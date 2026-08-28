Fatih Tekke'nin üzgün halini gören Trabzonspor taraftarı dayanamadı
Ferencvaros karşısında alınan 4-0'lık yenilginin ardından istifasını yönetime sunan Fatih Tekke'ye Trabzonspor taraftarları sahip çıktı. Takım otobüsünde üzgün şekilde oturan deneyimli teknik adama seslenen bordo-mavili taraftarlar, “Allah senden razı olsun!” sözleriyle destek verdi.
Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Ferencvaros'a 4-0 mağlup olmasının ardından dikkat çeken görüntüler ortaya çıktı.
Karşılaşma sonrası istifasını yönetime sunan ancak kararı kabul edilmeyen teknik direktör Fatih Tekke, takım otobüsünde üzgün şekilde otururken görüntülendi.
TARAFTARLAR TEKKE'YE SESLENDİ
Takım otobüsünün çevresinde bulunan Trabzonspor taraftarları, Fatih Tekke'yi görünce deneyimli teknik adama destek verdi. Bordo-mavili taraftarlar Tekke'ye, “Allah senden razı olsun!” diye seslendi.
ÜZGÜN HALİ DİKKAT ÇEKTİ
Fatih Tekke'nin taraftarların desteği sırasında otobüste sessiz ve üzgün şekilde oturması dikkat çekti. Ferencvaros yenilgisinin ardından istifasını sunan Tekke'nin kararını Trabzonspor yönetimi kabul etmemişti.
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