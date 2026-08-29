Enginyurt'un danışmanı Cem Tekinoğlu'nun MASAK kayıtlarında dikkat çeken para trafiği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Enginyurt'un danışmanı Cem Tekinoğlu'nun MASAK kayıtlarında dikkat çeken para trafiği

Enginyurt\'un danışmanı Cem Tekinoğlu\'nun MASAK kayıtlarında dikkat çeken para trafiği
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'da yürütülen fuhuş ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama soruşturmasında Cemal Enginyurt'un danışmanı Cem Tekinoğlu gözaltına alındı. Soruşturma dosyasına giren MASAK analizlerinde 1,35 milyar liralık brüt hesap hareketinin yanı sıra milyonlarca liralık üçüncü kişi transferleri ve dikkat çeken gece ödemeleri yer aldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fuhuş ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama soruşturması kapsamında Yeni Parti İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt’un danışmanı Cem Tekinoğlu Ankara’da gözaltına alındı. Tekinoğlu’nun ikametindeki aramalar sürerken, MASAK verilerine ilişkin iki ayrı analizde dikkat çekici para hareketleri yer aldı. Ham kayıtlarda yaklaşık 1,35 milyar liralık brüt hesap hareketi görülürken bunun büyük bölümünün Tekinoğlu’nun hesapları arasındaki transferlerden kaynaklandığı belirlendi.

ENGİNYURT’UN DANIŞMANINA GÖZALTI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü fuhuş ve para aklama soruşturmasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Yeni Parti İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt’un danışmanı Cem Tekinoğlu Ankara’da gözaltına alındı. Tekinoğlu’nun ikametinde arama ve el koyma işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Soruşturmanın mali boyutunda ise Tekinoğlu’nun banka ve finansal işlemlerine ilişkin MASAK verileri mercek altına alındı.

HAM HAREKET 1,35 MİLYAR TL AMA BÜYÜK BÖLÜMÜ KENDİ HESAPLARI ARASINDA

MASAK verilerinin analizine göre Tekinoğlu’nun banka kayıtlarında yaklaşık 675,10 milyon TL giriş ve 680,49 milyon TL çıkış, başka bir ifadeyle yaklaşık 1,35 milyar TL brüt işlem hacmi bulunuyor.

Yaklaşık 664,82 milyon TL’lik giriş ile 666,37 milyon TL’lik çıkışın Tekinoğlu’nun kendi adına kayıtlı hesapları arasındaki transferlerden oluştuğu belirlendi. Üçüncü kişi ve şirketlerle gerçekleşen hareketlerin yaklaşık 10,29 milyon TL giriş, 14,12 milyon TL çıkış seviyesinde olduğu öğrenildi.

Tekinoğlu adına en az 10 ayrı bankada TL, dolar, avro, İsviçre frangı, sterlin ve altın hesabı bulunduğu, vadeli mevduat ve yatırım hesaplarıyla birlikte 200’ün üzerinde finansal varlık kaydının yer aldığı belirtiliyor.

11 KİŞİYE “BURS” AÇIKLAMALI 20 TRANSFER; TRANSFERLERİN ÇOĞU GECE SAATLERİNDE

İkinci analizde ise Tekinoğlu’nun “burs” açıklamalı para transferleri ayrıntılı biçimde incelendi. Tekinoğlu’nun 11 farklı kişiye 20 ayrı işlemde “burs” açıklamasıyla para gönderdiği belirlendi.

Analizde, yalnızca banka açıklamasında “burs” yazmasının işlemlerin gerçekten burs niteliğinde olduğunu kanıtlamadığına dikkat çekiliyor. Zira sadece 2026 yılında gerçekleştirilen 11 “burs” işleminin 8’inin saat 23.00 ile 06.00 arasında yapıldığı belirlendi.

Örneğin; Sude Çetinkaya’ya 10 bin TL saat 23.24’te, Emine Duman’a 7 bin TL saat 02.04’te, Bahar Tekin’e ödemeler saat 02.54, 03.21 ve 05.25’te, Candan Seçil Yalçın’a 2 bin TL ise saat 01.00’de gönderildi.

GECE SAATLERİNDE KADINLARA YAPILAN TRANSFERLER DE İNCELEMEYE TAKILDI

Fuhuş soruşturması bakımından dikkat çeken bir başka inceleme de Tekinoğlu’nun gece saatlerinde gerçek kişilere yaptığı ödemeler üzerinde gerçekleştirildi.

Teknik banka işlemleri ve kendi hesapları arasındaki transferler çıkarıldığında, gece saatlerinde farklı kadınlara 500 TL ile 7 bin 500 TL arasında değişen ödemeler tespit edildi.

Bazı işlemlerde “Alaçatı”, “Kadınlar Günü hediyesi”, “cilt bakımı” ve “cilt bakım paket ücreti” gibi açıklamalar bulunurken bazı transferlerde ayrıntılı açıklama yer almadı.

3 Ağustos 2026 tarihinde Tekinoğlu’nun Ömer Çalık’a 27 bin TL gönderdiği ve işlemin açıklamasına “OTEL KONAKLAMA ÜCRETİ” yazdığı tespit edildi.

ALPTÜRK ENGİNYURT’A 500 BİN TL “BORÇ”, 4 DAKİKA SONRA 530 BİN TL “İADE”

Siyasi bağlantısı bakımından dosyanın dikkat çeken para hareketlerinden biri 7 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleşti. Cem Tekinoğlu, Alptürk Enginyurt’a 500 bin TL gönderdi ve açıklama bölümüne “BORÇ OLARAK VERİLEN” yazdı.

Aynı gün yalnızca 4 dakika sonra Alptürk Enginyurt’un Ahmet Mert Feyzi isimli kişiye 530 bin TL gönderdiği ve işlemin açıklamasına “iade” yazdığı tespit edildi.

ONUR DOĞAN’A 4 MİLYON 525 BİN TL, VAHAP YILMAZ’A 1 MİLYON 750 BİN TL

Mali kayıtlardaki en yüksek üçüncü kişi transferlerinden biri Onur Doğan adına yapıldı. Tekinoğlu’nun Mayıs-Temmuz 2025 arasında Onur Doğan’a 15 ayrı işlemde toplam 4 milyon 525 bin TL gönderdiği tespit edildi.

26 Mayıs 2025 günü yaklaşık 9 dakika içerisinde 7 ayrı 100 bin TL ve bir 50 bin TL olmak üzere toplam 750 bin TL aktarıldı. 4 Haziran 2025’te ise tek işlemde 2 milyon 250 bin TL gönderildi.

Tekinoğlu’nun Ocak-Mart 2025 döneminde Vahap Yılmaz’a üç işlemde toplam 1 milyon 750 bin TL aktardığı da ortaya çıktı. 1 milyon, 250 bin ve 500 bin TL’lik transferlerin işlem açıklamalarında ödemenin hangi hukuki veya ekonomik ilişkiye dayandığını gösteren bilgi bulunmadığı belirtildi.

995 BİN TL’LİK “ELDEN ALINAN BORÇ” TRANSFERİ

18 Mayıs 2026 tarihinde Tekinoğlu’nun Alihan Sönmez’e 995 bin TL gönderdiği belirlendi. Transferin açıklamasında ise “ELDEN ALINAN BORÇ” ifadesinin bulunduğu görüldü.

19 BİN 52 DOLARLIK YURT DIŞI TRANSFERİ

Tekinoğlu’nun hesabına yurt dışından gelen paralar da mali kayıtlara yansıdı. 24 Ağustos 2022’de yabancı kaynaklı bir göndericiden 19 bin 52 ABD doları, yaklaşık 345 bin 575 TL karşılığı SWIFT transferi geldi.

Ham kayıtta bu ödemenin ekonomik mahiyetini açıklayan herhangi bir bilgi bulunmadığı belirtildi. Bunun dışında avro ve dolar cinsinden başkaca yurt dışı girişlerinin de bulunduğu kaydedildi.

ARAÇ VE TAŞINMAZ İŞLEMLERİ DE DOSYADA

Mali kayıtlarda Tekinoğlu’nun çeşitli araç ve gayrimenkul işlemleri de bulunuyor. General Oto Servis ve Ticaret A.Ş.’ye üç işlemde toplam 930 bin TL gönderildiği, iki işlemin açıklamasında “İmran Tekinoğlu’na ait Peugeot 408 marka araç ücreti” ifadesinin yer aldığı tespit edildi.

Ayrıca tapu, kapora ve daire satış bedeli açıklamalı milyon lirayı aşan çeşitli para hareketleri belirlendi. Ancak ham MASAK veri setinde TAKBİS kayıtları yer almadığı için bu işlemlerin hangi taşınmazların tesciliyle sonuçlandığı mevcut analizden anlaşılamıyor.

MİLYONLUK PARA TRAFİĞİNİN KAYNAĞI VE MAHİYETİ ARAŞTIRILIYOR

Cem Tekinoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından soruşturmanın odağında üçüncü kişilerle gerçekleşen milyonluk para transferlerinin mahiyeti, yurt dışı para girişlerinin kaynağı, “borç” ve “burs” açıklamalı işlemlerin gerçek ekonomik ilişkisi ve soruşturmanın fuhuş boyutuyla bağlantılı olabilecek ilişkiler ağı ve gelen ihbarlar yer alıyor.

