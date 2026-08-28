Üç yıldır aranıyordu! 'Ponzi Mine' için yolun sonu - Son Dakika
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Üç yıldır aranıyordu! 'Ponzi Mine' için yolun sonu

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Aralarında ünlü isimler, sporcular ve bürokratların da bulunduğu çok sayıda kişiyi kurduğu ponzi sistemiyle dolandıran ve 20 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla 2023’ten beri aranan "Ponzi Mine" lakaplı Mine Mumcu, Kadıköy'de bir kafede yakalandı. Kendisini avukat veya iş insanı "Maria Mine" olarak tanıtarak güven kazandığı, 38 ayrı UYAP kaydı bulunduğu ve üzerinden başka bir kadına ait kimlik çıktığı tespit edilen firari dolandırıcı adliyeye sevk edildi.

Türkiye’de aralarında bürokrat, ünlü isim ve sporcuların da bulunduğu çok sayıda kişiyi milyonlarca lira dolandıran ve hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 'Ponzi Mine' lakaplı Mine Mumcu (45), Kadıköy Suadiye'de bir kafede düzenlenen film gibi operasyonla gözaltına alındı. Üzerinden başkasına ait kimlik çıkan ve 38 ayrı dosyadan arandığı saptanan sahtekar, adliyeye sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 2023 yılından bu yana firari olarak aranan ve hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan dolandırıcılık şüphelisi Mine Mumcu'nun izini sürdü.

BAŞKASININ KİMLİĞİYLE SAKLANMIŞ

Polis ekiplerinin titiz takibi sonucunda Mumcu'nun Kadıköy Suadiye’deki lüks bir kafede olduğu belirlendi. 27 Ağustos Perşembe akşamı harekete geçen Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi kafede oturduğu esnada kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Mumcu’nun yapılan üst aramasında başka bir kadına ait kimlik kartı ele geçirildi. Şüphelinin uzun süredir bu sahte kimlik yöntemiyle izini kaybettirdiği ve rahatça dolaştığı öğrenildi.

Üç yıldır aranıyordu! 'Ponzi Mine' için yolun sonu

KENDİNİ BAZEN AVUKAT BAZEN DE...

Emniyete götürülen şüphelinin yapılan detaylı GBT ve UYAP sorgulamasında kabarık suç dosyası ortaya çıktı. İşletme mezunu olduğu öğrenilen Mumcu'nun, güven kazanmak adına temasa geçtiği kişilere kendisini zaman zaman avukat, zaman zaman ise "Maria Mine Mumcu" ismiyle Yahudi bir iş insanı olarak tanıttığı saptandı.

Üç yıldır aranıyordu! 'Ponzi Mine' için yolun sonu

Bürokrat, ünlü isim ve sporculara bu yöntemle güven aşılayarak Ponzi zinciri kurduğu öne sürülen şüphelinin emniyetteki kayıtlarında şu detaylar öne çıktı:

  • 20 Yıl kesinleşmiş hapis cezası
  • 38 Ayrı UYAP aranması (Rüşvet, suç örgütü kurma, resmi belgede sahtecilik, kooperatif dolandırıcılığı ve yağma suçlarından)

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğindeki tüm işlemleri tamamlanan 'Ponzi Mine' lakaplı firari dolandırıcı, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İHA

Dolandırıcı, Güvenlik, İstanbul, 3. Sayfa, Türkiye, Kadıköy, Ünlüler, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Üç yıldır aranıyordu! 'Ponzi Mine' için yolun sonu - Son Dakika

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