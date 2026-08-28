Okullarda yeni dönemin 7 altın kuralı! Velilerin dert yandığı uygulama son buluyor

Milli Eğitim Bakanlığı nezdinde yapılan yeni düzenleme; resmi ve özel tüm ilkokul, ortaokul ve liseleri kapsıyor. Milletlerarası özel öğretim kurumları ile azınlık okullarının muaf tutulduğu yeni kurallar dizisi, velileri ekonomik olarak korumayı ve mağazalarla okullar arasındaki adrese teslim anlaşmaların önüne geçmeyi hedefliyor.

Velilerin alışverişe çıkmadan önce okulun resmi internet sitesinde yayımlanacak görsel ve temel özellikleri dikkate alması gerekiyor.

YENİ DÖNEMİN 7 ALTIN FORMA KURALI

1. Karar Müdürlükte, Görsel İnternet Sitesinde:

Forma modeli belirlenirken Öğretmenler Kurulu ve Okul-Aile Birliği'nin görüşü alınacak ancak nihai kararı okul müdürlüğü verecek. Belirlenen formanın görseli ve özellikleri okulun resmi internet sitesinde ilan edilecek.

2. Adrese Teslim Mağaza Dönemi Bitti:

Okul yönetimleri veya okul-aile birlikleri velileri tek bir üreticiye, markaya veya satıcıya yönlendiremeyecek. Tek bir mağazayı işaret eden özel baskı ve tasarımlar kullanılamayacak. Veliler, belirlenen renk ve standartlara uygun formayı dilediği yerden satın alabilecek.

3. Okul Arması Standardı:

Okul armaları forma düzenlemesinin bir parçası olacak. Armanın temini ve formanın neresinde, ne şekilde kullanılacağı okul tarafından ilan edilecek.

4. Ara Sınıflara Değişiklik Muafiyeti:

Okul forma modelini değiştirse dahi ara sınıftaki öğrenciler yeni kıyafet almak zorunda kalmayacak. Mevcut formalarını kademe bitene kadar giymeye devam edebilecekler.

5. 4 Yıl Değişiklik Yasağı:

Belirlenen bir forma modeli 4 eğitim-öğretim yılı dolmadan kesinlikle değiştirilemeyecek. Kıyafetlerin ekonomik, kolay bulunabilir ve fiziksel gelişime uygun olması esas alınacak.

6. Doğal Kumaş ve Rahat Kesim Şartı:

Kumaşlarda pamuk, yün ve keten gibi doğal lifler öncelikli olacak. Tişörtlerde polo veya bisiklet yaka, kazaklarda V veya bisiklet yaka kullanılacak. Pantolonlar rahat ve uzun kesim; etekler ise diz altında ve yırtmaçsız olarak tasarlanacak.

7. Etkinlikler İçin Ekstra Kıyafet İstenemeyecek:

Tören, belirli gün ve haftalar veya ders dışı etkinlikler bahane edilerek velilerden özel gösteri kıyafeti satın almaları talep edilemeyecek. Ayrıca sağlık durumunu belgeleyen öğrencilere esneklik sağlanacak.