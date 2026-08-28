Ünlü rapçiden 60 milyonluk lüks araç! Fiyatı dudak uçuklattı

Türkçe rap müziğin son yıllarda öne çıkan isimlerinden Uzi, yaptığı lüks otomobil alımıyla dikkat çekti. Ünlü rapçinin yeni aracı için yaklaşık 60 milyon TL ödediği öğrenildi.

Müzik kariyerinde yakaladığı başarılarla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan Uzi, yeni yatırımıyla da adından söz ettirdi.

UZİ’DEN LÜKS OTOMOBİL TERCİHİ

Özel üretim spor otomobil, sahip olduğu tasarım ve yüksek segment özellikleriyle dikkat çekerken, Uzi’nin tercihi de hayranlarının ilgisini çekti.

Kariyerinde “Makina”, “Umrumda Değil”, “Paparazzi” ve “Krvn” gibi parçalarla önemli bir çıkış yakalayan ünlü rapçi, müzik çalışmalarını sürdürürken bu kez lüks araç tercihiyle konuşuluyor.