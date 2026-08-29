Bıraktığı miras dudak uçuklattı - Son Dakika
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Bıraktığı miras dudak uçuklattı

Bıraktığı miras dudak uçuklattı
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Country müziğinin efsane isimlerinden Dolly Parton'ın 80 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından gözler, geride bıraktığı tahmini 450 milyon dolarlık servete çevrildi. Çocuğu olmayan ve 60 yıllık eşi Carl Dean'i 2025'te kaybeden Parton'ın vasiyetinin ayrıntıları açıklanmazken; müzik kataloğu, Dollywood hissesi, mülkleri ve kişisel koleksiyonlarının yönetiminin kime geçeceği merak konusu oldu.

Dolly Parton'ın 450 milyon dolarlık servetinin geleceği, country müziğinin efsane isminin 80 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından merak konusu oldu. Altı on yıla yayılan kariyeri boyunca yalnızca müzikte değil, eğlence ve turizm alanındaki yatırımlarıyla da büyük bir ekonomik yapı oluşturan Parton'ın vasiyetinin ayrıntıları henüz kamuoyuna açıklanmadı.

Parton'ın 25 Ağustos'ta 80 yaşında hayatını kaybettiği ailesi ve temsilcileri tarafından açıklandı.

450 MİLYON DOLARLIK SERVETİNDE NELER VAR?

Daily Mail'in aktardığı tahminlere göre Parton'ın geride bıraktığı toplam servetin değeri yaklaşık 450 milyon dolar seviyesinde.

Bu servetin en önemli parçalarından birini sanatçının yıllar boyunca oluşturduğu müzik kataloğu meydana getiriyor. Yaklaşık 3 bin şarkıdan oluşan kataloğun değerinin 120 milyon dolar civarında olduğu tahmin ediliyor.

Bıraktığı miras dudak uçuklattı

Parton'ın servetindeki bir diğer önemli kalem ise ünlü Dollywood tema parkındaki hissesi. Bu hissenin değerinin yaklaşık 165 milyon dolar olduğu öne sürülüyor. Sanatçının ayrıca Tennessee'de yaklaşık 10 milyon dolar değerinde bir mülkünün yanı sıra geniş bir gardırop ve kariyeri boyunca biriktirdiği hatıra eşyaları bulunuyor.

Dollywood yönetimi de Parton'ın ölümünün ardından yaptığı açıklamada sanatçının mirasını yaşatmaya devam edeceğini duyurdu.

Bıraktığı miras dudak uçuklattı

GERİDE ALTI KARDEŞİ VE ÇOK SAYIDA YEĞENİ KALDI

Dolly Parton, 11 kardeşle birlikte büyüdüğü kalabalık bir aileden geliyordu. Sanatçının hayatını kaybetmesinin ardından geride altı kardeşi ve çok sayıda yeğeni kaldı.

Ancak bu aile üyelerinden hangilerinin vasiyette yer aldığına ilişkin doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor. Bu nedenle 450 milyon dolarlık servetin aile arasında nasıl paylaştırılacağı konusunda kesin bir değerlendirme yapmak şu aşamada mümkün değil.

Amerika Birleşik Devletleri, Dolly Parton, Magazin, Müzik, Miras, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Bıraktığı miras dudak uçuklattı - Son Dakika

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