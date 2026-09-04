Bülent Arınç'tan bomba Melih Gökçek çıkışı - Son Dakika
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Bülent Arınç'tan bomba Melih Gökçek çıkışı

Bülent Arınç\'tan bomba Melih Gökçek çıkışı
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Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek “yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı” iddiasıyla bugün şüpheli sıfatıyla ifade verecek. Geçmişte Gökçek'le sert polemikler yaşayan Bülent Arınç soruşturmaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Arınç, soruşturmanın neden şimdi açıldığı sorusuna şu yanıtı verdi: “Ah, onu bir bilebilsem, bir bilebilsem…”

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek hakkında “yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı” iddiasıyla başlatılan soruşturma gündemdeki yerini koruyor. Gökçek bugün saat 16.00'da Ankara Adliyesi'nde şüpheli sıfatıyla ifade verecek. Gelişmenin ardından gözler, geçmişte Gökçek'e yönelik çok sert açıklamalarda bulunan Bülent Arınç'a çevrildi. Arınç soruşturmaya ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı. 

GÖKÇEK BUGÜN ŞÜPHELİ SIFATIYLA İFADE VERECEK

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci Murat Ağırel'in Gökçek ve ailesinin yurt dışındaki ticari faaliyetleriyle ilgili gündeme getirdiği iddiaların ardından 29 Ağustos'ta “yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı” iddiasıyla resen soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek bugün saat 16.00'da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nda şüpheli sıfatıyla ifade verecek. 

GEÇMİŞTE KARŞI KARŞIYA GELMİŞLERDİ

Gökçek'in şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrılmasının ardından geçmişte karşı karşıya geldiği Bülent Arınç'ın tavrı merak konusu oldu. İki isim arasında uzun süre devam eden sert açıklamalar kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı. Gökçek hakkında yıllar sonra farklı iddialar üzerinden soruşturma açılması üzerine Arınç'a, savcılığın kendisini tanık olarak çağırması halinde nasıl hareket edeceği soruldu.

Bülent Arınç'tan bomba Melih Gökçek çıkışı

ARINÇ: KOŞA KOŞA GİDERİM

Sözcü'den İsmail Saymaz'a konuşan Arınç, böyle bir çağrı gelmesi durumunda ifade vermekten kaçınmayacağını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Savcı ‘Buyurun, tanık sıfatıyla size şunları soracağız’ derse koşa koşa giderim. Ben sözümün eriyim. Yıllarca ceza avukatlığı yaptım. Şahitliğin ne olduğunu bilirim. Ama bana sordukları şeyler mutlaka 2015 öncesine ait şeyler olmalı. Yoksa bu olaylar yeni, üzerine bir şey söylemem, bir şey de bilmiyorum. Duyuma ait şeyleri konuşmayı sevmem. Bizzat yaşadığım gördüğüm şeyleri anlatırım. Tahkikat genişleyecekse, eskiye ait de bir şeyler konuşulacaksa, beni de lütfeder çağırırlarsa, sorduklarına cevap veririm. Ama 2017 sonrasına ait bir şey yaşamadım, görmedim. Sadece duyuyorum. Ceza hukukunda duyuma dair şeyler ciddi sayılmaz.”

“AH, ONU BİR BİLEBİLSEM”

Arınç'ın en dikkat çeken sözleri ise soruşturmanın zamanlamasına ilişkin soruya verdiği yanıtta geldi. Kendisine “Sizce neden ‘Parsel Parsel’ dediğinizde değil de bugün soruşturma açıldı?” sorusu yöneltilen Arınç şu karşılığı verdi: “Ah, onu bir bilebilsem, bir bilebilsem…”

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Melih Gökçek, Bülent Arınç, Murat Ağırel, Gündem, Ankara, Son Dakika

Son Dakika Melih Gökçek Bülent Arınç'tan bomba Melih Gökçek çıkışı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Mustafa Doğan Mustafa Doğan:
    Ankara da ciddi hizmetleri oldu çok yol,düzenleme vs yaptı hatta bır çoğunu 24saat çalışma esasıyla yapıp sabah trafiğe açtığını biliyorum ondan önceki Ankaraya bakın birde Melih dönemine ciddi fark var ayrıca eşi Nevin hanım Mamak ta vs çok gariban aileye yardım ederdi. yolsuzluğunu vs bilmem oldu ise elbette hesabını versin .ama yaptığı hizmetlere şahidim şuan dahi onun hizmetleri kullanılıyor .üzerine eklenen bir hizmet yok, 2 1 Yanıtla
  • Beyaz Gölge Beyaz Gölge:
    Arınç bi git artık 0 0 Yanıtla
  • Mehmet İsmailoğlu Mehmet İsmailoğlu:
    eeee şimdi ne olucak adam yılar önce Ankara’yı parsel parsel satı dedi kimse iplemedi ve adamın dediği çıktı gibi görünüyor eğer üstünü örtmezlerse şimdi çıkar çatışması başlar gibi bakalım kimler var bu işin içinde canlı canlı doğru haber bekliyoruz 0 0 Yanıtla
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