evresine girdiğini vurguladı. Şara, ülkesinin geçmişte olduğu gibi Doğu ile Batı arasında bir ticaret koridoru, köprü ve bölgesel bir ekonomik merkez olma konumunu yeniden kazanmasını hedeflediklerini dile getirdi.

Suriye, Dünya, Şara, Visa, Şam, Son Dakika

Son Dakika Dünya Suriye’de 47 yıl sonra yeni dönem! Şara bizzat test etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • haydar topçu haydar topçu:
    Amerikanın torpili ile o koltukta 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Küçük bedenleri dalgalara karşı koyamadı: Ağabey can verdi, 11 yaşındaki Kerem kayıp Küçük bedenleri dalgalara karşı koyamadı: Ağabey can verdi, 11 yaşındaki Kerem kayıp
MEB düğmeye bastı Özel okullar için son tarih 1 Ekim MEB düğmeye bastı! Özel okullar için son tarih 1 Ekim
Komşular kokudan fark etti Yaşlı adam evinde ölü bulundu Komşular kokudan fark etti! Yaşlı adam evinde ölü bulundu
Galatasaray’dan ayrılan Icardi ortada kaldı Galatasaray'dan ayrılan Icardi ortada kaldı
Avcılar’da koltukta uzandığı sırada iş makinesi dairenin duvarını yıktı Avcılar’da koltukta uzandığı sırada iş makinesi dairenin duvarını yıktı
Kenan Yıldız 3 ay forma giyemeyecek Kenan Yıldız 3 ay forma giyemeyecek
ÖSYM’den büyük hata Sonuçlar erişime kapatıldı, puanlar yeniden hesaplandı ÖSYM'den büyük hata! Sonuçlar erişime kapatıldı, puanlar yeniden hesaplandı
Yabancı kuralı değişti İşte yeni düzenleme Yabancı kuralı değişti! İşte yeni düzenleme

10:49
Fenerbahçe Lyon’u sadece Şampiyonlar Ligi’nden etmedi Fransız ekibinde büyük kriz
Fenerbahçe Lyon'u sadece Şampiyonlar Ligi'nden etmedi! Fransız ekibinde büyük kriz
10:47
CHP ve Yeni Parti ittifak yapacak
CHP ve Yeni Parti ittifak yapacak
10:42
Guendouzi’ye uçan tekme atan isim ortaya çıktı
Guendouzi'ye uçan tekme atan isim ortaya çıktı
10:39
Seçim tarihi veren AK Partili isimden çarpıcı Mansur Yavaş çıkışı
Seçim tarihi veren AK Partili isimden çarpıcı Mansur Yavaş çıkışı
10:25
Asgari ücret için Ankara’da konuşulan rakam ortaya çıktı Yüzde 50 zam senaryosu
Asgari ücret için Ankara’da konuşulan rakam ortaya çıktı! Yüzde 50 zam senaryosu
09:26
Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi’nde Aziz başkan dayanamayıp soyunma odasına indi, müjdeyi verdi
Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde! Aziz başkan dayanamayıp soyunma odasına indi, müjdeyi verdi
09:06
Deprem sanıldı, gerçek çok başka çıktı Nepal’deki felakette bilanço ağırlaşıyor
Deprem sanıldı, gerçek çok başka çıktı! Nepal'deki felakette bilanço ağırlaşıyor
08:51
İsrail iki ülkeye birden saldırdı Lübnan’ı bombaladı, Suriye’ye karadan girdi
İsrail iki ülkeye birden saldırdı! Lübnan’ı bombaladı, Suriye’ye karadan girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2026 11:01:26. #7.13#
SON DAKİKA: Suriye’de 47 yıl sonra yeni dönem! Şara bizzat test etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement