MEB duyurdu! Çocuğu okula başlayacak memurlara özel izin - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

MEB duyurdu! Çocuğu okula başlayacak memurlara özel izin

MEB duyurdu! Çocuğu okula başlayacak memurlara özel izin
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde çocuğu okula başlayacak memur için önemli bir kolaylık sağladı. Bakanlık, okula uyum haftası kapsamında 7-11 Eylül tarihleri arasında kamu çalışanlarına günde 3 saat idari izin verileceğini duyurdu.

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), yayımladığı "2026-2027 Eğitim ve Öğretim Yılına İlişkin İş ve İşlemler" konulu Genelge ile çocukların okula uyum süreçlerinde yeni bir dönem başlattı.

Genelgede yer alan hükümler doğrultusunda, okul öncesi eğitim, ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf öğrencilerine yönelik 7-11 Eylül 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek uyum eğitimlerinde ailelerin sürece etkin katılımı sağlanacak. "Aile ve Nüfus 10 Yılı" çerçevesinde yürütülecek programla, okul-aile iş birliğinin en üst seviyeye çıkarılması ve eğitim sürecinin bütüncül bir yaklaşımla yönetilmesi hedefleniyor.

MEMURLARA GÜNDE 3 SAAT İZİN

Uyum haftasında velilerin çocuklarının yanında olabilmesi amacıyla kamu çalışanlarına yönelik önemli bir adım atıldı. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği tarafından kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilen yazı uyarınca, kamuda görev yapan ebeveynlerden biri, talep etmesi hâlinde uyum eğitimi günlerinde idari izinli sayılacak. Söz konusu izin, öğrencinin kayıtlı olduğu okulun ders saatlerine uygun olarak ve günlük 3 saati geçmeyecek şekilde düzenlenecek.

"AİLEMLE OKUL YOLU PROGRAMI" YIL BOYUNCA SÜRECEK

Uyum haftasıyla başlayan aile katılımı yalnızca Eylül ayının ilk haftasıyla sınırlı kalmayacak. Bakanlık, aile katılımı, gelişim ve rehberlik uygulamalarını birbiriyle ilişkilendirerek "Ailemle Okul Yolu Programı" adı altında eğitim öğretim yılının tamamına yayacak. Bu sayede velilerin yıl boyunca eğitim sürecine aktif şekilde dâhil olması ve çocukların adaptasyonunun sürdürülebilir kılınması amaçlanıyor.

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MEB duyurdu! Çocuğu okula başlayacak memurlara özel izin - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • tugaytasdemir87@gmail.com [email protected]:
    memurun çocuğu önemli diğerinin çocuğu kimse kim öylemi 9 2 Yanıtla
  • Perihan Sabaz Perihan Sabaz:
    işçinin çocuğu çocuk değil mi ? 8 2 Yanıtla
  • Ahmet Avsar Ahmet Avsar:
    işçinin çocuğu çocuk değilmi vicdansızlar.. 6 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Film çekimi sandıkları olay gerçek çıktı Boğaz’a atladı, vatandaşlar yetişti Film çekimi sandıkları olay gerçek çıktı! Boğaz’a atladı, vatandaşlar yetişti
St. Petersburg’da patlama: 1 asker öldü, 1 yaralı St. Petersburg'da patlama: 1 asker öldü, 1 yaralı
İki yaşındaki Fatma, 3. kattaki evlerinin balkonundan düştü: Mucizevi şekilde kurtuldu İki yaşındaki Fatma, 3. kattaki evlerinin balkonundan düştü: Mucizevi şekilde kurtuldu
Galatasaray Leao transferinde geriye düştü Gece yarısı sürprizi Galatasaray Leao transferinde geriye düştü! Gece yarısı sürprizi
Bakan Şimşek’ten esnafa kredi müjdesi: Yeni düzenlemeyle... Bakan Şimşek'ten esnafa kredi müjdesi: Yeni düzenlemeyle...
Bursa’da mühürlü atölyede patlama kamerada Bursa'da mühürlü atölyede patlama kamerada

10:55
Fatih Tekke’nin istifası sonrası Hamit Altıntop’tan dikkat çeken paylaşım: Hayırdır abi
Fatih Tekke'nin istifası sonrası Hamit Altıntop'tan dikkat çeken paylaşım: Hayırdır abi?
10:36
Salah’ın hareketine spikerin verdiği tepki alay konusu oldu
Salah'ın hareketine spikerin verdiği tepki alay konusu oldu
10:27
Erhan Çelik’ten doktor eşinin ölümüyle ilgili çok konuşulacak iddia
Erhan Çelik'ten doktor eşinin ölümüyle ilgili çok konuşulacak iddia
09:58
Norveç Kralı V. Harald hayatını kaybetti
Norveç Kralı V. Harald hayatını kaybetti
09:29
Tibet’te baraj patladı, sular Nepal’e doğru geliyor Halka “Yükseklere kaçın“ uyarısı
Tibet'te baraj patladı, sular Nepal'e doğru geliyor! Halka "Yükseklere kaçın" uyarısı
09:11
FETÖ’nün darbe planlayıcılarından Kemal Batmaz’ın kızı İstanbul’da gözaltına alındı
FETÖ'nün darbe planlayıcılarından Kemal Batmaz'ın kızı İstanbul'da gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.08.2026 11:07:00. #7.12#
SON DAKİKA: MEB duyurdu! Çocuğu okula başlayacak memurlara özel izin - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement