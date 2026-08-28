Trabzon'da kaydedilen bu görüntü büyük tartışma yarattı - Son Dakika
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Trabzon'da kaydedilen bu görüntü büyük tartışma yarattı

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Trabzon'da zemin ıslahı, alt dolgu veya demir donatı yapılmadan doğrudan toprak yolun üzerine beton dökülerek yürütülen çalışma büyük tepki topladı. Sosyal medyada kısa sürede viral olan görüntüler mühendislik ilkelerine aykırılığı ve kamu kaynaklarının israfı nedeniyle eleştirilirken, vatandaşlar yapının ilk yağmurlarda çökeceğini belirterek duruma tepki gösterdi.

Karadeniz'in dik ve eğimli coğrafyasında, özellikle heyelan riski taşıyan bölgelerde altyapı ve zemin iyileştirmesi yapılmadan uygulanan yapım teknikleri bir kez daha tartışma konusu oldu. Trabzon'da toprak yolun üzerine hiçbir dolgu, taş ya da demir malzeme kullanılmadan bizzat beton harcının serilmesi, hem mühendislik ilkelerine aykırılığı hem de kamu kaynaklarının kullanımı açısından büyük tepki çekti.

MÜHENDİSLİK İLKELERİ HİÇE SAYILDI

Uzmanların ve inşaat disiplinlerinin aksine, toprağın üzerine doğrudan dökülen beton uygulamasının ilk yağmurlarla birlikte zemin kaymasına ve kırılmalara davetiye çıkaracağı belirtiliyor. Bölgenin yağış rejimi ve eğimli arazi yapısı göz önüne alındığında, yapılan bu uygulamanın ne kadar dayanıklı olacağı sorusu kamuoyunda tartışılmaya başlandı.

"3 AY SONRA PARÇA PARÇA TOPLARLAR"

Söz konusu uygulamanın görüntülerinin dijital platformlarda yayılmasıyla birlikte binlerce kullanıcı duruma tepki gösterdi. Kısa sürede viral olan videonun altına yapılan dikkat çekici yorumlardan bazıları şöyle oldu:

  • "Heyelan bölgesine ağaç dikeceklerine beton atıyorlar."
  • "Devletin malı bedava olunca karın üzerine de beton döker bu millet."
  • "İçinde demir olmayan bu beton ne işe yarayacak, bir iki yılda göreceğiz."
  • "İnşaat yaparken bile beton dökmeden önce zemini taş ile doldururlar."
  • "3 ay sonra parça parça toplarlar."

Trabzon, Güncel, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trabzon'da kaydedilen bu görüntü büyük tartışma yarattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Fahri Sağgül Fahri Sağgül:
    Bu köy yolların'a devlet sadece yardım yapıyor çoğunluğu vatandaş tarafından karşılanıyor vatandaşın güçü'de bu kadarına yetiyor öyle masa başında oturarak bilmeden yazmak işin kolay tarafı. 2 2 Yanıtla
  • Mustafa Olcay Mustafa Olcay:
    millet işi bilmesi gerekenlere akıl veriyor..! liyakat yok! ondan sonra belediyelerin şu kadar borcu var!! 0 0 Yanıtla
  • Mehmet İsmailoğlu Mehmet İsmailoğlu:
    ilk yapılan bişey değil ülkenin her yeri aynı şekilde mühendislik ve plan hiç olmadı israf hatsafada herşeyde aynı 0 0 Yanıtla
  • poyraz can poyraz can:
    ne yapsın adamlar büyük araba sokulamiyor köy yoluna 0 0 Yanıtla
  • kubesikurt2334@gmail.com [email protected]:
    Kamu menfaati ve mühendislik ilkeleri dikkate alınmalı. Buna uyumayanlar uyarılmalı ve tekrarı önlenmesi. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
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