Okullarda yeni dönemin 7 altın kuralı! Velilerin dert yandığı uygulama son buluyor - Son Dakika
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Okullarda yeni dönemin 7 altın kuralı! Velilerin dert yandığı uygulama son buluyor

Okullarda yeni dönemin 7 altın kuralı! Velilerin dert yandığı uygulama son buluyor
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2026-2027 eğitim-öğretim yılıyla birlikte ilkokul, ortaokul ve liselerde uygulanacak okul kıyafeti kuralları baştan sona değişti. Yeni düzenlemeyle birlikte velileri tek bir mağazaya yönlendirme dönemi sona ererken, forma değişikliklerine ve etkinlikler için ekstra kıyafet aldırılmasına kesin yasak getirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı nezdinde yapılan yeni düzenleme; resmi ve özel tüm ilkokul, ortaokul ve liseleri kapsıyor. Milletlerarası özel öğretim kurumları ile azınlık okullarının muaf tutulduğu yeni kurallar dizisi, velileri ekonomik olarak korumayı ve mağazalarla okullar arasındaki adrese teslim anlaşmaların önüne geçmeyi hedefliyor.

Velilerin alışverişe çıkmadan önce okulun resmi internet sitesinde yayımlanacak görsel ve temel özellikleri dikkate alması gerekiyor.

YENİ DÖNEMİN 7 ALTIN FORMA KURALI

1. Karar Müdürlükte, Görsel İnternet Sitesinde: 

Forma modeli belirlenirken Öğretmenler Kurulu ve Okul-Aile Birliği'nin görüşü alınacak ancak nihai kararı okul müdürlüğü verecek. Belirlenen formanın görseli ve özellikleri okulun resmi internet sitesinde ilan edilecek.

2. Adrese Teslim Mağaza Dönemi Bitti: 

Okul yönetimleri veya okul-aile birlikleri velileri tek bir üreticiye, markaya veya satıcıya yönlendiremeyecek. Tek bir mağazayı işaret eden özel baskı ve tasarımlar kullanılamayacak. Veliler, belirlenen renk ve standartlara uygun formayı dilediği yerden satın alabilecek.

3. Okul Arması Standardı: 

Okul armaları forma düzenlemesinin bir parçası olacak. Armanın temini ve formanın neresinde, ne şekilde kullanılacağı okul tarafından ilan edilecek.

4. Ara Sınıflara Değişiklik Muafiyeti: 

Okul forma modelini değiştirse dahi ara sınıftaki öğrenciler yeni kıyafet almak zorunda kalmayacak. Mevcut formalarını kademe bitene kadar giymeye devam edebilecekler.

5. 4 Yıl Değişiklik Yasağı: 

Belirlenen bir forma modeli 4 eğitim-öğretim yılı dolmadan kesinlikle değiştirilemeyecek. Kıyafetlerin ekonomik, kolay bulunabilir ve fiziksel gelişime uygun olması esas alınacak.

6. Doğal Kumaş ve Rahat Kesim Şartı: 

Kumaşlarda pamuk, yün ve keten gibi doğal lifler öncelikli olacak. Tişörtlerde polo veya bisiklet yaka, kazaklarda V veya bisiklet yaka kullanılacak. Pantolonlar rahat ve uzun kesim; etekler ise diz altında ve yırtmaçsız olarak tasarlanacak.

7. Etkinlikler İçin Ekstra Kıyafet İstenemeyecek: 

Tören, belirli gün ve haftalar veya ders dışı etkinlikler bahane edilerek velilerden özel gösteri kıyafeti satın almaları talep edilemeyecek. Ayrıca sağlık durumunu belgeleyen öğrencilere esneklik sağlanacak.

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Okullarda yeni dönemin 7 altın kuralı! Velilerin dert yandığı uygulama son buluyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • mücahid mücahid:
    Okul müdürleri iyi denetlenmeli,ayrıca okul mezuniyet törenleri saçmalığına sona ermeli,herkesin parası yok para harcayacak??mecburen katılacaksın diyor okul idarecilerii??Sayın bakanım son vermeli buna! 13 1 Yanıtla
  • Yıldırım ALTAN Yıldırım ALTAN:
    Değişen ne oldu şimdi? Zaten okul yönetimi belirliyordu, zaten son karar okul müdüründeydi. Aynı tas aynı hamam söz konusuyken neden bir devrim yapılmış gibi anlatmışsınız? 1 1 Yanıtla
  • Umut Senturk Umut Senturk:
    Kıyafet cok onemli tabi.ne gerwk var tek tip yao hep giysin. 0 0 Yanıtla
  • yukselseybek@hotmail.com [email protected]:
    başta örnek olma açısından öğretmenler kıyafet lerini ve saç sakalını düzeltip okula gelmeli pazarcı gibi okula gelen öğretmenler var başta bunlar duzeltilmeli 0 0 Yanıtla
  • Selma Çınar Selma Çınar:
    Şu teee anaokulunda başlayan mezuniyet ,yıl sonu vb tüm etkinliklere son verilsin 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
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