Yunus Akgün'ü delirten olay: O ne oğlum? - Son Dakika
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Yunus Akgün'ü delirten olay: O ne oğlum?

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Galatasaraylı Yunus Akgün, kendisiyle fotoğraf çektiren Beşiktaşlı taraftarın poz verirken kartal pençesi yapması üzerine şaşkınlığını gizleyemedi. Yapılan hareketi fark ettiği anda yüz ifadesi değişen milli futbolcu, "O ne oğlum?" diyerek taraftarı uyardı.

Galatasaray'ın milli futbolcusu Yunus Akgün, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen Beşiktaşlı bir taraftarla objektif karşısına geçti. Fotoğraf için yan yana gelen ikili poz verirken Beşiktaşlı taraftar, eliyle kartal pençesi yaptı.

YUNUS'UN YÜZÜ BİR ANDA DEĞİŞTİ

İlk anda fotoğraf için poz veren Yunus Akgün, yanındaki kişinin yaptığı kartal pençesini fark edince bir anda şaşırdı. Beşiktaş'ı simgeleyen hareketi gören sarı-kırmızılı futbolcunun yüz ifadesi bir anda değişti. Yunus'un şaşkınlığının ardından taraftara dönerek yaptığı hareketi sorgulaması dikkat çekti.

"O NE OĞLUM?"

Kartal pençesini gören Yunus Akgün, Beşiktaşlı taraftara dönerek "O ne oğlum?" dedi. Milli futbolcunun özellikle hareketi fark ettiği anda verdiği tepki ve değişen yüz ifadesi, görüntünün en dikkat çeken bölümü oldu.

Yunus Akgün'ü delirten olay: O ne oğlum?

EZELİ RAKİBİN İŞARETİNİ GÖRÜNCE TEPKİ VERDİ

Galatasaray altyapısından yetişen Yunus Akgün'ün, ezeli rakip Beşiktaş'ı simgeleyen kartal pençesiyle aynı karede olduğunu fark etmesi üzerine verdiği tepki ortaya renkli görüntüler çıkardı. Beşiktaşlı taraftarın fotoğraf sırasında yaptığı küçük sürpriz, Yunus Akgün'ün “O ne oğlum?” sözleriyle karşılık buldu.

Galatasaray, Yunus Akgün, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yunus Akgün'ü delirten olay: O ne oğlum? - Son Dakika

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    Yorumlar (4)

  • fatih topaktaş fatih topaktaş:
    ne oldu olum zorunamı gitti 6 10 Yanıtla
  • Suat Aktaş Suat Aktaş:
    Beşiktaş alerjisi var yunus efendinin 4 4 Yanıtla
  • İskender Asyalı İskender Asyalı:
    helal be reis onlar senin gibi biriyle ancak fotoğraf çektirirler kargasporlılar 4 3 Yanıtla
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