Geceye damga vuran Salah karesi! Herkes aynı soruyu sordu

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Ferencvaros karşısında ağır bir yenilgi yaşadı. İlk karşılaşmayı 1-0 kaybeden bordo-mavililer, rövanş mücadelesinden de 4-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.

SALAH'IN YÜZ İFADESİ DİKKAT ÇEKTİ

Karşılaşmanın son anlarında skor tabelası Ferencvaros'un 4-0'lık üstünlüğünü gösterirken kameralar Mohamed Salah'a çevrildi. Yedek kulübesinde oturan Salah'ın o anki yüz ifadesi gecenin dikkat çeken karelerinden biri oldu.

"ACABA PİŞMAN MI OLDU?"

Salah'ın görüntüsü çok konuşulurken, yıldız futbolcunun yüz ifadesi üzerinden “Acaba pişman mı oldu?”, “Salah geldiğine pişman olmuş gibi” şeklinde yorumlar yapıldı.

Ancak bunlar yalnızca görüntü üzerinden yapılan yorumlardan ibaret. Salah'ın Trabzonspor'a geldiği için pişman olduğuna ilişkin herhangi bir açıklaması bulunmuyor.

GECENİN EN ÇOK KONUŞULAN KARELERİNDEN OLDU

Trabzonspor'un 4-0 geride olduğu dakikalarda ekranlara gelen Salah'ın görüntüsü, karşılaşmanın ardından öne çıkan detaylardan biri oldu. Bordo-mavililer Ferencvaros'a elenerek UEFA Avrupa Ligi'ne veda ederken yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek.