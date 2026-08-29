Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum “Türkiye AİHS VE AİHM’İ gözden geçirebilir" dedi, AK Partili Türkeş’ten yanıt geldi - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum “Türkiye AİHS VE AİHM’İ gözden geçirebilir" dedi, AK Partili Türkeş’ten yanıt geldi

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum “Türkiye AİHS VE AİHM’İ gözden geçirebilir" dedi, AK Partili Türkeş’ten yanıt geldi
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Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Türkiye Delegasyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Yıldırım Tuğrul Türkeş, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'un Osman Kavala hakkındaki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı sonrası Türkiye'nin AİHS'ye taraf olma durumunu ve AİHM'e bireysel başvuru imkanını gözden geçirmeye zorlandığı yönündeki sözlerine yanıt verdi. Türkeş, Türkiye'nin Avrupa ile ilişkilerinin önemine dikkat çekerek tartışmaların ‘bilinçsizce alevlendirildiğini’ söyledi.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), “derhal serbest bırakılma” kararına rağmen tahliye edilmeyen tutuklu iş insanı Osman Kavala'nın ikinci başvurusu hakkındaki kararını açıkladı. Mahkeme, Türkiye'yi altı farklı maddeden mahkum ederken Kavala'ya 70 bin Euro manevi tazminat ödenmesine hükmetti.

CUMHURBAŞKANI BAŞDANIŞMANI UÇUM “TÜRKİYE AİHS VE AİHM’İ GÖZDEN GEÇİREBİLİR" DEDİ, AK PARTİLİ TÜRKEŞ’TEN YANIT GELDİ

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, kararın ardından yaptığı açıklamada AİHM'i eleştirdi. Uçum, AİHM'in siyasi proje niteliğinde kararlar verdiğini savunarak Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne (AİHS) taraf olma durumunu ve AİHM'e bireysel başvuru imkanını gözden geçirmeye zorlandığını söyledi.

Uçum'un açıklamalarına Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Türkiye Delegasyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Yıldırım Tuğrul Türkeş'ten yanıt geldi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum “Türkiye AİHS VE AİHM’İ gözden geçirebilir
Mehmet Uçum

"TÜRKİYE AİHS'DEN ÇEKİLİR TARTIŞMALARI BİLİNÇSİZCE ALEVLENDİRİLİYOR"

Türkeş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Uçum'un sözlerine de atıfta bulunarak Türkiye'nin AİHS'den çekilebileceğine ilişkin tartışmaların “en hafif tabirle bilinçsizce alevlendirildiğini” belirtti.

Türkeş'in açıklamasının tamamı şöyle: "Geçtiğimiz günlerde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) açıkladığı (Osman Kavala No. 2) kararını müteakip, en hafif tabirle bilinçsizce alevlendirilen 'Türkiye Cumhuriyeti Devleti gerekirse Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nden (AİHS) çekilir' tartışmaları üzerine birkaç söz söylemek gereği hâsıl olmuştur.

Ülkemiz, 70 yılı aşkın bir süredir kurucuları arasında yer aldığı Avrupa Konseyi'nin saygın bir üyesidir. Keza AİHS'ye yine bir o kadar süredir taraftır. AİHS'ye uyumu denetlemek amacıyla teşkil edilen AİHM nezdinde ise 1987 yılından bu yana bireysel başvuru hakkını kabul etmiş, zorunlu yargı yetkisini de 1990 yılından itibaren özümsemiştir.

Bugün ise söz konusu bu ciddi birikimin ve Avrupa'yla entegrasyon mekanizmasının birtakım hezeyanlarla hiç edilmek istendiğini müşahede ediyoruz.

"AB HEM DE AİHS VE AİHM GİBİ FAKTÖRLERİ 'YOKMUŞ' YAHUT 'ÖNEMSİZMİŞ' GİBİ ADDETMEK MÜMKÜN DEĞİLDİR"

Şüphesiz ki, Türkiye'nin Avrupa'yla ilişkileri Avrupa Birliği (AB) ile başlamamıştır ve bu kurumsal çerçeveye de sınırlandırılamaz. Ne var ki siyâset, belli bir zamandaki belli nesnel şartlarla çerçevelenir. Hâl böyleyken hem AB hem de AİHS ve AİHM gibi faktörleri 'yokmuş' yahut 'önemsizmiş' gibi addetmek mümkün değildir.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti, gerek coğrafî konumu ve kültürel tarihi gerekse üstün jeopolitik menfaatleri bakımından her daim çok-boyutlu bir politika izlemek durumundadır. Ve 'Avrupa'yla müspet ilişkiler' başlığı, tam da bu 'çok-boyutluluk' ilke ve pratiğinin vazgeçilmez bir ağırlık merkezidir.

Modern zamanlarda AB-Türkiye ilişkileri pek çok çetin sınavdan geçmiş; ancak köklü Hariciyemizin emektar diplomatlarının da alın teri ve çabalarıyla hep 'daha ileriye' taşınabilmiştir.

Bu emeklerin kimileri tarafından zâyi edilmek istenmesi - üstelik doğuracağı kesin uzun vadeli/yapısal hukukî, ekonomik ve siyasi istikrarsızlaşma ivmesi bütünüyle inkâr edilerek - tam anlamıyla bir akıl tutulmasıdır.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum “Türkiye AİHS VE AİHM’İ gözden geçirebilir
Tuğrul Türkeş

"DEVLETE VE MİLLETE NASIL BİR KÖTÜLÜK YAPTIKLARININ FARKINDA OLDUKLARINI ZANNETMİYORUM"

Herkes için eşit işleyen hukuk ve adalet; kalkınmanın da refahın da medenîleşmenin de ön şartıdır. Bugün hukuku ve adaleti aşındıran yahut aşındırmış memleketlerin içinde bulundukları sefâlet ve dünya sahnesinde uğradıkları geri döndürülemez itibar kaybı herkesin malumudur. Türkiye'yi bu seviyelere çekmek isteyenlerin devlete ve millete nasıl bir kötülük yaptıklarının farkında olduklarını zannetmiyorum.

Osman Kavala ve benzeri irili ufaklı, kangrenleştirilmiş davaların 'millî hukuk' yoluyla çözülmesi pekâlâ mümkündü ve hatta hâlâ mümkündür. Bunun için dışarılardan birtakım mercilerin dahline hiç mi hiç ihtiyaç yok(tu). Yürürlükteki Anayasa ve yasaların herkese eşit, adil ve şeffaf tatbik edilmesiyle bu sorunların hiçbiri yaşanmayabilir(di). Nitekim bundan iki yıl kadar evvel bu hususta girişimlerde bulunmam da tam olarak bu sebeplerdendi.

Hukuk kararlarına - onları siyâset ve zararlı bazı ideolojik fantezi zeminlerine çekmeksizin - 'uygulanma' fırsatı tanımak, Avrupa hukukunun değil, bizzat millî hukukun bir kazanımı şeklinde değerlendirilecektir.

"EVRENSEL HUKUK İLKELERİ VE ADALET BUGÜN VE YARIN İÇİN HERKESE, HEPİMİZE LAZIM"

Salt 'Kavala' özelinde değil, topyekûn Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşlarının isteği ve menfaati buradadır. Kavala figürü yalnızca meselenin en 'görünür' yüzüdür.

Yapay zekâyla basit bir diyalog bile ülkemizin AİHS'ye taraf olmaktan vazgeçmesi senaryosunun ne denli 'deli saçması' olacağının anlaşılması için yeterliyken, bunu üst düzey sorumluluk sahiplerinin açıktan dillendirmeye cesaret etmeleri ancak Kafkayen absürtlükle izah edilebilir. Evrensel hukuk ilkeleri ve adalet bugün ve yarın için herkese, hepimize lazım."

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Son Dakika AB Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum “Türkiye AİHS VE AİHM’İ gözden geçirebilir' dedi, AK Partili Türkeş’ten yanıt geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Tuncer Okan Tuncer Okan:
    Sonra bekle yabancı yatırımcı gelsin, döviz girsin,ekonomi toparlansin.Senin ekonomi AB rest çekecek durumda değil maalesef... 6 4 Yanıtla
    Yunus Durak Yunus Durak:
    Ülkeyi kim yönetiyor, Cumhurbaşkanı mı yoksa danışmanlar mı, atanmış danışmanların sesi daha çok çıkıyor 1 0
  • Deniz Kisa Deniz Kisa:
    Avrupa bizi kiskaniyor diyenler vatandas vize kuyrugunda 6 2 Yanıtla
  • Hakan Caf Hakan Caf:
    Yarın natodan da çekilebiliriz derler, yılların birikimini çöpe atsçarlar 5 3 Yanıtla
  • Hakki Devran Hakki Devran:
    Bu da danışman. İtan gibi olalım :) 1 1 Yanıtla
  • vakkas0101@icloud.com [email protected]:
    bir tane insanı cezaevinde tutmak icinmi çekileceksin onu anlamadık önce biri açıklama yapar sonra hükümet harekete geçer çekilmenin Türkiye’ye faydası ne ? 0 1 Yanıtla
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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum “Türkiye AİHS VE AİHM’İ gözden geçirebilir" dedi, AK Partili Türkeş’ten yanıt geldi - Son Dakika
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