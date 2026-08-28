Selena’nın Nazlı’sı evleniyor! Selena ve Sihirli Annem ekibi buluştu - Son Dakika
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Selena’nın Nazlı’sı evleniyor! Selena ve Sihirli Annem ekibi buluştu

Selena’nın Nazlı’sı evleniyor! Selena ve Sihirli Annem ekibi buluştu
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Selena dizisinin Nazlı’sı Dilara Kurtulmuş, Umutcan Ekmez ile düğün öncesi kına gecesinde aileleri ve yakın dostlarıyla bir araya geldi.

Oyuncu Dilara Kurtulmuş ile Umutcan Ekmez’in düğün heyecanı kına gecesiyle başladı. Çiftin aileleri ve yakın dostlarının katıldığı gecede müzik ve dans eşliğinde keyifli anlar yaşandı.

Selena’nın Nazlı’sı evleniyor! Selena ve <a class='keyword-sd' href='/sihirli-annem/' title='Sihirli Annem'>Sihirli Annem</a> ekibi buluştu

“Selena” dizisinde Nazlı karakteriyle tanınan Dilara Kurtulmuş, özel gecesinde eski rol arkadaşı Gizem Güven’i de ağırladı. İkilinin buluşması geceden paylaşılan karelere de yansıdı.

Selena’nın Nazlı’sı evleniyor! Selena ve Sihirli Annem ekibi buluştu

Kına gecesine ayrıca “Sihirli Annem” dizisinden tanınan Zeynep Bozkaya ve Jennifer Boyner de katıldı. Davetliler, gece boyunca müzik eşliğinde eğlenirken çiftin mutluluğuna ortak oldu.

Selena’nın Nazlı’sı evleniyor! Selena ve Sihirli Annem ekibi buluştu

Geceden paylaşılan fotoğraf ve videolar sosyal medyada da yer aldı. Renkli görüntülerin öne çıktığı gecede Dilara Kurtulmuş ve Umutcan Ekmez, düğün öncesi sevdikleriyle birlikte keyifli bir akşam geçirdi.

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Son Dakika Magazin Selena’nın Nazlı’sı evleniyor! Selena ve Sihirli Annem ekibi buluştu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Selena’nın Nazlı’sı evleniyor! Selena ve Sihirli Annem ekibi buluştu - Son Dakika
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