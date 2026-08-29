Fenerbahçe'de Talisca şoku! Samsunspor maçında yok - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fenerbahçe'de Talisca şoku! Samsunspor maçında yok

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe, Samsunspor deplasmanı öncesi Anderson Talisca'dan gelen haberle sarsıldı. Lyon karşılaşmasında aldığı darbenin ardından ağrıları devam eden Brezilyalı yıldız, yapılan son değerlendirmenin ardından kamp kadrosuna alınmadı.

Fenerbahçe, yarın akşam deplasmanda oynayacağı Samsunspor karşılaşması öncesinde Anderson Talisca'nın durumuyla ilgili açıklama yaptı. Sarı-lacivertlilerde takımdan ayrılması beklenen Brezilyalı yıldız, Samsunspor maçının kamp kadrosuna dahil edilmedi.

LYON MAÇINDA DARBE ALDI

Talisca'nın Lyon karşılaşmasında aldığı darbenin ardından ağrı hissettiği belirtildi. Tecrübeli futbolcunun durumu, Samsunspor maçı öncesindeki son antrenmanda yeniden değerlendirildi. Yapılan değerlendirmenin ardından Talisca'nın kamp kadrosuna alınmamasına karar verildi.

Fenerbahçe'de Talisca şoku! Samsunspor maçında yok

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Son oynanan Lyon karşılaşmasında aldığı darbe sonrası ağrı hisseden futbolcumuz Anderson Talisca'nın durumu, bugün gerçekleştirilen son antrenmanda yeniden değerlendirilmiştir. Yapılan değerlendirme sonucunda futbolcumuz kamp kadrosuna dahil edilmemiştir."

Böylece Anderson Talisca, Samsunspor deplasmanında forma giyemeyecek.

Anderson Talisca, Fenerbahçe, Samsunspor, Lyon, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'de Talisca şoku! Samsunspor maçında yok - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • 8090607c 8090607c:
    satıldı adam ne darbesi yalan haber 2 0 Yanıtla
  • bulentyakut59@gmail.com [email protected]:
    Lyon maçınsa çokmu koşmuş ki sakatlanmış .O aksam 10 kişi oynadık sayesinde 2 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Volkswagen Demir Kubbe üretimi için Rafael ile anlaşmaya yakın Volkswagen Demir Kubbe üretimi için Rafael ile anlaşmaya yakın
Yalın ayak yola çıktı, seyir halindeki araçlara taş fırlattı Yalın ayak yola çıktı, seyir halindeki araçlara taş fırlattı
3 kardeşin sır ölümünde yeni bulgular 3 kardeşin sır ölümünde yeni bulgular
Kylie Jenner başlattı, Türkiye’de bambaşka bir hal aldı Kylie Jenner başlattı, Türkiye’de bambaşka bir hal aldı!
Sel felaketinin ardından Nepal-Çin sınır kapısı tamamen haritadan silindi Sel felaketinin ardından Nepal-Çin sınır kapısı tamamen haritadan silindi
Suriye’de cumhurbaşkanı danışmanı olarak atanan Mazlum Abdi’den hastane ziyareti Suriye'de cumhurbaşkanı danışmanı olarak atanan Mazlum Abdi'den hastane ziyareti
Korkunç kaza kamerada: Ani manevra yapan otomobile çarpmamaya çalışmış Korkunç kaza kamerada: Ani manevra yapan otomobile çarpmamaya çalışmış
Fidan hoca gözaltına alındı Fidan hoca gözaltına alındı
Kremlin duyurdu: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bişkek’te Putin ile görüşecek Kremlin duyurdu: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bişkek'te Putin ile görüşecek
Volkswagen Osnabrück’te Demir Kubbe üretimi için Rafael ile anlaşmaya yakın Volkswagen Osnabrück'te Demir Kubbe üretimi için Rafael ile anlaşmaya yakın

17:04
2 kişinin öldüğü İETT otobüsü kazasına neden olan araç sürücüsü tutuklandı
2 kişinin öldüğü İETT otobüsü kazasına neden olan araç sürücüsü tutuklandı
16:43
Fenerbahçe’nin rakibi Liverpool’a bir darbe daha Galibiyeti unuttular
Fenerbahçe'nin rakibi Liverpool'a bir darbe daha! Galibiyeti unuttular
16:28
Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı
Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı
15:54
Özgür Özel, seçim vaadini ağzından kaçırdı: Söylemeyecektim
Özgür Özel, seçim vaadini ağzından kaçırdı: Söylemeyecektim
15:50
Galatasaray’ın yeni transferi Rafael Leao, İstanbul’da İşte ilk sözleri
Galatasaray'ın yeni transferi Rafael Leao, İstanbul'da! İşte ilk sözleri
15:48
2 kişinin öldüğü İETT otobüsü kazası araç içi kamerasında
2 kişinin öldüğü İETT otobüsü kazası araç içi kamerasında
15:07
Muğla’da başlayan orman yangını Antalya’ya sıçradı Bazı evler alevlere teslim
Muğla'da başlayan orman yangını Antalya'ya sıçradı! Bazı evler alevlere teslim
15:02
Ceyda Düvenci evlendi İşte sürpriz nikahtan ilk kareler
Ceyda Düvenci evlendi! İşte sürpriz nikahtan ilk kareler
13:17
Tam bir kamyon dolusu Emekler saniyeler içerisinde yok oldu
Tam bir kamyon dolusu! Emekler saniyeler içerisinde yok oldu
12:12
10 milyar liralık Hazine taşınmazı vurgununda 10 tutuklama
10 milyar liralık Hazine taşınmazı vurgununda 10 tutuklama
11:02
Vatandaş lisans almak için sıraya girdi
Vatandaş lisans almak için sıraya girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.08.2026 17:08:39. #7.12#
SON DAKİKA: Fenerbahçe'de Talisca şoku! Samsunspor maçında yok - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement