Eski halinden eser yok! görenler tanımakta zorlandı - Son Dakika
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Eski halinden eser yok! görenler tanımakta zorlandı

Eski halinden eser yok! görenler tanımakta zorlandı
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Ünlü komedyen Cem Yılmaz, uzun bir aranın ardından sevenleriyle buluşmaya hazırlandığı "GORA 4 GORA" için imajını yeniledi. Sakallarını kesen ve saçlarını boyatan 53 yaşındaki Yılmaz'ın yeni görünümü dikkat çekerken, fiziksel değişimiyle ilgili de çok sayıda yorum yapıldı. Ünlü komedyenin bu değişikliğinin yeni projesi için olduğu öğrenildi.

Cem Yılmaz, kariyerindeki yeni dönem öncesinde yaptığı imaj değişikliğiyle dikkat çekti. "GORA 4 GORA" ile uzun zaman sonra yeniden izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan ünlü komedyen, görünümünde dikkat çeken bir değişikliğe gitti.

53 yaşındaki Yılmaz'ın yeni hali, özellikle saçları ve sakallarındaki değişimle öne çıktı.

GORA 4 GORA İÇİN İMAJINI DEĞİŞTİRDİ

Yeni projesinin hazırlıklarını sürdüren Cem Yılmaz'ın imaj değişikliğinin "GORA 4 GORA" için olduğu öğrenildi. Ünlü komedyen, hazırlık sürecinde sakallarını keserken saçlarını da boyattı.

Yıllardır farklı saç ve sakal stilleriyle izleyicilerin karşısına çıkan Yılmaz'ın bu kez tercih ettiği görünüm, önceki imajından belirgin şekilde ayrıldı.

Cem Yılmaz'ın yeni görüntüsünde yalnızca saç ve sakallarındaki değişiklik değil, fiziksel görünümü de dikkat çekti. Ünlü komedyenin kilo aldığı yönünde değerlendirmeler yapıldı.

Eski halinden eser yok! görenler tanımakta zorlandı

Yılmaz'ın son görüntülerine ilişkin birbirinden farklı yorumlar gelirken, yeni tarzını beğenenlerin yanı sıra eski görünümüne dönmesini isteyenler de oldu.

Cem Yılmaz'ın yeni imajına ilişkin yapılan yorumlardan bazıları da dikkat çekti. Ünlü komedyenin son halini görenler arasında "Biraz zayıflaması lazım", "Olmamış ya" ve "Hemen eski haline dönsün" şeklinde değerlendirmelerde bulunanlar oldu.

Saç Kestirmek, Cem Yılmaz, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Cem Yılmaz Eski halinden eser yok! görenler tanımakta zorlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eski halinden eser yok! görenler tanımakta zorlandı - Son Dakika
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