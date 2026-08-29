Al-Jazira haberi sonrası Talisca'dan olay sözler: İnsanlar kullanılıp... - Son Dakika
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Al-Jazira haberi sonrası Talisca'dan olay sözler: İnsanlar kullanılıp...

Al-Jazira haberi sonrası Talisca\'dan olay sözler: İnsanlar kullanılıp...
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Fenerbahçe'nin Anderson Talisca'nın transferi için Al-Jazira ile anlaşmaya vardığı haberinin ardından Brezilyalı yıldızdan dikkat çeken bir açıklama geldi. Talisca, "İnsanlar, kullanılıp sonra bir kenara atılacak türden harcanabilir varlıklar değildir" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'de Anderson Talisca konusunda sıcak bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertlilerin Brezilyalı futbolcuyla yollarını ayırmaya hazırlandığı belirtildi. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Fenerbahçe, 32 yaşındaki Talisca'nın transferi konusunda Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al-Jazira ile anlaşma sağladı.

TALISCA'DAN ÇARPICI PAYLAŞIM

Transfer haberinin ardından Anderson Talisca'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Brezilyalı yıldız yaptığı paylaşımda, “İnsanlar, kullanılıp sonra bir kenara atılacak türden harcanabilir varlıklar değildir.” ifadelerini kullandı.

Talisca'nın bu sözleri, Al-Jazira ile anlaşma haberinin hemen ardından gelmesi nedeniyle dikkat çekti. Brezilyalı futbolcu açıklamasında ise doğrudan Fenerbahçe veya transfer sürecine ilişkin bir ifade kullanmadı.

Al-Jazira haberi sonrası Talisca'dan olay sözler: İnsanlar kullanılıp...

FENERBAHÇE'DE 44 GOL ATTI

Fenerbahçe formasıyla toplam 75 karşılaşmada görev yapan Anderson Talisca, sarı-lacivertli takımda 44 gol ve 7 asistlik performans sergiledi. Fenerbahçe ile Al-Jazira arasındaki anlaşmanın ardından gözler, Talisca'nın transferiyle ilgili atılacak resmi adımlara çevrildi.

Anderson Talisca, Fenerbahçe, Sözler, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Al-Jazira haberi sonrası Talisca'dan olay sözler: İnsanlar kullanılıp... - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Metin Bozkurt Metin Bozkurt:
    Nolacak işte her zamanki Fenerbahçe kullan at. Fenerbahçe'de oynayın yüzü gülmüş futbolcumu var efsaneleri alexi bile neredeyse taşlayarak yolladılar 0 5 Yanıtla
  • Deniz Memis Deniz Memis:
    haklı adam 1 3 Yanıtla
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