Suudi Arabistan'ı kum fırtınası vurdu

Suudi Arabistan'ın Medine kentinde bulunan Mescid-i Nebevi'de aniden bastıran şiddetli kum fırtınası ziyaretçilere zor anlar yaşattı. Çöl ikliminin etkisiyle bir anda yükselen toz bulutu görüş mesafesini sıfıra indirirken, avluda bulunan vatandaşlar panikle kapalı alanlara sığınmaya çalıştı.

KAMERALARA YANSIDI

Kutsal topraklarda yaşanan bu doğa olayı çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Şiddetli rüzgar ve yoğun toz tabakası nedeniyle göz gözü görmezken, yetkililer fırtına sonrası bölgede güvenlik ve temizlik önlemlerini artırdı.