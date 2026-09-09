Samsunspor'dan Sergen Yalçın'a sert cevap: Ciddiye almıyoruz - Son Dakika
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Samsunspor'dan Sergen Yalçın'a sert cevap: Ciddiye almıyoruz

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Samsunspor Basın Sözcüsü Suat Çakır, takımın geçen sezona göre güçsüz olduğu yönündeki yorumları nedeniyle Sergen Yalçın'ı sert sözlerle eleştirdi. Suat Çakır yaptığı açıklamada, "Sergen Yalçın maç mı takip ediyormuş, takımları mı takip ediyor ? Ben onu ciddiye almıyorum. Yorumlarını ben de dinledim. Kadroda kim var kim yok bunu bilmez. Doğru dürüst maç seyretmez. Konu hakkında konuşuyor'' dedi.

Samsun spor Basın Sözcüsü Suat Çakır, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Çakır, Samsunspor'un geçen sezona göre daha güçsüz olduğu ve üst sıralarda yer alamayacağı yönündeki değerlendirmeleri nedeniyle Sergen Yalçın'a tepki gösterdi.

"SERGEN YALÇIN'I CİDDİYE ALMIYORUM"

Samsunspor'un geçen seneye göre daha güçsüz olduğunu ve üst sıralarda yer alamayacağı yorumlarında bulunan Sergen Yalçın'ı ciddiye almadığını da ifade eden Çakır, şöyle konuştu:

"Sergen Yalçın maç mı takip ediyormuş, takımları mı takip ediyor ? Ben onu ciddiye almıyorum. Yorumlarını ben de dinledim. Kadroda kim var kim yok bunu bilmez. Doğru dürüst maç seyretmez. Konu hakkında konuşuyor. Diğer spor adamlarının konuştuklarına da bakıyorsunuz. Onlar Samsunspor hakkında farklı şeyler söylüyorlar. Biz kendimize bakıyoruz, inanıyoruz. İyi bir kadro kurduk. Hocamız sezon başı 22 futbolcu, 4 kalecili bir kadro demişti. 23 futbolcu ve 4 kaleci ile sezona başladık. Sakatlarımız da iyileşince daha iyi bir performans sergileyeceğiz."

Samsunspor'dan Sergen Yalçın'a sert cevap: Ciddiye almıyoruz

"ÇORUM FK MAÇIYLA ÇIKIŞIMIZI SAĞLAYACAĞIMIZA İNANIYORUM"

Güzel bir oyunla Çorum FK karşısında galibiyeti hedeflediklerini söyleyen Suat Çakır, "Çorum FK maçında taraftar desteğine ihtiyacımız var. Çünkü artık bir çıkış yakalamamız lazım. Olduğumuz yer şu an bize yakışmıyor. Benim şahsen düşündüğümden 2-3 puan gerideyiz. İnşallah Çorum FK maçıyla çıkışımızı sağlayacağımıza inanıyorum. Taraftarımızın coşkulu desteğiyle Çorum maçını geçmek istiyoruz. Bizim bir hedefimiz var. İlk 5 hedefimizden biz vazgeçmedik. İlk beş hedefimiz devam edecektir. Mücadelemizi sürdüreceğiz. Bu yıl sadece bugünün takımını değil geleceğin takımını kurduk. Samsunspor'un geleceğini planlıyoruz. Yaptığımız transferleri gördüğünüz gibi genç gelecek vadeden kaliteli futbolcular. Bu oyuncular Samsunspor'a gelecekte çok daha büyük faydalar sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

Samsunspor'dan Sergen Yalçın'a sert cevap: Ciddiye almıyoruz
Kaynak: DHA

Sergen Yalçın, Samsunspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Samsunspor'dan Sergen Yalçın'a sert cevap: Ciddiye almıyoruz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Halis demir Halis demir:
    bozuk saat bile günde bir kere doğruyu gösterir sergen budefa haklı galiba biz revir kulübü olduk inşallah sergen yanılır 1 0 Yanıtla
  • doganhsyn08@gmail.com [email protected]:
    kendi başkanlarıda aynı şeyleri söyledi. f. bahçe maçından sonra. 0 0 Yanıtla
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