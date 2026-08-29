Al-Jazira haberi sonrası Talisca\'dan olay sözler: İnsanlar kullanılıp...

Fenerbahçe'de Anderson Talisca konusunda sıcak bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertlilerin Brezilyalı futbolcuyla yollarını ayırmaya hazırlandığı belirtildi. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Fenerbahçe, 32 yaşındaki Talisca'nın transferi konusunda Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al-Jazira ile anlaşma sağladı.

TALISCA'DAN ÇARPICI PAYLAŞIM

Transfer haberinin ardından Anderson Talisca'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Brezilyalı yıldız yaptığı paylaşımda, “İnsanlar, kullanılıp sonra bir kenara atılacak türden harcanabilir varlıklar değildir.” ifadelerini kullandı.

Talisca'nın bu sözleri, Al-Jazira ile anlaşma haberinin hemen ardından gelmesi nedeniyle dikkat çekti. Brezilyalı futbolcu açıklamasında ise doğrudan Fenerbahçe veya transfer sürecine ilişkin bir ifade kullanmadı.

FENERBAHÇE'DE 44 GOL ATTI

Fenerbahçe formasıyla toplam 75 karşılaşmada görev yapan Anderson Talisca, sarı-lacivertli takımda 44 gol ve 7 asistlik performans sergiledi. Fenerbahçe ile Al-Jazira arasındaki anlaşmanın ardından gözler, Talisca'nın transferiyle ilgili atılacak resmi adımlara çevrildi.