Tutuklanan Tolga Akış hem kendi kazancını hem de Manifest üyelerinin gelirini açıkladı - Son Dakika
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Tutuklanan Tolga Akış hem kendi kazancını hem de Manifest üyelerinin gelirini açıkladı

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‘Müstehcenlik’ soruşturması kapsamında tutuklanan Manifest grubunun menajeri Tolga Akış’ın mahkemeye sevk yazısı ortaya çıktı. Akış, grubun menajerlik gelirlerinin yüzde 60’ının üyelere eşit şekilde dağıtıldığını, yüzde 40’ının ise proje giderlerine ayrıldığını belirtirken kendi aylık kazancının ise 350 bin TL olduğunu açıkladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Manifest grubunun menajeri Tolga Akış, 28 Ağustos’ta gözaltına alındı. Akış, soruşturma kapsamında dün akşam saatlerinde tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SEVK YAZISI ORTAYA ÇIKTI

Akış’ın tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edilmesine ilişkin yazıda, suçlamanın “müstehcenliği yayma” olduğu belirtildi. Söz konusu suç kapsamında müstehcen nitelikteki görüntü, yazı veya sözlerin basın ve yayın araçlarıyla yayımlanması ya da bu içeriklerin yayımlanmasına aracılık edilmesinin cezalandırılmasının öngörüldüğü kaydedildi.

Tutuklanan Tolga Akış hem kendi kazancını hem de Manifest üyelerinin gelirini açıkladı

MANİFEST ÜYELERİNİN KAZANCI NASIL PAYLAŞILIYOR?

Akış’ın soruşturma dosyasına giren ifadesinde, kamuoyuna yansıyan bazı iddialara da yanıt verdiği görüldü. Manifest grubuyla şirket arasındaki menajerlik gelirlerinin paylaşımına ilişkin bilgi veren Akış, elde edilen gelirin yüzde 60’ının grup üyelerine eşit şekilde dağıtıldığını, yüzde 40’lık bölümün ise Manifest projesine ilişkin şirket giderlerinde kullanıldığını ifade etti.

"SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI İÇİN SINIRLAMA" İDDİASI

Akış, grup üyelerinin başka kişilerle görüşmelerinin yasaklandığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını savundu.

Grup üyelerinin kişisel sosyal medya hesaplarından bağımsız olarak reklam içerikli paylaşım yapamadığı yönündeki iddiaya da değinen Akış, bu iddianın kısmen doğru olduğunu söyledi.

Söz konusu sınırlamanın projenin korunması amacıyla getirildiğini belirten Akış, sözleşmeye aykırı hareket edilmesi halinde grup üyelerinin kazançları üzerinden belirlenen bir cezai şart bulunduğunu aktardı.

Tutuklanan Tolga Akış hem kendi kazancını hem de Manifest üyelerinin gelirini açıkladı

"BİRLİKTE TATİL YAPMA ZORUNLULUĞU YOK"

Akış, Manifest üyelerinin tatillerini kendisiyle geçirmek zorunda bırakıldığı iddiasını da reddetti.

Basına yansıyan fotoğraf ve görüntülerin yaklaşık 1,5 yıl önce gerçekleştirilen ve grubun toplu olarak katıldığı bir günlük tatil sırasında çekildiğini belirten Akış, bu iddianın doğru olmadığını söyledi.

Manifest üyelerinin hastalandıkları halde baskı nedeniyle sahneye çıkarıldığı yönündeki iddiayı da kabul etmeyen Akış, bu haberlerin gerçeği yansıtmadığını savundu.

AYLIK GELİRİNİ DE AÇIKLADI

Çağdaş Evren’in aktırdığına göre Tolga Akış, soruşturma kapsamında verdiği ifadede kendi gelirine ilişkin de bilgi verdi. Akış, aylık kazancının 350 bin TL olduğunu belirtti.

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Son Dakika Manifest Tutuklanan Tolga Akış hem kendi kazancını hem de Manifest üyelerinin gelirini açıkladı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Beyaz Gölge Beyaz Gölge:
    umarım tez zamanda grup dağılır 0 0 Yanıtla
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