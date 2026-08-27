Balkondan Düşen 2 Yaşındaki Kız Yaralandı

AKSARAY'da 3'üncü kattaki evlerinin balkonundan düşen Afganistan uyruklu Fatma Nuri (2), yaralandı.

Olay, saat 12.30 sıralarında Büyük Bölcek Mahallesi'nde meydana geldi. Fatma Nuri, 5 katlı apartmanın 3'üncü katındaki evlerinin balkonunda oynamaya başladı. Bir süre sonra dengesini kaybeden Fatma Nuri, aşağı düştü. İhbarla adrese, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Fatma Nuri, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.