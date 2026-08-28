Verilen maaşa isyan eden diş hekimi, işe başladıktan 36 saat sonra istifa etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Verilen maaşa isyan eden diş hekimi, işe başladıktan 36 saat sonra istifa etti

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Özel bir diş kliniğinde işe başlayan genç bir diş hekimi, asgari ücret dayatması, 7 hekime tek bir asistan düşen yetersiz altyapı ve hekimlerden "bankoculuk" yapılması beklentisine dayanamayarak 36 saat sonra istifa etti. Genç hekimin "Bende mi problem var?" diyerek sosyal medyada paylaştığı sitem dolu sözler, sağlık sektöründeki çalışma koşullarını yeniden gündeme taşıdı.

Yeni başladığı özel diş kliniğindeki ağır çalışma koşullarına ve görev tanımı dışındaki dayatmalara dayanamayan bir diş hekimi, işe girişinden sadece 36 saat sonra istifa etti. Genç hekimin yaşadığı mağduriyeti anlattığı paylaşım, sağlık sektöründeki sömürü düzenini ve istihdam sorunlarını yeniden tartışmaya açtı.

Özel sağlık sektöründe yeni mezun ve genç hekimlerin maruz kaldığı olumsuz çalışma şartları sosyal medyada bir kez daha gündem yarattı. İşe başladığı klinikte karşılaştığı tablo karşısında şaşkına dönen genç bir diş hekimi, henüz ikinci gününü doldurmadan görevinden ayrılma kararı aldı.

7 DİŞ HEKİMİNE SADECE 1 ASİSTAN!

İstifa kararının ardından yaşadığı organizasyonsuzluğu ve tutarsızlıkları dile getiren mağdur hekim, kliniğin yönetim yapısını ve yetersiz personel durumunu şu sözlerle aktardı: "Durum berbat, iki şube var. 7 diş hekimi 1 asistan çalışıyoruz. Muhasebecileri bile yok. Diş hekimi alıp asgari ücret veriyorlar."

"HEM HEKİM HEM BANKOCU OLMAMIZ İSTENİYOR"

Klinik yönetiminin hekimlerden asgari ücret karşılığında kendi mesleki alanları dışındaki işleri de üstlenmelerini beklediğini vurgulayan genç hekim, mesleki saygınlığın hiçe sayıldığını belirtti: "Senden hem asistan olman hem bankocu olmanı istiyorlar. Ben anlamadım bende mi problem var…"

Asgari Ücret, Sözler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Verilen maaşa isyan eden diş hekimi, işe başladıktan 36 saat sonra istifa etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nepal’deki selde hayatını kaybedenlerin sayısı 332’e çıktı Nepal'deki selde hayatını kaybedenlerin sayısı 332'e çıktı
Aigeai Antik Kenti’nde 10 Helenistik Dönem mezarı gün yüzüne çıkarıldı Aigeai Antik Kenti'nde 10 Helenistik Dönem mezarı gün yüzüne çıkarıldı
Beşiktaş, Ernest Poku’yu kadrosuna kattı Beşiktaş, Ernest Poku’yu kadrosuna kattı
Hürmüz’de geçici anlaşma: İran’dan ABD’ye şart Hürmüz'de geçici anlaşma: İran'dan ABD'ye şart
Sulama göletine düşen 2 yaşındaki Halil kurtarılamadı Sulama göletine düşen 2 yaşındaki Halil kurtarılamadı
Türkiye’nin altın rezervine dev katkı 5 yılda 17 ton üretilecek Türkiye’nin altın rezervine dev katkı! 5 yılda 17 ton üretilecek
Film çekimi sandıkları olay gerçek çıktı Boğaz’a atladı, vatandaşlar yetişti Film çekimi sandıkları olay gerçek çıktı! Boğaz’a atladı, vatandaşlar yetişti
Denetimde alkollü çıkan aday sürücü cezadan sonra içki içmeye devam etti Denetimde alkollü çıkan aday sürücü cezadan sonra içki içmeye devam etti
Şampiyonlar Ligi sonrası Fenerbahçe’de ayrılık Dünyanın en büyüğüne gitti Şampiyonlar Ligi sonrası Fenerbahçe'de ayrılık! Dünyanın en büyüğüne gitti

10:36
Salah’ın hareketine spikerin verdiği tepki alay konusu oldu
Salah'ın hareketine spikerin verdiği tepki alay konusu oldu
10:27
Erhan Çelik’ten doktor eşinin ölümüyle ilgili çok konuşulacak iddia
Erhan Çelik'ten doktor eşinin ölümüyle ilgili çok konuşulacak iddia
10:17
İsmail Kartal’ın Liverpool-Galatasaray maçı için söyledikleri yeniden gündemde
İsmail Kartal'ın Liverpool-Galatasaray maçı için söyledikleri yeniden gündemde
10:00
Geceye damga vuran Salah karesi Herkes aynı soruyu sordu
Geceye damga vuran Salah karesi! Herkes aynı soruyu sordu
09:58
Norveç Kralı V. Harald hayatını kaybetti
Norveç Kralı V. Harald hayatını kaybetti
09:46
MEB duyurdu Çocuğu okula başlayacak memurlara özel izin
MEB duyurdu! Çocuğu okula başlayacak memurlara özel izin
09:29
Tibet’te baraj patladı, sular Nepal’e doğru geliyor Halka “Yükseklere kaçın“ uyarısı
Tibet'te baraj patladı, sular Nepal'e doğru geliyor! Halka "Yükseklere kaçın" uyarısı
09:11
FETÖ’nün darbe planlayıcılarından Kemal Batmaz’ın kızı İstanbul’da gözaltına alındı
FETÖ'nün darbe planlayıcılarından Kemal Batmaz'ın kızı İstanbul'da gözaltına alındı
08:49
Fatih Tekke’nin üzgün halini gören Trabzonspor taraftarı dayanamadı
Fatih Tekke'nin üzgün halini gören Trabzonspor taraftarı dayanamadı
08:37
Salah transferi Trabzonspor’u karıştırdı Fatih Tekke istifasını verdi
Salah transferi Trabzonspor'u karıştırdı! Fatih Tekke istifasını verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.08.2026 10:58:35. #7.12#
SON DAKİKA: Verilen maaşa isyan eden diş hekimi, işe başladıktan 36 saat sonra istifa etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement