Galatasaray taraftarından Dursun Özbek'e hayatının şoku - Son Dakika
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Galatasaray taraftarından Dursun Özbek'e hayatının şoku

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Transfer dönemini beklediği hamleler gelmeden geçiren Galatasaray'da taraftarların yönetime tepkisi arttı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, Başkan Dursun Özbek'i hedef alan #DefolGitDursunÖzbek etiketiyle transfer politikasına tepki gösterdi.

Son 4 sezondur şampiyon olan Galatasaray'da bu sezon gelmeyen transferler taraftarın sabrını taşırdı.

TRANSFERLER GELMEYİNCE TEPKİ ARTTI

Galatasaray'ın transfer dönemini oldukça sakin geçirmesi ve kadroya beklenen takviyelerin henüz yapılmaması taraftarların tepkisine neden oldu. Özellikle transfer döneminin sonuna yaklaşılmasıyla birlikte sarı-kırmızılı taraftarların eleştirilerinin odağına yönetim ve Dursun Özbek yerleşti.

DURSUN ÖZBEK'İ HEDEF ALDILAR

Taraftarlar, transfer çalışmalarına yönelik tepkilerini #DefolGitDursunÖzbek etiketiyle dile getirdi. Sarı-kırmızılıların transfer döneminin kalan bölümünde yapacağı hamleler merakla bekleniyor.

Dursun Özbek, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray taraftarından Dursun Özbek'e hayatının şoku - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • mesut mesut:
    malum yerden Kalan Miras Parası Bitdi. transfer bitdi 16 11 Yanıtla
  • rd54mpvhmk rd54mpvhmk:
    bakacağızzz uefa sokunca fb ye göreceksiniz paraların nerden geldiğini 7 6 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu Ender Kervancıoğlu:
    Gerçekten artık içim şişti. Neyi bekliyorsun başkan yarı fiyata düşmelerini mi. 5 2 Yanıtla
  • Mehmet Ali Narlı Mehmet Ali Narlı:
    neymiş onu da açıklama da bılsın millet 1 0 Yanıtla
  • fightofgod29@gmail.com [email protected]:
    Fener ne alaka amip konu gs haberi fenerde ki milyonerleri saymaya kalksan kendi ailende ki kişilerin adını unutursun boş yapma 0 0 Yanıtla
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