Açıklamasız milyonluk transferler, gece saatlerindeki tekrarlı “burs” ödemeleri, Enginyurt ailesine uzanan para hareketi, yurt dışı transferleri ve farklı nitelikteki mali işlemlerin, Başsavcılığın yürüteceği soruşturmada diğer delillerle birlikte ayrıntılı biçimde incelenmesi bekleniyor.

Mali Suçları Araştırma Kurulu, Cemal Enginyurt, Gözaltı, Ankara, Son Dakika

Son Dakika Cemal Enginyurt Enginyurt'un danışmanı Cem Tekinoğlu'nun MASAK kayıtlarında dikkat çeken para trafiği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trabzon Raylı Sistem Hattı’nın temeli 1 Eylül’de atılıyor Trabzon Raylı Sistem Hattı'nın temeli 1 Eylül'de atılıyor
Japonya’da, 15 günlük turist vizesiyle gelip 33 yıl kalan Güney Koreli gözaltına alındı Japonya'da, 15 günlük turist vizesiyle gelip 33 yıl kalan Güney Koreli gözaltına alındı
Tapu satışı sonrası düşürülen parayı bulup aldı Tapu satışı sonrası düşürülen parayı bulup aldı
Hamaney: Toplumsal uyuma zarar verecek her türlü eylemi yasaklıyorum Hamaney: Toplumsal uyuma zarar verecek her türlü eylemi yasaklıyorum
İspanya’da tansiyon yüksek Göçmenlerin barınaklarını ateşe verdiler İspanya'da tansiyon yüksek! Göçmenlerin barınaklarını ateşe verdiler
Viyana’da Mısır Kraliçesi’nin Elmas Kolyesi Çalındı Viyana'da Mısır Kraliçesi'nin Elmas Kolyesi Çalındı
Zonguldak’ta ’üşüdüklerini’ öne süren çocuklar kaydırağı ateşe verdi Zonguldak'ta 'üşüdüklerini' öne süren çocuklar kaydırağı ateşe verdi
Geri manevra yaptığı araçla 1,5 yaşındaki oğlunun ölümüne sebep oldu Geri manevra yaptığı araçla 1,5 yaşındaki oğlunun ölümüne sebep oldu
Caddede silahlı saldırıya uğrayan kadın ağır yaralandı Caddede silahlı saldırıya uğrayan kadın ağır yaralandı
Dünyanın en genç tahta çıkan hükümdarı Kral Oyo, 34 yaşında hayatını kaybetti Dünyanın en genç tahta çıkan hükümdarı Kral Oyo, 34 yaşında hayatını kaybetti
İbrahim Tatlıses’in son hali sevenlerini korkuttu İbrahim Tatlıses'in son hali sevenlerini korkuttu
Süleymancılar’a yönelik operasyonda 35 kişi daha tutuklandı Süleymancılar’a yönelik operasyonda 35 kişi daha tutuklandı
Daha neler göreceğiz POS cihazıyla ambulansın kapısında bekledi Daha neler göreceğiz? POS cihazıyla ambulansın kapısında bekledi
Bu takımın şakası yok İlk maçta dinlene dinlene gol attılar Bu takımın şakası yok! İlk maçta dinlene dinlene gol attılar
Galatasaray’ın iki rakibi karşılaştı PSG’den inanılmaz geri dönüş Galatasaray'ın iki rakibi karşılaştı! PSG'den inanılmaz geri dönüş
Galatasaray transfer bombasını patlattı Rafael Leao İstanbul’a geliyor Galatasaray transfer bombasını patlattı! Rafael Leao İstanbul'a geliyor
Meteoroloji alarm verdi 26 il için sarı ve turuncu kod: Sel ve su baskınına dikkat Meteoroloji alarm verdi! 26 il için sarı ve turuncu kod: Sel ve su baskınına dikkat
Milyonları ilgilendiriyordu Emeklilikte yeni dönem çıkmaza girdi Milyonları ilgilendiriyordu! Emeklilikte yeni dönem çıkmaza girdi
Al-Jazira haberi sonrası Talisca’dan olay sözler: İnsanlar kullanılıp... Al-Jazira haberi sonrası Talisca'dan olay sözler: İnsanlar kullanılıp...
Acun Ilıcalı kesenin ağzını açtı Fenerbahçe’ye gol atan yıldızı alıyor Acun Ilıcalı kesenin ağzını açtı! Fenerbahçe'ye gol atan yıldızı alıyor
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum “Türkiye AİHS VE AİHM’İ gözden geçirebilir“ dedi, AK Partili Türkeş’ten yanıt geldi Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum “Türkiye AİHS VE AİHM’İ gözden geçirebilir" dedi, AK Partili Türkeş’ten yanıt geldi
Tutuklanan Tolga Akış hem kendi kazancını hem de Manifest üyelerinin gelirini açıkladı Tutuklanan Tolga Akış hem kendi kazancını hem de Manifest üyelerinin gelirini açıkladı
Ünlü komedyen Cem Yılmaz hastaneye kaldırıldı Ünlü komedyen Cem Yılmaz hastaneye kaldırıldı
Danışmanı gözaltına alınan Cemal Enginyurt, Haberler.com’a konuştu: Kadın ayarlamış diyorlar Danışmanı gözaltına alınan Cemal Enginyurt, Haberler.com'a konuştu: Kadın ayarlamış diyorlar

22:17
Transfere 400 milyon Euro harcamak bile yetmedi Yine hezimeti yaşadılar
Transfere 400 milyon Euro harcamak bile yetmedi! Yine hezimeti yaşadılar
22:06
Galatasaray’a Milan’dan bir yıldız daha
Galatasaray'a Milan'dan bir yıldız daha
21:56
Danışmanı gözaltına alınan Cemal Enginyurt, Haberler.com’a konuştu: Kadın ayarlamış diyorlar
Danışmanı gözaltına alınan Cemal Enginyurt, Haberler.com'a konuştu: Kadın ayarlamış diyorlar
21:08
Ünlü komedyen Cem Yılmaz hastaneye kaldırıldı
Ünlü komedyen Cem Yılmaz hastaneye kaldırıldı
20:59
Konyaspor’dan üst üste 6. mağlubiyet
Konyaspor'dan üst üste 6. mağlubiyet
20:43
Tutuklanan Tolga Akış hem kendi kazancını hem de Manifest üyelerinin gelirini açıkladı
Tutuklanan Tolga Akış hem kendi kazancını hem de Manifest üyelerinin gelirini açıkladı
20:27
Canlı anlatım: İlk yarıda karşılıklı goller
Canlı anlatım: İlk yarıda karşılıklı goller
20:04
Fenerbahçe, Amrabat’ın sözleşmesini feshetti
Fenerbahçe, Amrabat'ın sözleşmesini feshetti
20:02
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum “Türkiye AİHS VE AİHM’İ gözden geçirebilir“ dedi, AK Partili Türkeş’ten yanıt geldi
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum “Türkiye AİHS VE AİHM’İ gözden geçirebilir" dedi, AK Partili Türkeş’ten yanıt geldi
19:53
Muğlaspor’dan 1. Lig’de tarihi galibiyet
Muğlaspor'dan 1. Lig'de tarihi galibiyet
19:44
Samsunspor’da Fenerbahçe maçı öncesi 4 önemli eksik
Samsunspor'da Fenerbahçe maçı öncesi 4 önemli eksik
19:38
Mehmet Akif Ersoy ile 18 milyon dolarlık tahliye pazarlığında, avukat ve 3 şüpheli için tutuklama istemi
Mehmet Akif Ersoy ile 18 milyon dolarlık tahliye pazarlığında, avukat ve 3 şüpheli için tutuklama istemi
19:17
Yeni Parti Milletvekili Cemal Enginyurt’un danışmanı Cem Tekinoğlu gözaltına alındı
Yeni Parti Milletvekili Cemal Enginyurt'un danışmanı Cem Tekinoğlu gözaltına alındı
19:12
Giresun Valiliği, vatandaşı tehdit ettiği öne sürülen Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Ömer Tekin hakkında soruşturma başlattı
Giresun Valiliği, vatandaşı tehdit ettiği öne sürülen Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Ömer Tekin hakkında soruşturma başlattı
18:59
2’de 2 Hull City’den Premier Lig’e tarihi başlangıç
2'de 2! Hull City'den Premier Lig'e tarihi başlangıç
18:48
Beykoz’da otomobil yayaların arasına daldı: 6 yaralı
Beykoz’da otomobil yayaların arasına daldı: 6 yaralı
18:39
Üsküdar’daki villasında ölü bulunan yazar Murat Koparan’ın ölüm sebebi ortaya çıktı
Üsküdar'daki villasında ölü bulunan yazar Murat Koparan'ın ölüm sebebi ortaya çıktı
18:35
Beşiktaş’ın rakibi Bayer Leverkusen’i üçlediler
Beşiktaş'ın rakibi Bayer Leverkusen'i üçlediler
18:27
Nepal’de kayıp Türk rehberden 3 gündür haber alınamıyor
Nepal'de kayıp Türk rehberden 3 gündür haber alınamıyor
18:16
Batman’da annesini öldürüp çöp konteynerine attı, emniyete gidip teslim oldu
Batman'da annesini öldürüp çöp konteynerine attı, emniyete gidip teslim oldu
17:33
“Fidan Hoca“ tutuklandı
"Fidan Hoca" tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.08.2026 22:40:48. #7.12#
SON DAKİKA: Enginyurt'un danışmanı Cem Tekinoğlu'nun MASAK kayıtlarında dikkat çeken para trafiği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement