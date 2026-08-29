Gülistan Doku soruşturmasında 5'inci dalga: 10 şüpheli gözaltında - Son Dakika
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Gülistan Doku soruşturmasında 5'inci dalga: 10 şüpheli gözaltında

Gülistan Doku soruşturmasında 5\'inci dalga: 10 şüpheli gözaltında
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Tunceli'de 5 Ocak 2020'de kaybolan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Gülistan Doku soruşturmasıyla ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Düzenlenen 5. dalga operasyonda, 10 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca Doku'ya ait bazı kişisel eşyaların, intihar ihtimalini destekleyen bir görüntü oluşturmak amacıyla su altına sonradan yerleştirilmiş olabileceğine ilişkin bulgulara ulaşıldığı açıklandı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Tunceli'de 5 Ocak 2020'de kaybolan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Gülistan Doku hakkında yürütülen soruşturmanın son aşamasına ilişkin açıklama yaptı.

Gürlek, güncel teknolojik imkanlar ve elde edilen yeni deliller ışığında soruşturmanın sürdürüldüğünü belirterek, bugün gerçekleştirilen 5. dalga operasyonda 10 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

DALGIÇ DEFTERİ İLE RESMİ TUTANAKLAR UYUŞMADI

Bakan Gürlek'in açıklamasındaki en dikkat çekici ayrıntılardan biri, Gülistan Doku'nun bulunması amacıyla gerçekleştirilen su altı aramalarına ilişkin oldu.

Gürlek, adli makamlardan gizlendiği belirlenen bir dalgıç defterine ulaşıldığını açıklarken, buradaki kayıtlarla resmi arama tutanaklarının karşılaştırıldığını belirtti.

Yapılan inceleme sonucunda dalgıç defterindeki kayıtlarla resmi arama tutanaklarının uyuşmadığı tespit edildi. 

Bakan Gürlek, Doku'ya ait bazı kişisel eşyaların intihar ihtimalini destekleyen bir görüntü oluşturmak amacıyla su altına sonradan yerleştirilmiş olabileceğine ilişkin bulgular elde edildiğini açıkladı.

Bakan Gürlek, soruşturma kapsamında 5. dalga operasyonun gerçekleştirildiğini ve 10 şüphelinin de gözaltına alındığını bildirdi.

Gülistan Doku soruşturmasında 5'inci dalga: 10 şüpheli gözaltında


"10 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI"

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Gülistan Doku soruşturmasındaki son duruma ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Adalet ve İçişleri Bakanlıklarımızın güçlü koordinasyonu; Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Emniyet ve Jandarma teşkilatlarımızın etkin iş birliğiyle faili meçhul suçları aydınlatmaya devam ediyoruz. Güncel teknolojik imkanlar ve elde edilen yeni deliller ışığında bugün önemli dosyada daha kritik gelişmelere ulaştık.

Gülistan Doku’nun kaybolmasına ilişkin Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Emniyet ve Jandarma teşkilatlarımızın koordinasyonunda yürütülen soruşturma kapsamında bugün 5. dalga operasyon gerçekleştirildi ve 10 şüpheli gözaltına alındı.

Soruşturmada; Gülistan’ın son görüldüğü köprü ve zaman dilimine ilişkin PTS ve iletişim kayıtlarında yeni bulgulara, kaybolmasının ardından Doku'nun Instagram hesabına gerçekleştirilen şüpheli erişim/işlemlere ve su altı arama çalışmalarına ilişkin dikkat çekici tespitlere ulaşıldı.

Adli makamlardan gizlendiği belirlenen dalgıç defterindeki kayıtlarla resmî arama tutanaklarının uyuşmadığı tespit edildi. Gülistan’a ait bazı kişisel eşyaların, intihar ihtimalini destekleyen bir görüntü oluşturmak amacıyla su altına sonradan yerleştirilmiş olabileceğine ilişkin bulgulara ulaşıldı."

Gülistan Doku soruşturmasında 5'inci dalga: 10 şüpheli gözaltında

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Son Dakika Güncel Gülistan Doku soruşturmasında 5'inci dalga: 10 şüpheli gözaltında - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gülistan Doku soruşturmasında 5'inci dalga: 10 şüpheli gözaltında - Son Dakika
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