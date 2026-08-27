Bursa'da mühürlü atölyede patlama kamerada

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, yaklaşık 3 ay önce belediye tarafından mühürlenerek faaliyetine son verilen bir boya imalathanesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Tesis bünyesindeki tonlarca boya ve yanıcı kimyasal maddenin alev almasıyla yangın kısa sürede büyüdü.

PATLAMA GÜVENLİK KAMERASINDA

İçeride biriken kimyasalların yol açtığı şiddetli patlama anı, çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, yükselen dumanların ardından tesisin dev bir alev topuyla infilak ettiği ve kıvılcımların çevreye saçıldığı görüldü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Patlamanın yarattığı sarsıntı ve gürültü mahallede kısa süreli paniğe neden olurken, bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangının ardından; binanın mühürlü olmasına rağmen yangının nasıl çıktığı ve içerideki hareketliliğe ilişkin adli soruşturma başlatıldı.