Galatasaray'ın yeni transferi Rafael Leao, İstanbul'da! İşte ilk sözleri - Son Dakika
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Galatasaray'ın yeni transferi Rafael Leao, İstanbul'da! İşte ilk sözleri

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Galatasaray'ın Milan'dan kadrosuna katmak için resmi görüşmelere başladığı Rafael Leao, İstanbul'a geldi. Sarı-kırmızılıların 45 milyon euro ve bonuslar karşılığında anlaşmaya vardığı Portekizli yıldız, İstanbul'daki ilk açıklamasında Victor Osimhen ile transfer öncesi görüştüğünü söyledi. Galatasaray taraftarına övgüler yağdıran Leao, "Onların ne kadar iyi olduğunu herkes biliyor. Onlar için oynayacağım" dedi.

Galatasaray'ın uzun süredir transferi için çalışmalarını sürdürdüğü Rafael Leao, İstanbul'a geldi. Milan'dan ayrılan 27 yaşındaki Portekizli yıldız, transfer işlemlerini tamamlamak üzere Türkiye'ye ayak bastı.

Sarı-kırmızılıların yöneticisi Abdullah Kavukcu, Leao transferini tamamlamak için cuma gecesi İtalya'ya gitmişti. Sürecin ardından Portekizli futbolcu İstanbul'a geldi.

GALATASARAY KAP'A BİLDİRMİŞTİ

Galatasaray, Leao'nun gelişinden önce transfer görüşmelerinin başladığını KAP'a bildirdi. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Rafael Alexandre Da Conceição Leão transferi konusunda futbolcu ve kulübü AC Milan SPA ile resmi görüşmelere başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Galatasaray'ın yeni transferi Rafael Leao, İstanbul'da! İşte ilk sözleri

45 MİLYON EURO VE BONUSLAR

Galatasaray, Rafael Leao'nun transferi için Milan'a 45 milyon euro ve bonuslar ödeyecek. Portekizli yıldız, sarı-kırmızılılarla 4 yıllık sözleşme imzalayacak. Leao'nun yıllık net 12 milyon euro ve bonuslar kazanacağı belirtildi.

OSIMHEN TRANSFER ÖNCESİ LEAO İLE GÖRÜŞTÜ

Leao'nun Galatasaray'a geliş sürecinde Victor Osimhen de devreye girdi. İstanbul'daki ilk açıklamasında Nijeryalı yıldızla transfer öncesinde konuştuğunu doğrulayan Leao, şunları söyledi:

"Victor Osimhen ile çok iyi arkadaşız. Gelmeden önce görüşme gerçekleştirdik. Birlikte çok iyi işler başaracağız."

"GALATASARAY TARAFTARI İÇİN OYNAYACAĞIM"

Leao, İstanbul'daki ilk sözlerinde Galatasaray taraftarına da özel bir parantez açtı. "Galatasaray taraftarlarına mutluluk getireceğiz. Onların ne kadar iyi olduğunu herkes biliyor. Onlar için oynayacağım."

Galatasaray'ın yeni transferi Rafael Leao, İstanbul'da! İşte ilk sözleri

Portekizli yıldız, "Galatasaray'a yardım etmek için buradayım. Çok heyecanlıyım. Çok mutluyum. Galatasaray taraftarlarına da çok mutluluk getireceğiz" ifadelerini kullandı.

GARDI, DURSUN ÖZBEK VE KAVUKCU'YA TEŞEKKÜR

Transfer sürecinde emeği geçen isimleri de açıklayan Leao, George Gardi'nin haziran ayından bu yana transfer için çalıştığını söyledi. Leao, "Burada olduğum için çok mutluyum. George Gardi bu transfer için Haziran ayından beri çok uğraştı. Dursun Özbek ve Abdullah Kavukcu da aynı şekilde çok uğraştılar" dedi.

Galatasaray'ın yeni transferi Rafael Leao, İstanbul'da! İşte ilk sözleri

DROGBA VE SNEIJDER'İ UNUTMADI

Galatasaray'ı uzun yıllardır tanıdığını söyleyen Leao, sarı-kırmızılı formayı daha önce giyen Didier Drogba ve Wesley Sneijder'i hatırlattı.

"Galatasaray'ı zaten yıllardır biliyorum. Buraya çok büyük oyuncular geldi, Drogba gibi Sneijder gibi."

"BİR AN ÖNCE MAÇA ÇIKMAK İSTİYORUM"

İstanbul'a gelmekten duyduğu mutluluğu dile getiren Rafael Leao, sözlerini sarı-kırmızılı formayla sahaya çıkmak için sabırsızlandığını belirterek tamamladı:

"Galatasaray'da olduğum için çok mutluyum ve çok heyecanlıyım. Bir an önce maça çıkmak istiyorum." Leao, sağlık kontrollerinin ardından kendisini Galatasaray'a bağlayacak 4 yıllık sözleşmeye imza atacak.

Victor Osimhen, Galatasaray, İstanbul, Milan, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'ın yeni transferi Rafael Leao, İstanbul'da! İşte ilk sözleri - Son Dakika

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