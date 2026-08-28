Darıca’da 3 Kardeşin Ölümünde İntihar İhtimali - Son Dakika
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Darıca’da 3 Kardeşin Ölümünde İntihar İhtimali

Darıca’da 3 Kardeşin Ölümünde İntihar İhtimali
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Kocaeli Darıca’da denizde cansız bedenleri bulunan 3 kardeşin ölümüne ilişkin soruşturmada, kamera kayıtları ve ifadeler incelendi. Kardeşlerin gece evden çıkışları, telefonlarını evde bırakmaları ve defterdeki notlar değerlendirilerek intihar ihtimali üzerinde duruluyor.

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde denizde cansız bedenleri bulunan Gülşah Sakar (24), Muhammet Ali Sakar (17) ve Belinay Sakar'ın (15) ölümüne ilişkin soruşturmada, yüzlerce güvenlik kamerası kaydı incelendi, tanık ve aile bireylerinin ifadeleri alındı. İki kız kardeşin cep telefonlarını evde bırakması, aile içindeki görüşmeler, evde bulunan defterdeki notlar ve kamera kayıtları birlikte değerlendirilirken, soruşturmada intihar ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi.

Darıca'da 20 Ağustos'ta denizde cesetleri bulunan Gülşah Sakar, Muhammet Ali Sakar ve Belinay Sakar'ın ölümüne ilişkin Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında kardeşlerin evden ayrıldıkları andan cansız bedenlerinin bulunduğu saate kadar geçen sürece ilişkin kamera kayıtları ve diğer deliller incelendi.

03.50'DE EVDEN ÇIKTILAR

Güvenlik kamerası kayıtlarında 3 kardeşin saat 03.50 sıralarında birlikte evden çıktıkları belirlendi. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kardeşlerin evlerinden ayrılmalarının ardından izledikleri güzergahtaki yüzlerce güvenlik kamerasının kayıtlarını inceledi. Kayıtlarda kardeşlerin Darıca Cami Mahallesi'ndeki Şehit Cevher Dudayev Parkı yönüne doğru yürüdükleri görüldü. İşletme ve site kameralarına yansıyan 3 kardeşin zaman zaman kol kola, zaman zaman da yan yana yürüdükleri belirlendi.

50 METRELİK KÖR NOKTA

Kardeşlerin saat 04.00 sıralarında falezlerin bulunduğu bölgeye doğru ilerledikleri tespit edildi. Bu noktadan sonraki yaklaşık 50 metrelik bölümün güvenlik kameralarının görüş açısının dışında kaldığı belirlendi. Kardeşlerin denize nereden ve nasıl girdiklerini gösteren görüntüye ulaşılamadı. Kardeşlerin güvenlik kameralarında son görüldükleri nokta ile cansız bedenlerinin bulunduğu bölge arasında yaklaşık 20-30 metre mesafe olduğu tespit edildi.

4'ÜNCÜ BİR KİŞİYE AİT BULGUYA RASTLANMADI

Soruşturma kapsamında kardeşlerin olay gecesi başka kişilerle temas edip etmedikleri ve deniz yoluyla başka bir noktaya götürülüp götürülmedikleri ihtimalleri de araştırıldı. Bölgedeki tekne ve sandal kiralama işletmelerine ait kayıtlar incelendi. Kardeşlerin evden sahile kadar izledikleri güzergahtaki kamera kayıtlarının incelenmesinde, şu ana kadar başka bir kişinin olaya dahil olduğuna ilişkin bulguya rastlanmadığı öğrenildi.

2 KIZ KARDEŞİN TELEFONLARI EVDE BULUNDU

Soruşturmada Gülşah ve Belinay Sakar'ın cep telefonlarını yanlarına almadan evden çıktıkları, cihazların evde bulunduğu belirlendi. Telefonların evde bırakılması da diğer delillerle birlikte soruşturma kapsamında değerlendirmeye alındı. Telefonların imaj çalışması tamamlanırken, ekiplerin incelemelerinin devam ettiği öğrenildi.

