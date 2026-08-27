Bakan Şimşek'ten esnafa kredi müjdesi: Yeni düzenlemeyle... - Son Dakika
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Bakan Şimşek'ten esnafa kredi müjdesi: Yeni düzenlemeyle...

Bakan Şimşek\'ten esnafa kredi müjdesi: Yeni düzenlemeyle...
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yaptıkları yeni düzenlemeyle, kredi koşullarını tam olarak karşılayamayan esnafın da finansmana erişimini kolaylaştırdıklarını bildirdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yaptıkları yeni düzenlemeyle, kredi koşullarını tam olarak karşılayamayan esnafın da finansmana erişimini kolaylaştırdıklarını bildirdi.

Şimşek, NSosyal hesabından, vergi ve prim borcu bulunan esnafa yönelik kredi düzenlemesini içeren Cumhurbaşkanı Kararı'nı değerlendirdi.

KOŞULLARI KARŞILAYAMAYAN ESNAF DA ERİŞEBİLECEK

Esnafın finansmana erişimini güçlendirmeyi sürdürdüklerini belirten Şimşek, şunları kaydetti:

"Hazine destekli yatırım ve işletme kredilerinde faiz yükünün önemli kısmını karşılıyoruz. Yaptığımız yeni düzenlemeyle, kredi koşullarını tam olarak karşılayamayan esnafımızın da finansmana erişimini kolaylaştırıyoruz. Üreten, yatırım yapan ve istihdam sağlayan esnafımızın her zaman yanında olmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA

Mehmet Şimşek, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Şimşek'ten esnafa kredi müjdesi: Yeni düzenlemeyle... - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Züliş Züliş Züliş Züliş:
    Esnafın keyfi yerinde hergün kafasına göre zam yapıyor sen üreticiyi koru 3 4 Yanıtla
  • Mehmet Ali Karatay Mehmet Ali Karatay:
    esnaf mı kaldı 3 0 Yanıtla
  • Abdullah Dinç Abdullah Dinç:
    Ya arkadaş esnaf zaten bu dönemin kralı, bırakın esnafı, fabrikatörleri, maaşlı çalışanlara bi faizsiz kredi verin, zaten para yine esnafta toplanacak. 1 0 Yanıtla
  • fightofgod29@gmail.com [email protected]:
    Ülkede elle tutulur yanı olan bir tane meslek sektörü yok bugün akp Erzincan vekili bile 450 bin lira yetmiyor diye ağlıyor biz ne yapalım anlamadım ki kime derdimizi anlatalım 0 0 Yanıtla
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