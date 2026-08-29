Fenerbahçe'nin rakibi Liverpool'a bir darbe daha! Galibiyeti unuttular - Son Dakika
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Fenerbahçe'nin rakibi Liverpool'a bir darbe daha! Galibiyeti unuttular

Fenerbahçe\'nin rakibi Liverpool\'a bir darbe daha! Galibiyeti unuttular
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Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Liverpool, Premier Lig'in ikinci haftasında Nottingham Forest ile Anfield'da 2-2 berabere kaldı. İlk hafta Newcastle karşısında da aynı skorla sahadan ayrılan İngiliz devi, sezona 2 beraberlikle başladı ve ilk galibiyetini yine alamadı.

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasında karşılaşacağı Liverpool, Premier Lig'de sezona istediği başlangıcı yapamadı. İlk hafta Newcastle ile 2-2 berabere kalan Liverpool, ikinci haftada Nottingham Forest'ı Anfield'da konuk etti. Mücadele yine 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.

NOTTINGHAM FOREST ÖNE GEÇTİ

Karşılaşmada gol perdesini Nottingham Forest açtı. Konuk ekip, 24. dakikada Dan Ndoye'nin golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.

Liverpool, aradığı beraberlik golünü ikinci yarıda buldu. 60. dakikada Cody Gakpo'nun pasında Alexander Isak, topu ağlara göndererek skoru 1-1'e getirdi.

Fenerbahçe'nin rakibi Liverpool'a bir darbe daha! Galibiyeti unuttular

GIBBS-WHITE PENALTIDAN ATTI

Nottingham Forest, beraberliğin ardından bir kez daha öne geçti. Liverpool kalecisi Alisson'ın Neco Williams'a yaptığı müdahale sonrası kazanılan penaltıyı 70. dakikada Morgan Gibbs-White gole çevirdi: 1-2.

LIVERPOOL'U MUNOZ KURTARDI

Liverpool'a beraberliği getiren gol ise 82. dakikada Victor Muñoz'dan geldi. Florian Wirtz'in pasında ceza sahası dışından sert vuran Muñoz'un şutu üst direğe çarparak ağlarla buluştu ve karşılaşmanın skorunu belirledi: 2-2.

İKİ MAÇTA DA SKOR 2-2

Böylece Liverpool, Premier Lig'de oynadığı ilk iki karşılaşmadan da 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. İngiliz ekibi iki haftanın sonunda 2 puanda kalırken henüz galibiyetle tanışamadı. Fenerbahçe ile Liverpool, Şampiyonlar Ligi lig aşamasında 4 Kasım'da Kadıköy'de karşı karşıya gelecek.

Nottingham Forest, Fenerbahçe, Liverpool, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin rakibi Liverpool'a bir darbe daha! Galibiyeti unuttular - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin rakibi Liverpool'a bir darbe daha! Galibiyeti unuttular - Son Dakika
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