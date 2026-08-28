Snoop personel arıyor! Yapacağı işi duyan başvuruya koştu

Ayda 10 bin dolar kazanarak dondurma tatmak kulağa hayal gibi gelse de Snoop Dogg'un markası açtığı yeni pozisyon tam olarak bunu vadediyor. Markanın insan kaynakları ilk resmi "Uluslararası Dondurma Tadımcısı" için başvuru sürecini başlattı.

Dünyanın farklı ülkelerinden adayların değerlendirileceği pozisyon için başvurular 27 Ağustos'ta açıldı. Adaylara başvurularını tamamlamaları için üç haftalık süre tanındı.

3 AYDA 30 BİN DOLAR KAZANACAK

İşe kabul edilen kişi, markayla ile üç aylık sözleşme kapsamında çalışacak. Aylık 10 bin dolar ödeme yapılacak tadımcı, sözleşme dönemi boyunca toplam 30 bin dolar kazanacak.

Pozisyon tamamen uzaktan çalışma esasına dayanıyor ve dünyanın her yerinden başvuru yapılabiliyor. Ancak seçilen kişinin marka ekibiyle düzenli görüşmeler gerçekleştirmesi ve gerektiğinde bazı seyahatlere çıkması bekleniyor.

Dondurma tadımcısının görevi yalnızca ürünleri denemekle de sınırlı kalmayacak. Seçilecek çalışan, markanın farklı lezzetlerini istediği sıklıkta deneyebilecek; tatlar, yeni eğilimler ve ürün fikirleri konusunda ekibe düzenli geri bildirim verecek.

DENEYİM ŞARTI YOK

İlanın en dikkat çeken ayrıntılarından biri adaylarda profesyonel mutfak deneyimi aranmaması. Snoop Dogg ve ekibi için adayların meraklı, dışa dönük ve yeni eğilimleri yakından takip eden biri olması daha önemli.

Marka özellikle yiyecek ve lezzet dünyasındaki yeni eğilimleri henüz geniş kitlelere ulaşmadan fark edebilecek adaylara öncelik vermeyi planlıyor.