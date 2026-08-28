Fidan hoca gözaltına alındı - Son Dakika
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Fidan hoca gözaltına alındı

Fidan hoca gözaltına alındı
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Sosyal medyada öğretmen-öğrenci ve okul kurgulu +18 içerikler üreten eski özel okul öğretmeni Fidan Atalay hakkında başsavcılık harekete geçti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Atalay hakkında müstehcenlik suçundan elde ettiği gelirle suçtan kaynaklanan gelirle mal varlığını aklama suçundan re’sen soruşturma başlattı. Atalay daha sonra gözaltına alındı.

 "Fidan Hoca" kullanıcı adıyla tanınan ve daha önce özel bir eğitim kurumunda öğretmenlik yaptığı belirtilen şahsın paylaşımları tepkilere neden oldu.

Paylaşımlarda öğretmen-öğrenci ve okul kurgulu skandal fotoğraflar ve yazılar yer aldı.

GÖZALTINA ALINDI

Skandalla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı düğmeye bastı. Savcılık, Fidan Atalay hakkında müstehcenlik suçundan elde ettiği gelirle suçtan kaynaklanan gelirle mal varlığını aklama suçundan re'sen soruşturma başlattı. Atalay gözaltına alındı.

İşte büyük tepki çeken o paylaşımlar; 

Fidan hoca gözaltına alındı
Fidan hoca gözaltına alındı

Ankara Başsavcılığı, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fidan hoca gözaltına alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Tolga Akdemir Tolga Akdemir:
    Atın içeri gitsin konulu filmlere özeniyor sanırım 13 2 Yanıtla
  • ALİ ÇAKMAK ALİ ÇAKMAK:
    tövbe tövbe bu çalışan bir öğretmen mi gerçekten , YouTuber mi 10 3 Yanıtla
  • Halis demir Halis demir:
    gardiyanla cezaevinde süresiz 10 3 Yanıtla
  • Mevlüt Çetin Mevlüt Çetin:
    evet çalışıyor 5 2 Yanıtla
  • firatkama1990@gmail.com [email protected]:
    Tamamda 3 ay yatari var. Adalar kimi aldiysa sirf haber oldu diye geri bıraktılar. En son Rasim Ozan 3 gün önce serbest kaldı. Bunların suçumu yok yoksa cezası bu kadarmi 5 1 Yanıtla
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