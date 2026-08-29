2 kişinin öldüğü İETT otobüsü kazası araç içi kamerasında - Son Dakika
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2 kişinin öldüğü İETT otobüsü kazası araç içi kamerasında

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İstanbul Zeytinburnu'da bir otomobilin manevrası sonrası İETT otobüsünün kontrolden çıkarak site duvarına çarpması sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği kaza, araç içi kamerasına yansıdı.

Zeytinburnu'da 2 kişinin öldüğü, 19 kişinin de yaralandığı İETT otobüsü kazasının görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, dün saat 17.00 sıralarında Kazlıçeşme Mahallesi Kennedy Caddesi'nde meydana geldi. Sol şeritte ilerleyen otomobilin sürücüsü R.S.F., sağdaki yol ayrımına girmek istedi. Bu sırada orta şeritte seyir halinde olan İETT otobüsünü fark eden sürücü, manevrasını yarıda bırakarak yeniden kendi şeridine döndü. Otomobile çarpmamak için sağ şeride geçmek isteyen İETT otobüsünün sürücüsü A.G. ise aracın kontrolünü kaybetti. Otobüs, sitenin bahçe duvarına çarparak durdu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

2 kişinin öldüğü İETT otobüsü kazası araç içi kamerasında

OTOBÜS ŞOFÖRÜ AĞIR YARALI

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, kazada Solmaz Karadoğan ile 1 kişinin daha hayatını kaybettiği belirlendi. Otobüs şoförü A.G.'nin ağır yaralandığı kazada, 18 yolcu da yaralandı. Kaza nedeniyle Kennedy Caddesi'nin yan yolundaki tüm şeritler trafiğe kapatıldı. Ekiplerin çalışmalarını tamamlamasının ardından otobüs olay yerinden kaldırıldı.

2 kişinin öldüğü İETT otobüsü kazası araç içi kamerasında

KAZA ARAÇ İÇİ KAMERAYA YANSIDI

Kaza anı otobüsün araç içi kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otomobilin otobüsün önüne geçtiği ve bir süre sonra kendi şeridine döndüğü görülüyor. Şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otobüsün kaldırama çıkarak site duvarına çaptığı anlar da görüntülerde yer alıyor.

2 kişinin öldüğü İETT otobüsü kazası araç içi kamerasında


2 kişinin öldüğü İETT otobüsü kazası araç içi kamerasında
2 kişinin öldüğü İETT otobüsü kazası araç içi kamerasında
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel 2 kişinin öldüğü İETT otobüsü kazası araç içi kamerasında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Murat Aslan Murat Aslan:
    Tamamen otobüs şoförü suçlu . Niye direksiyonu kiriyorsun araba seridinemi girdi çarp geç git o düşünsün.. otobüs o arabaya çarpsa kimse ölmucekti 1 2 Yanıtla
  • Halis demir Halis demir:
    iki araçta hatalı 0 3 Yanıtla
  • Abuzer Yavuz Abuzer Yavuz:
    görmüyormusun otomobil otobüsün önüne makas atıyor 2 0 Yanıtla
  • Atakan Mercan Atakan Mercan:
    Trafikten men 6 yıl hapis olan o iki masum cana oldu 1 0 Yanıtla
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