İstanbul'da iki tramvay kafa kafaya çarpıştı! Yaralılar var - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İstanbul'da iki tramvay kafa kafaya çarpıştı! Yaralılar var

İstanbul\'da iki tramvay kafa kafaya çarpıştı! Yaralılar var
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Zeytinburnu'nda iki kişinin öldüğü İETT otobüsü kazasının ardından bu sefer tramvayla kaza yaptı. Zeytinburnu'nda T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nın Pazartekke ile Topkapı durakları arasında iki tramvay kafa kafaya çarpıştı. Kazada yaralananların olduğu öğrenildi.

Zeytinburnu'nda T1 Kabataş- Bağcılar Tramvay Hattı'nın Pazartekke ile Topkapı durakları arasında iki tramvay çarpıştı.

TRAMVAYLAR ÇARPIŞTI

Alınan bilgiye göre, hatta seyir halindeki iki tramvayın henüz belirlenemeyen nedenle çarpışması üzerine bölgeye itfaiye, emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YARALILAR VAR

Kazada, yaralananlar olduğu öğrenildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

Ayrıntılar geliyor...

Zeytinburnu, Bağcılar, İstanbul, 3. Sayfa, Kabataş, Güncel, Kaza, İETT, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da iki tramvay kafa kafaya çarpıştı! Yaralılar var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • halit yıldız halit yıldız:
    hayır olsun inşallah bir itt kazası 2 tramvay kazası var bunda bir sıkıntı 0 0 Yanıtla
  • Sabri İnce Sabri İnce:
    Aynı gün içinde otobüs ve tramvay kazası ,neler oluyor İstanbul da . 0 0 Yanıtla
  • Burak üstün Burak üstün:
    noluyo bugün ya önce iett otobüsü şimdi tramway 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Diyarbakır’da boşanma aşamasındaki eşini öldüren koca tutuklandı Diyarbakır'da boşanma aşamasındaki eşini öldüren koca tutuklandı
MAG’a siber saldırı: 8,7 milyon müşteri verisi ele geçirildi MAG'a siber saldırı: 8,7 milyon müşteri verisi ele geçirildi
Bartın’da 3 kişiyi kurtarmak için denize giren emekli imam hayatını kaybetti Bartın'da 3 kişiyi kurtarmak için denize giren emekli imam hayatını kaybetti
Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi’ndeki muhtemel rakipleri belli oldu Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu
İsrail’de Netanyahu ile aşırı sağcı bakan Ben-Gvir arasında sosyal medyada ’ortak liste’ tartışması İsrail'de Netanyahu ile aşırı sağcı bakan Ben-Gvir arasında sosyal medyada 'ortak liste' tartışması
Enes Ünal vitesi 5’e taktı, takımına turu getirdi Enes Ünal vitesi 5'e taktı, takımına turu getirdi

20:57
Komedyen Deniz Göktaş hakkında önce tahliye, sonra yeniden tutuklama kararı
Komedyen Deniz Göktaş hakkında önce tahliye, sonra yeniden tutuklama kararı
20:01
Muğla’nın Fethiye ilçesinde orman yangını
Muğla'nın Fethiye ilçesinde orman yangını
19:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İslam dünyasına “ittifak“ çağrısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İslam dünyasına "ittifak" çağrısı
18:53
Fidan hoca gözaltına alındı
Fidan hoca gözaltına alındı
18:44
Suriye’de cumhurbaşkanı danışmanı olarak atanan Mazlum Abdi’den hastane ziyareti
Suriye'de cumhurbaşkanı danışmanı olarak atanan Mazlum Abdi'den hastane ziyareti
18:00
Fed Başkanı Warsh’ın açıklamasından sonra altın tepetaklak oldu
Fed Başkanı Warsh'ın açıklamasından sonra altın tepetaklak oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.08.2026 21:20:27. #7.13#
SON DAKİKA: İstanbul'da iki tramvay kafa kafaya çarpıştı! Yaralılar var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement