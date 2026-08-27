Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren karar! Balkonunda çamaşır asanlar dikkat - Son Dakika
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Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren karar! Balkonunda çamaşır asanlar dikkat

Yargıtay\'dan milyonları ilgilendiren karar! Balkonunda çamaşır asanlar dikkat
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Apartman ve sitelerde yaşayan milyonlarca kiracı ile ev sahibini ilgilendiren balkon kullanımı yeniden gündemde. Yargıtay kararlarına da konu olan bina dış görünümünün korunması, balkonlarda yapılan bazı uygulamaların hukuki uyuşmazlığa dönüşmesine neden olabiliyor. Özellikle balkon dışına taşan çamaşırlar, alt kata su damlatılması ve binanın mimari görünümünü etkileyen uygulamalar komşular arasında mahkemeye taşınabilecek anlaşmazlıklara yol açabiliyor.

Yargıtay kararı apartman ve sitelerde balkon kullanımına ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıdı. Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında ana yapının dış görünümünün korunması gerekirken, balkonlarda gerçekleştirilen bazı uygulamalar da bu kapsamda hukuki uyuşmazlıklara konu olabiliyor.

Özellikle balkon dışına taşacak şekilde çamaşır asılması konusunda ev sahipleri ve kiracıların dikkatli olması gerekiyor.

YARGITAY'IN KARARLARINDA DIŞ GÖRÜNÜM DETAYI

Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 19'uncu maddesinde kat maliklerinin ana gayrimenkulün bakımına, mimari durumu ile güzelliğini ve sağlamlığını korumaya özen göstermekle yükümlü olduğu belirtiliyor.

Yargıtay'ın kat mülkiyetine ilişkin kararlarında da ana yapının mimari durumunun ve dış görünümünün korunması önem taşıyor.

Bu nedenle balkon kişinin bağımsız bölümünün bir parçası olsa bile, dış cepheyi etkileyen bazı müdahaleler yalnızca daire sahibini ilgilendiren bir konu olmaktan çıkabiliyor.

Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren karar! Balkonunda çamaşır asanlar dikkat

BALKONA ÇAMAŞIR ASMAK MAHKEMELİK EDEBİLİR

Balkonun iç kısmında çamaşır kurutmakla, çamaşırları balkon korkuluklarının dışına taşırarak binanın dış görünümünü etkilemek aynı şekilde değerlendirilmiyor.

Dışarıya sarkan çamaşırlar veya balkon dışına yerleştirilen düzenekler binanın mimari görünümünü etkiliyorsa, komşuların itirazıyla konu hukuki sürece taşınabiliyor. Bu süreçte ortaya çıkan ceza bedelleri yaklaşık 20 bin liraya kadar ulaşabiliyor.

Ayrıca asılan çamaşırlardan alt kattaki bağımsız bölüme su damlaması gibi durumlar da komşular arasında uyuşmazlığa neden olabiliyor.

Apartmanda yaşanan bir durumdan bütün sakinlerin aynı anda şikayetçi olması gerekmiyor. Memurlar.net'te yer alan habere göre, hakkının ihlal edildiğini düşünen tek bir kat maliki de ilgili uygulamanın sona erdirilmesi için hukuki yollara başvurabiliyor.

Ancak tek bir şikayetin otomatik olarak para cezası veya yasaklama kararı anlamına gelmediğini belirtmek gerekiyor. Mahkeme, somut olayın özelliklerini, binanın yönetim planını ve uygulamanın diğer bağımsız bölümlere etkisini değerlendiriyor.

Yargıtay, Son Dakika

Son Dakika Yargıtay Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren karar! Balkonunda çamaşır asanlar dikkat - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren karar! Balkonunda çamaşır asanlar dikkat - Son Dakika
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