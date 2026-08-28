Tibet'te baraj patladı, sular Nepal'e doğru geliyor! Halka "Yükseklere kaçın" uyarısı

Nepal ve Çin sınırında meydana gelen sel ve heyelan felaketinde bilanço her geçen saat ağırlaşıyor. Nepal polisi tarafından yapılan resmi açıklamaya göre sel felaketinde yaşamını yitirenlerin sayısı 469'a yükselirken, Çin'in Tibet bölgesinde de 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

BÖLGEDE İKİNCİ KRİZ

Can kayıpları tırmanırken, Tibet tarafında devasa heyelanın nehir yatağını tıkamasıyla oluşan doğal barajın yıkılması bölgedeki krizi ikinci bir boyuta taşıdı. Milyonlarca metreküp su kütlesinin Nepal sınırına doğru hızla ilerlemesi üzerine bölgede kırmızı alarm verildi ve yürütülen tüm arama kurtarma çalışmaları acilen askıya alındı.

"SAATLİ BOMBA" BEKLENENDEN ERKEN PATLADI

Uzmanların günlerdir uyardığı ve saatli bomba olarak nitelendirdiği doğal baraj, bölgede aralıksız devam eden yağışların oluşturduğu basınca dayanamadı. Tibet'in Shigatse bölgesine bağlı Jilong'da oluşan set gölü, 150 metre uzunluğa ve yaklaşık 50 metre derinliğe ulaşarak içinde 1,5 ila 2 milyon metreküp arasında devasa bir su kütlesi biriktirmişti. Suyu tutan setin beton gibi sağlam bir yapı yerine gevşek kaya, toprak ve tortudan oluşması, sistemin hızla çökmesine zemin hazırladı. Çin Su Kaynakları Bakanlığı, devam eden yağışlarla birlikte göle 1.200 olimpik yüzme havuzunu dolduracak hacimde, yani yaklaşık 3 milyon metreküp ilave su akışı olacağını hesaplamış ve 1 Eylül tarihini kritik eşik olarak belirlemişti ancak doğal baraj beklenen tarihten önce yıkıldı.

26 AĞUSTOS'TAKİ FEKAKETTE BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR

Bölgedeki felaketler zinciri, 26 Ağustos'ta Himalayalar'dan kopan buzul ve kayaların saatte 180 kilometre hıza ulaşarak 20 kilometrelik bir vadi boyunca ilerlemesiyle başlamıştı. Vadiyi dolduran dev enkaz akışı doğal barajların oluşmasına neden olurken, sel felaketinde şuana kadar 469'a yükselmişti.