AİLE İÇİNDEKİ GÖRÜŞMELER İFADELERE YANSIDI

Polis tarafından alınan ifadelerde, annelerinin yeniden evlenme konusunun gündeme gelmesinin ardından kardeşlerin gelecekleri konusunda kendi aralarında konuştukları yönünde bilgiler yer aldı. Kardeşlerin zaman zaman anneleriyle sorun yaşadıkları ve evden ayrılma konusunu aralarında konuştukları yönündeki ifadeler de soruşturma dosyasına girdi.

DİĞER KARDEŞİN İFADESİ ALINDI

Olay gecesi evde olan diğer kardeş B.S.'nin (21) de ifadesine başvuruldu. B.S.'nin ifadesinde kardeşlerinin anneleriyle ilişkileri, aile içerisinde son dönemde yaşananlar ve olay öncesindeki süreç hakkında bilgi verdiği öğrenildi. B.S.'nin ifadesinde, annesinin yeniden evlenme konusunun gündeme gelmesinin ardından kardeşlerinin kendi aralarında evden ayrılma konusunda konuştuklarını söylediği belirtildi. B.S.'nin ayrıca son dönemde annesine daha ılımlı yaklaşmasının ardından kardeşlerinin kendisine karşı mesafeli davranmaya başladığını ve olay gecesi kendisini yanlarına almadıklarını söylediği bildirildi. B.S.'nin ayrıca annesine, eve erkek arkadaşlarının gelmesinden dolayı kızgın olduğunu söylediği, bu sebeple kapısını hep kilitli tuttuğunu belirttiği iddia edildi.

KADIN SIĞINMA EVİNE YERLEŞTİ

İfade işlemlerinin ardından B.S.'nin annesi veya babasıyla birlikte gitmek istemediğini, kendini güvende hissetmediğini belirterek kadın sığınma evine yerleştiği belirtildi. B.S.'nin daha sonra kendisiyle görüşmek isteyen babasıyla da görüşmediği kaydedildi.

OLAYDAN ÖNCEKİ GÜNLER DE ARAŞTIRILDI

Soruşturma kapsamında alınan ifadeler ve elde edilen bilgilerde, kardeşlerin olaydan önceki 2-3 günlük süreçte evde zaman zaman alkol aldıkları bilgisine ulaşıldı. Olay gecesi B.S.'nin kendi odasına geçerek kapısını kilitlediği ve uyuduğu, diğer 3 kardeşin ise saat 03.50 sıralarında evden birlikte ayrıldıkları belirlendi.

SABAH KARDEŞLERİNİ ARADI

B.S.'nin sabah uyandığında kardeşlerini evde göremeyince aramaya çıktığı, sık gittikleri sahil bölgesine giderek burada arama yaptığı öğrenildi. Sahilde kardeşlerine ulaşamayan B.S.'nin başka yerlere de baktığı, daha sonra kendisinin polislerce bulunduğunu anlattığı öğrenildi.

EVDEKİ DEFTER İNCELEMEYE ALINDI

Evde yapılan incelemede kardeşlerden birine ait olduğu değerlendirilen bir defter bulundu. Defterde, ailenin 10 yıl önce boğulan çocuklarından Tansu'ya ilişkin notların bulunduğu ifade edildi. Notlar arasında 'Seni bizden deniz aldı', 'Seni çok özlüyoruz' şeklindeki ifadelerin de yer aldığı belirtildi. Defterde kardeşlerin yaşadıkları ve gelecek kaygısına yönelik yazılar bulunduğu kaydedildi.

İNTİHAR İHTİMALİ

İki kız kardeşin cep telefonlarını evde bırakması, aile bireylerinin ifadeleri, kardeşlerin evden ayrılma konusunda yaptıkları konuşmalara ilişkin bilgiler, evde bulunan defterdeki notlar ve kamera kayıtlarından elde edilen veriler soruşturma kapsamında birlikte değerlendirildi. Elde edilen mevcut bulgular doğrultusunda intihar ihtimali üzerinde durulduğu bildirildi.

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Darıca’da 3 Kardeşin Ölümünde İntihar İhtimali - Son Dakika

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