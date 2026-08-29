Yunus Akgün'ü delirten olay: O ne oğlum?

Galatasaray'ın milli futbolcusu Yunus Akgün, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen Beşiktaşlı bir taraftarla objektif karşısına geçti. Fotoğraf için yan yana gelen ikili poz verirken Beşiktaşlı taraftar, eliyle kartal pençesi yaptı.

YUNUS'UN YÜZÜ BİR ANDA DEĞİŞTİ

İlk anda fotoğraf için poz veren Yunus Akgün, yanındaki kişinin yaptığı kartal pençesini fark edince bir anda şaşırdı. Beşiktaş'ı simgeleyen hareketi gören sarı-kırmızılı futbolcunun yüz ifadesi bir anda değişti. Yunus'un şaşkınlığının ardından taraftara dönerek yaptığı hareketi sorgulaması dikkat çekti.

"O NE OĞLUM?"

Kartal pençesini gören Yunus Akgün, Beşiktaşlı taraftara dönerek "O ne oğlum?" dedi. Milli futbolcunun özellikle hareketi fark ettiği anda verdiği tepki ve değişen yüz ifadesi, görüntünün en dikkat çeken bölümü oldu.

EZELİ RAKİBİN İŞARETİNİ GÖRÜNCE TEPKİ VERDİ

Galatasaray altyapısından yetişen Yunus Akgün'ün, ezeli rakip Beşiktaş'ı simgeleyen kartal pençesiyle aynı karede olduğunu fark etmesi üzerine verdiği tepki ortaya renkli görüntüler çıkardı. Beşiktaşlı taraftarın fotoğraf sırasında yaptığı küçük sürpriz, Yunus Akgün'ün “O ne oğlum?” sözleriyle karşılık buldu.