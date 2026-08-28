Trabzon'da kaydedilen bu görüntü büyük tartışma yarattı

Karadeniz'in dik ve eğimli coğrafyasında, özellikle heyelan riski taşıyan bölgelerde altyapı ve zemin iyileştirmesi yapılmadan uygulanan yapım teknikleri bir kez daha tartışma konusu oldu. Trabzon'da toprak yolun üzerine hiçbir dolgu, taş ya da demir malzeme kullanılmadan bizzat beton harcının serilmesi, hem mühendislik ilkelerine aykırılığı hem de kamu kaynaklarının kullanımı açısından büyük tepki çekti.

MÜHENDİSLİK İLKELERİ HİÇE SAYILDI

Uzmanların ve inşaat disiplinlerinin aksine, toprağın üzerine doğrudan dökülen beton uygulamasının ilk yağmurlarla birlikte zemin kaymasına ve kırılmalara davetiye çıkaracağı belirtiliyor. Bölgenin yağış rejimi ve eğimli arazi yapısı göz önüne alındığında, yapılan bu uygulamanın ne kadar dayanıklı olacağı sorusu kamuoyunda tartışılmaya başlandı.

"3 AY SONRA PARÇA PARÇA TOPLARLAR"

Söz konusu uygulamanın görüntülerinin dijital platformlarda yayılmasıyla birlikte binlerce kullanıcı duruma tepki gösterdi. Kısa sürede viral olan videonun altına yapılan dikkat çekici yorumlardan bazıları şöyle oldu: