Trabzonspor teknik direktörü Fatih Tekke görevinden istifa etti

Süper Lig devi Trabzonspor'da UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Ferencvaros ile oynanan rövanş maçının ardından sıcak bir gelişme yaşandı.

FATİH TEKKE'DEN İSTİFA KARARI

Bordo-mavililerin teknik direktörü Fatih Tekke, Ferencvaros maçı sonrası istifa etti. Macaristan'da 4-0 kaybedilen maç sonunda açıklamalarda bulunan genç teknik adam, "Çok üzücü bir gece geçirdik. Tabii ki sebebi ben ve ekibim. Hem ülkemize hem camiamıza üzücü bir gece geçirdik." dedi.

"İSTİFA EDİYORUM"

Sözlerine devam eden Fatih Tekke, istifa ettiğini duyurarak "Kırmızı karta kadar olumlu geçecek bir maç gibiydi. Ama neticesinde Avrupa Ligi'ne kalamadık. 18 aydır gece gündüz ekibimle, her şeyimle biraz daha iyi ne yapabiliriz diye düşünüyoruz. Takım çok çok daha iyi olacak, bu kesin. Çok uzatmayayım. Kimsenin haberi yok. Şu an itibarıyla 18 aylık görevimden istifa ediyorum. Bu cezayı kendime vermek biraz hakkım olsun. Bazı maçlar vardır, insanı çok yaralar. Bu maçlardan bir tanesini yaşadık. Nasipten ötesine yer yok." şeklinde konuştu.

"YAPACAK HİÇBİR ŞEY YOK"

Helallik isteyen 48 yaşındaki teknik adam, "Çok onur duyduğum görevden maalesef... Çok değerli işler yaptık ama istifa ettim. Çünkü, oyuncularıma söylediğim bir şey var, mağlubiyetler bana, galibiyetler oyuncularıma yazar. Bugünkü mağlubiyet kabul edilebilir değil. Şanssızlıklar kabul edilir ama ben bunu kabul edemem. Böyle de uyuyamam. Herkes hakkını helal etsin. Elimizden geleni yaptık. Bazen bir hata böyle şeylere sonuç verir. Yapacak hiçbir şey yok." ifadelerini kullandı.

"YÖNETİME SÖYLEMEDİM"

Kararını yönetime bildirmediğini ifade eden genç çalıştırıcı, "Bazen olmaz, o kadar güzel olmaz ki... Bir şeye karar vermek lazım. Camiamız bu tür şeyleri büyüterek gidiyor. Trabzonspor'un daha iyi olacağını bildiğim halde, Avrupa'da da devam edecek. Bugün itibarıyla ben yokum. Herkes hakkını helal etsin. Benden yana helal olsun. Yönetime istifamı söylemedim. İlk defa televizyonda söylüyorum. Kimse bilmiyor. Yayındakiler biliyor. Geldiğim gün, ayrıldığım gün... İyi tarafı var. Çok güçlü bir kadro, değer olarak değerli bir kadro. Trabzonspor'un adımlarını 1 adım ileri atabilecek bir kadro, bir yapılanma. Bazen bazı maçlar vardır, benim adıma öyle, ben bunu kabul edemem. Bu mağlubiyeti biri üzerine almak zorunda, ben alıyorum, doğrusu da bu. Yönetimimize, başkanımıza, bizi sevenlere teşekkür ederiz. Trabzonspor'un önü açık. Bunun adımını biz attık, ümidim çok var. Üzücü tarafı da Trabzon'dan ayrı olmak. Hayat böyle bir şey. Bazı şeyleri kabul etmeliyiz. Diyorum ya, benim inancım böyle. Nasip böyle bir şeydir. Trabzonspor'a zarar verecek şekilde zorlamanın manası yok. Trabzonspor'un önü açık. Trabzonspor'a başarılar diliyorum. Herkes hakkını helal etsin. Bizden yana helal olsun." değerlendirmesinde bulundu.

TRABZONSPOR KARNESİ

11 Mart 2025'te göreve geldiği Trabzonspor'da toplam 61 maça çıkan 48 yaşındaki çalıştırıcı, bu maçlarda 35 galibiyet, 14 beraberlik ve 12 yenilgi aldı. 2025-2026 sezonunda Türkiye Kupası'nda zafere ulaşan Tekke, 1.95 puan ortalaması yakaladı.