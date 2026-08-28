UEFA kulüp sıralaması güncellendi! İşte zirvedeki Türk takımı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

UEFA kulüp sıralaması güncellendi! İşte zirvedeki Türk takımı

UEFA kulüp sıralaması güncellendi! İşte zirvedeki Türk takımı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avrupa kupalarında oynanan karşılaşmaların ardından son 5 sezonu kapsayan UEFA kulüp sıralaması güncellendi. Türk takımları arasında en üst sırada 58.750 puanla 28. basamakta bulunan Fenerbahçe yer aldı. Galatasaray ise 44.500 puanla 46. sırada kendine yer buldu.

Avrupa kupalarında oynanan karşılaşmaların ardından UEFA'nın son 5 sezondaki performansları baz alan kulüp sıralamasında son durum belli oldu. Türk takımlarının sıralamadaki yerleri de netleşirken Fenerbahçe, Türkiye'nin en yüksek puana sahip takımı oldu.

FENERBAHÇE 28. SIRADA

Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam eden Fenerbahçe, 58.750 puanla 28. sırada yer aldı.  Galatasaray ise 44.500 puanla 46. basamakta bulunuyor.

TÜRK TAKIMLARININ SIRALAMASI

Türk ekiplerinin UEFA kulüp sıralamasındaki yerleri şöyle:

  • 28. Fenerbahçe: 58.750 puan
  • 46. Galatasaray: 44.500 puan
  • 94. Başakşehir: 21.000 puan
  • 124. Beşiktaş: 14.500 puan
  • 157. Samsunspor: 11.125 puan
  • 158. Trabzonspor: 11.000 puan

ZİRVENİN SAHİBİ BAYERN MÜNİH

UEFA kulüp sıralamasının zirvesinde 127.500 puanla Bayern Münih bulunuyor. Alman devini 125.000 puanla Arsenal ve 120.500 puanla Real Madrid takip ediyor.

İlk 10 şöyle:

  • 1. Bayern Münih: 127.500
  • 2. Arsenal: 125.000
  • 3. Real Madrid: 120.500
  • 4. PSG: 119.000
  • 5. Inter: 115.000
  • 6. Manchester City: 104.500
  • 7. Barcelona: 104.250
  • 8. Liverpool: 103.000
  • 9. Borussia Dortmund: 96.750
  • 10. Bayer Leverkusen: 94.000

Galatasaray, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor UEFA kulüp sıralaması güncellendi! İşte zirvedeki Türk takımı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Cevdet Yavuz Cevdet Yavuz:
    BU GÖRSEL NEDİR?? DOĞRU LOGO KULLANIN LÜTFEN.. 5 1 Yanıtla
  • Salcama Salca Salcama Salca:
    Fenerbahçenin logosunda 5 yıldız niye var. 4 1 Yanıtla
    OĞUZ İÇEN OĞUZ İÇEN :
    UEFA verdi, gs'nin 2 şampiyonluğu sileneceğinin habercisi, şike ve kara para aklamaktan ceza evine giren yöneticiler için, Caferin ya halledin yada halledelim açıklaması yapmış idi 0 0
  • oktay DENİZ oktay DENİZ:
    Yanlışlık (!) var bu işte. 17 yıl Şampiyonlar ligine katılmayan Fenerbahçe 1. olurken son 4 yılın şampiyonu Galatasaray nasıl olur da Fenerbahçe’nin gerisinde olur. 2 0 Yanıtla
  • Fatma123456 Fatma123456:
    Ahahah burdada sürekli ikinci:) 0 1 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu Ender Kervancıoğlu:
    fenerbahçe hep konferans liginde ve avrupa liginde oynadığı için, ön eleme turları oynadığı için zayıf takımlara karşı galibiyetler aldı. o nedenle puanı fazla. 0 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“İslami NATO“ genişliyor Bir ülke daha davet gitti "İslami NATO" genişliyor! Bir ülke daha davet gitti
İBB’den Eğitim Dönemi İçin Ulaşım Tedbirleri İBB'den Eğitim Dönemi İçin Ulaşım Tedbirleri
“Paranız terör örgütüne gidecek“ deyip kandırdılar "Paranız terör örgütüne gidecek" deyip kandırdılar
Yeni Parti’nin ilk otobüsü sahaya indi: Üzerindeki sözler dikkat çekti Yeni Parti'nin ilk otobüsü sahaya indi: Üzerindeki sözler dikkat çekti
Berbere bıçakla giren şahıs müşteri tarafından etkisiz hale getirildi Berbere bıçakla giren şahıs müşteri tarafından etkisiz hale getirildi
Fenerbahçe, Rashford bombasının pimini çekti Her an patlatabilirler Fenerbahçe, Rashford bombasının pimini çekti! Her an patlatabilirler
Her gün yapılan alışkanlık mahkemelik edebilir Her gün yapılan alışkanlık mahkemelik edebilir
Annelik sıcak havada daha da zorlaştı Ünlü oyuncu isyan etti Annelik sıcak havada daha da zorlaştı! Ünlü oyuncu isyan etti

12:46
Fenerbahçe’den taraftara Şampiyonlar Ligi hediyesi Ferdi Kadıoğlu geliyor
Fenerbahçe'den taraftara Şampiyonlar Ligi hediyesi! Ferdi Kadıoğlu geliyor
12:25
Okullarda yeni dönemin 7 altın kuralı Velilerin dert yandığı uygulama son buluyor
Okullarda yeni dönemin 7 altın kuralı! Velilerin dert yandığı uygulama son buluyor
11:36
Nepal’den gelen bir görüntü izleyenleri dehşete düşürdü
Nepal'den gelen bir görüntü izleyenleri dehşete düşürdü
10:47
Verilen maaşa isyan eden diş hekimi, işe başladıktan 36 saat sonra istifa etti
Verilen maaşa isyan eden diş hekimi, işe başladıktan 36 saat sonra istifa etti
10:45
Aydınspor’un verdiği ilan Türkiye gündemine oturdu Yüzlerce başvuru yapıldı
Aydınspor'un verdiği ilan Türkiye gündemine oturdu! Yüzlerce başvuru yapıldı
10:27
Erhan Çelik doktor eşinin ölümüyle ilgili ilk kez konuştu: Anestezi bağımlısıydı
Erhan Çelik doktor eşinin ölümüyle ilgili ilk kez konuştu: Anestezi bağımlısıydı
09:46
MEB duyurdu Çocuğu okula başlayacak memurlara özel izin
MEB duyurdu! Çocuğu okula başlayacak memurlara özel izin
09:29
Tibet’te baraj patladı, sular Nepal’e doğru geliyor Halka “Yükseklere kaçın“ uyarısı
Tibet'te baraj patladı, sular Nepal'e doğru geliyor! Halka "Yükseklere kaçın" uyarısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.08.2026 12:52:31. #7.12#
SON DAKİKA: UEFA kulüp sıralaması güncellendi! İşte zirvedeki Türk takımı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement