Ünlü rapçiden 60 milyonluk lüks araç! Fiyatı dudak uçuklattı - Son Dakika
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Ünlü rapçiden 60 milyonluk lüks araç! Fiyatı dudak uçuklattı

Ünlü rapçiden 60 milyonluk lüks araç! Fiyatı dudak uçuklattı
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Türkçe rap müziğin sevilen isimlerinden Uzi, lüks araç tercihiyle dikkat çekti. Ünlü rapçi, yaklaşık 60 milyon TL değerindeki yeni otomobiliyle konuşuluyor.

Türkçe rap müziğin son yıllarda öne çıkan isimlerinden Uzi, yaptığı lüks otomobil alımıyla dikkat çekti. Ünlü rapçinin yeni aracı için yaklaşık 60 milyon TL ödediği öğrenildi.

Ünlü rapçiden 60 milyonluk lüks araç! Fiyatı dudak uçuklattı

Müzik kariyerinde yakaladığı başarılarla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan Uzi, yeni yatırımıyla da adından söz ettirdi.

Ünlü rapçiden 60 milyonluk lüks araç! Fiyatı dudak uçuklattı

UZİ’DEN LÜKS OTOMOBİL TERCİHİ

Özel üretim spor otomobil, sahip olduğu tasarım ve yüksek segment özellikleriyle dikkat çekerken, Uzi’nin tercihi de hayranlarının ilgisini çekti.

Ünlü rapçiden 60 milyonluk lüks araç! Fiyatı dudak uçuklattı

Kariyerinde “Makina”, “Umrumda Değil”, “Paparazzi” ve “Krvn” gibi parçalarla önemli bir çıkış yakalayan ünlü rapçi, müzik çalışmalarını sürdürürken bu kez lüks araç tercihiyle konuşuluyor.

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Son Dakika Magazin Ünlü rapçiden 60 milyonluk lüks araç! Fiyatı dudak uçuklattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • stanciu george stanciu george:
    şu sahıs bu ülkede 60 mil araç alıyor bunu dinleyenler de kesinlikle 25 yaş altı onun için oy verme yaşı 30 olmalı bunu dinleyenin zeka seviyesi ne çok merak ediyorum 12 0 Yanıtla
  • Coşkun Barış Coşkun Barış:
    bu adamın neyini dinliyorsunuz anlamıyorum cidden uziymiş yok keleş 8 0 Yanıtla
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