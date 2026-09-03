Dorgeles Nene\'nin ev haline beğeni yağdı

Fenerbahçe forması giyen Dorgeles Nene, bu kez saha dışındaki görüntüsüyle dikkat çekti. Yıldız futbolcunun evinde çekilen karede sarı-lacivertli formayı üzerinden çıkarmadığı görüldü.

EVDE DE FENERBAHÇE FORMASIYLA

Nene'nin evinde de Fenerbahçe formasıyla dolaşması taraftarların dikkatinden kaçmadı. Görüntüde futbolcunun yanında bulunan kişiyle bir forma üzerinde çalıştığı görülüyor. Nene'nin arkasındaki rafta ise Fenerbahçe formasıyla yer aldığı özel futbolcu kartı bulunuyor. Sarı-lacivertli formayı evinde de giymesi Fenerbahçeli taraftarların hoşuna giderken, Nene'nin bu karesine beğeni yağdı.