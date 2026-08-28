Geceye damga vuran Salah karesi! Herkes aynı soruyu sordu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Geceye damga vuran Salah karesi! Herkes aynı soruyu sordu

Geceye damga vuran Salah karesi! Herkes aynı soruyu sordu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Ferencvaros'a 4-0 mağlup olduğu gecede Mohamed Salah'ın yedek kulübesindeki görüntüsü dikkat çekti. Maçın son anlarında ekrana gelen Salah'ın yüz ifadesi çok konuşulurken, “Acaba Trabzonspor'a geldiğine pişman mı oldu?” yorumları yapıldı.

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Ferencvaros karşısında ağır bir yenilgi yaşadı. İlk karşılaşmayı 1-0 kaybeden bordo-mavililer, rövanş mücadelesinden de 4-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.

SALAH'IN YÜZ İFADESİ DİKKAT ÇEKTİ

Karşılaşmanın son anlarında skor tabelası Ferencvaros'un 4-0'lık üstünlüğünü gösterirken kameralar Mohamed Salah'a çevrildi. Yedek kulübesinde oturan Salah'ın o anki yüz ifadesi gecenin dikkat çeken karelerinden biri oldu.

Geceye damga vuran Salah karesi! Herkes aynı soruyu sordu

"ACABA PİŞMAN MI OLDU?"

Salah'ın görüntüsü çok konuşulurken, yıldız futbolcunun yüz ifadesi üzerinden “Acaba pişman mı oldu?”, “Salah geldiğine pişman olmuş gibi” şeklinde yorumlar yapıldı.

Ancak bunlar yalnızca görüntü üzerinden yapılan yorumlardan ibaret. Salah'ın Trabzonspor'a geldiği için pişman olduğuna ilişkin herhangi bir açıklaması bulunmuyor.

GECENİN EN ÇOK KONUŞULAN KARELERİNDEN OLDU

Trabzonspor'un 4-0 geride olduğu dakikalarda ekranlara gelen Salah'ın görüntüsü, karşılaşmanın ardından öne çıkan detaylardan biri oldu. Bordo-mavililer Ferencvaros'a elenerek UEFA Avrupa Ligi'ne veda ederken yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek.

Muhammed Salah, Mohamed Salah, Ferencvaros, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Geceye damga vuran Salah karesi! Herkes aynı soruyu sordu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • sercanplt34@icloud.com [email protected]:
    bu daha iy günleri beşiktasın ahını alan hiç kimse gülmemiş 1 0 Yanıtla
  • Cosdan Cosdan:
    neden pişman olsun ki yıllık 17 milyon Euro keş para alacak.belki maçtaki kırmızı kartlardan dolayı öyledir suratı 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nepal’deki selde hayatını kaybedenlerin sayısı 332’e çıktı Nepal'deki selde hayatını kaybedenlerin sayısı 332'e çıktı
Aigeai Antik Kenti’nde 10 Helenistik Dönem mezarı gün yüzüne çıkarıldı Aigeai Antik Kenti'nde 10 Helenistik Dönem mezarı gün yüzüne çıkarıldı
Beşiktaş, Ernest Poku’yu kadrosuna kattı Beşiktaş, Ernest Poku’yu kadrosuna kattı
Hürmüz’de geçici anlaşma: İran’dan ABD’ye şart Hürmüz'de geçici anlaşma: İran'dan ABD'ye şart
Sulama göletine düşen 2 yaşındaki Halil kurtarılamadı Sulama göletine düşen 2 yaşındaki Halil kurtarılamadı
Türkiye’nin altın rezervine dev katkı 5 yılda 17 ton üretilecek Türkiye’nin altın rezervine dev katkı! 5 yılda 17 ton üretilecek
Film çekimi sandıkları olay gerçek çıktı Boğaz’a atladı, vatandaşlar yetişti Film çekimi sandıkları olay gerçek çıktı! Boğaz’a atladı, vatandaşlar yetişti

10:17
İsmail Kartal’ın Liverpool-Galatasaray maçı için söyledikleri yeniden gündemde
İsmail Kartal'ın Liverpool-Galatasaray maçı için söyledikleri yeniden gündemde
09:58
Norveç Kralı V. Harald hayatını kaybetti
Norveç Kralı V. Harald hayatını kaybetti
09:46
MEB duyurdu Çocuğu okula başlayacak memurlara özel izin
MEB duyurdu! Çocuğu okula başlayacak memurlara özel izin
09:29
Tibet’te baraj patladı, sular Nepal’e doğru geliyor Halka “Yükseklere kaçın“ uyarısı
Tibet'te baraj patladı, sular Nepal'e doğru geliyor! Halka "Yükseklere kaçın" uyarısı
09:11
FETÖ’nün darbe planlayıcılarından Kemal Batmaz’ın kızı İstanbul’da gözaltına alındı
FETÖ'nün darbe planlayıcılarından Kemal Batmaz'ın kızı İstanbul'da gözaltına alındı
08:49
Fatih Tekke’nin üzgün halini gören Trabzonspor taraftarı dayanamadı
Fatih Tekke'nin üzgün halini gören Trabzonspor taraftarı dayanamadı
08:37
Salah transferi Trabzonspor’u karıştırdı Fatih Tekke istifasını verdi
Salah transferi Trabzonspor'u karıştırdı! Fatih Tekke istifasını verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.08.2026 10:23:49. #7.12#
SON DAKİKA: Geceye damga vuran Salah karesi! Herkes aynı soruyu sordu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement