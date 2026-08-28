Tibet'te baraj patladı, sular Nepal'e doğru geliyor! Halka "Yükseklere kaçın" uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tibet'te baraj patladı, sular Nepal'e doğru geliyor! Halka "Yükseklere kaçın" uyarısı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nepal-Çin sınırında yüzlerce kişinin kaybolduğu sel ve heyelan felaketinin ardından bölgede yeni bir acil durum ilan edildi. Tibet tarafında meydana gelen heyelanın bir nehri tıkaması sonucu oluşan doğal barajın çöktüğü ve devasa su kütlesinin hızla Nepal'e doğru ilerlediği açıklandı. Nepal polisi, vatandaşlara acilen yüksek ve güvenli bölgelere çıkmaları çağrısında bulunurken, helikopterlerle yürütülen arama kurtarma çalışmaları da durduruldu.

Nepal ve Çin sınırında meydana gelen sel ve heyelan felaketinde bilanço her geçen saat ağırlaşıyor. Nepal polisi tarafından yapılan resmi açıklamaya göre sel felaketinde yaşamını yitirenlerin sayısı 469'a yükselirken, Çin'in Tibet bölgesinde de 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. 

BÖLGEDE İKİNCİ KRİZ

Can kayıpları tırmanırken, Tibet tarafında devasa heyelanın nehir yatağını tıkamasıyla oluşan doğal barajın yıkılması bölgedeki krizi ikinci bir boyuta taşıdı. Milyonlarca metreküp su kütlesinin Nepal sınırına doğru hızla ilerlemesi üzerine bölgede kırmızı alarm verildi ve yürütülen tüm arama kurtarma çalışmaları acilen askıya alındı.

Tibet'te baraj patladı, sular Nepal'e doğru geliyor! Halka

"SAATLİ BOMBA" BEKLENENDEN ERKEN PATLADI

Uzmanların günlerdir uyardığı ve saatli bomba olarak nitelendirdiği doğal baraj, bölgede aralıksız devam eden yağışların oluşturduğu basınca dayanamadı. Tibet'in Shigatse bölgesine bağlı Jilong'da oluşan set gölü, 150 metre uzunluğa ve yaklaşık 50 metre derinliğe ulaşarak içinde 1,5 ila 2 milyon metreküp arasında devasa bir su kütlesi biriktirmişti. Suyu tutan setin beton gibi sağlam bir yapı yerine gevşek kaya, toprak ve tortudan oluşması, sistemin hızla çökmesine zemin hazırladı. Çin Su Kaynakları Bakanlığı, devam eden yağışlarla birlikte göle 1.200 olimpik yüzme havuzunu dolduracak hacimde, yani yaklaşık 3 milyon metreküp ilave su akışı olacağını hesaplamış ve 1 Eylül tarihini kritik eşik olarak belirlemişti ancak doğal baraj beklenen tarihten önce yıkıldı.

Tibet'te baraj patladı, sular Nepal'e doğru geliyor! Halka

26 AĞUSTOS'TAKİ FEKAKETTE BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR

Bölgedeki felaketler zinciri, 26 Ağustos'ta Himalayalar'dan kopan buzul ve kayaların saatte 180 kilometre hıza ulaşarak 20 kilometrelik bir vadi boyunca ilerlemesiyle başlamıştı. Vadiyi dolduran dev enkaz akışı doğal barajların oluşmasına neden olurken, sel felaketinde şuana kadar 469'a yükselmişti.

Tibet'te baraj patladı, sular Nepal'e doğru geliyor! Halka

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Tibet, Nepal, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tibet'te baraj patladı, sular Nepal'e doğru geliyor! Halka 'Yükseklere kaçın' uyarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • HASAN ASLAN HASAN ASLAN:
    doğutürkistana yaptıklarınızın kefareti mi acaba ? 6 1 Yanıtla
  • Esila Esila Esila Esila:
    Gücü eline gecirenler gta oynamaya başladilar 1 0 Yanıtla
  • Hasan Deger Hasan Deger:
    tamamda olan nepal e oluyor çin e değil 0 0 Yanıtla
  • Apple User Apple User:
    zalim çin yapiyo 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Film çekimi sandıkları olay gerçek çıktı Boğaz’a atladı, vatandaşlar yetişti Film çekimi sandıkları olay gerçek çıktı! Boğaz’a atladı, vatandaşlar yetişti
St. Petersburg’da patlama: 1 asker öldü, 1 yaralı St. Petersburg'da patlama: 1 asker öldü, 1 yaralı
İki yaşındaki Fatma, 3. kattaki evlerinin balkonundan düştü: Mucizevi şekilde kurtuldu İki yaşındaki Fatma, 3. kattaki evlerinin balkonundan düştü: Mucizevi şekilde kurtuldu
Galatasaray Leao transferinde geriye düştü Gece yarısı sürprizi Galatasaray Leao transferinde geriye düştü! Gece yarısı sürprizi
Bakan Şimşek’ten esnafa kredi müjdesi: Yeni düzenlemeyle... Bakan Şimşek'ten esnafa kredi müjdesi: Yeni düzenlemeyle...
Bursa’da mühürlü atölyede patlama kamerada Bursa'da mühürlü atölyede patlama kamerada
Ünlü profesör ödül törenini karıştırdı Bir anda üzerini çıkardı Ünlü profesör ödül törenini karıştırdı! Bir anda üzerini çıkardı
Malatya’da konteyner kentte yangın Malatya’da konteyner kentte yangın
Lyonlu taraftar dolabı açınca şoke oldu Lyonlu taraftar dolabı açınca şoke oldu

10:55
Fatih Tekke’nin istifası sonrası Hamit Altıntop’tan dikkat çeken paylaşım: Hayırdır abi
Fatih Tekke'nin istifası sonrası Hamit Altıntop'tan dikkat çeken paylaşım: Hayırdır abi?
10:36
Salah’ın hareketine spikerin verdiği tepki alay konusu oldu
Salah'ın hareketine spikerin verdiği tepki alay konusu oldu
10:27
Erhan Çelik’ten doktor eşinin ölümüyle ilgili çok konuşulacak iddia
Erhan Çelik'ten doktor eşinin ölümüyle ilgili çok konuşulacak iddia
10:17
İsmail Kartal’ın Liverpool-Galatasaray maçı için söyledikleri yeniden gündemde
İsmail Kartal'ın Liverpool-Galatasaray maçı için söyledikleri yeniden gündemde
10:00
Geceye damga vuran Salah karesi Herkes aynı soruyu sordu
Geceye damga vuran Salah karesi! Herkes aynı soruyu sordu
09:58
Norveç Kralı V. Harald hayatını kaybetti
Norveç Kralı V. Harald hayatını kaybetti
09:46
MEB duyurdu Çocuğu okula başlayacak memurlara özel izin
MEB duyurdu! Çocuğu okula başlayacak memurlara özel izin
09:11
FETÖ’nün darbe planlayıcılarından Kemal Batmaz’ın kızı İstanbul’da gözaltına alındı
FETÖ'nün darbe planlayıcılarından Kemal Batmaz'ın kızı İstanbul'da gözaltına alındı
08:37
Salah transferi Trabzonspor’u karıştırdı Fatih Tekke istifasını verdi
Salah transferi Trabzonspor'u karıştırdı! Fatih Tekke istifasını verdi
02:45
Bingöl’de hafif ticari araç 600 metrelik uçuruma yuvarlandı: 4 ölü, 5 yaralı
Bingöl'de hafif ticari araç 600 metrelik uçuruma yuvarlandı: 4 ölü, 5 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.08.2026 11:08:30. #7.13#
SON DAKİKA: Tibet'te baraj patladı, sular Nepal'e doğru geliyor! Halka "Yükseklere kaçın" uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement