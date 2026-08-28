İsmail Kartal'ın Liverpool-Galatasaray maçı için söyledikleri yeniden gündemde

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki rakiplerinden biri Liverpool oldu. Sarı-lacivertliler, İngiliz deviyle Kadıköy'de karşı karşıya gelecek.

Eşleşmenin belli olmasının ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın daha önce Galatasaray-Liverpool karşılaşması hakkında yaptığı değerlendirme yeniden gündeme geldi.

“KABUSU KENDİLERİ YARATTI”

İsmail Kartal, Galatasaray'ın Liverpool deplasmanında yaşadığı mağlubiyeti değerlendirirken sarı-kırmızılıların rakibine karşı yaptığı hatalara dikkat çekmişti.

Kartal, "Galatasaray'ın Liverpool'daki ikinci maçı... Kabusu kendileri yarattı. Sonu çok kötü bitti. Neden? Şimdi buradakinin tam tersini yaptı Liverpool orada. Sert oynadı. Burada çok yumuşaklardı. Bunu keşfettiler" ifadelerini kullanmıştı.

"GALATASARAY'A NEFES ALDIRMADILAR"

Liverpool'un Galatasaray'a karşı oyun planını da anlatan Kartal, "Ne yaptılar? ‘Biz bu takıma karşı burada çok sert oynamalıyız, yakın oynamalıyız ve her yerde motamot bu baskıları yapmalıyız’ dediler ve yaptılar. Galatasaray'a nefes aldırmadılar orada. Burada Galatasaray şaşırdı, orada Liverpool şaşırdı" demişti.

O YÜZ İFADESİ DE ÇOK KONUŞULMUŞTU

İsmail Kartal'ın Liverpool karşılaşmasını analiz ettiği sıradaki yüz ifadesi de o dönemde çok konuşulmuştu. Kartal'ın sözleri kadar o anlarda verdiği görüntü de dikkat çekmişti.

ŞİMDİ LIVERPOOL'A KARŞI KENDİSİ SINAV VERECEK

Aradan geçen sürenin ardından Liverpool bu kez İsmail Kartal'ın karşısına çıkacak. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden biri olan İngiliz devi, Kadıköy'de sarı-lacivertlilere konuk olacak. Galatasaray'ın Liverpool karşısında neyi yanlış yaptığını anlatan Kartal'ın şimdi aynı rakibe karşı nasıl bir oyun planıyla sahaya çıkacağı merak konusu oldu.